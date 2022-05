Colas, cajeros fuera de servicio e inquietud con las pensiones: los clientes de Unicaja-Liberbank se desesperan

Los clientes de la antigua Liberbank en Cantabria no han tenido un día tranquilo en toda la semana y las escenas de tensión en las sucursales ya no son algo puntual. Colas en oficinas y en cajeros automáticos, cuando funcionan, pensiones que no se reflejan completas en las cuentas bancarias, trámites online que no pueden realizarse, empleados exhaustos con una jornada media de 12 horas, malestar entre los clientes y un muro de incomunicación al otro lado.

Pese a que Unicaja declarara este miércoles a través de un comunicado que la migración de cuentas de Liberbank a su plataforma se había cumplido con “normalidad” el pasado fin de semana, lo cierto es que las quejas son continuas entre los usuarios de las 200.000 cuentas que la antigua Caja Cantabria aún le quedan en la comunidad. Puestos al habla con la oficina de comunicación de Unicaja, esta no se ha pronunciado aún sobre lo que ocurre estos días en sus sucursales cántabras.

Los problemas de los usuarios de la quinta entidad bancaria no acaban en la atención presencial, sino que tienen un amplio recorrido en el mundo digital. Personas a título particular, autónomos y empresas se las ven y se las desean, cuando tienen acceso, para operar con los códigos de usuario y contraseña de Liberbank, algo básico para efectuar transacciones económicas, realizar pagos y recibir ingresos. Las llamadas telefónicas no son atendidas ante la saturación del sistema y los medios escritos para la relación con el cliente naufragan.

Aparte del malestar que se genera por las colas en oficinas y cajeros, lo que disuade a muchos clientes de esperar, la mayor incertidumbre se está produciendo entre los pensionistas que no acaban de entender cómo solo se refleja en sus cartillas la mitad de su pensión desde el día 25 y tener que esperar a final de mes para ver reflejado el resto. La pensión en sí está siendo ingresada por Unicaja pero los clientes mayores no quedan tranquilos y dudan de si en los próximos días podrán tener acceso a un dinero que ahora mismo no ven, según informan fuentes de la plantilla.

Toda esta situación se ha producido por la migración de las cuentas bancarias de la plataforma de Liberbank, que desaparece, a la de Unicaja, entidad que finalmente la ha absorbido. A las tres de la tarde del pasado viernes comenzó el proceso de migración de las cuentas, lo que produjo, contrariamente a lo informado de forma oficial, numerosos problemas a los clientes en el acceso a la banca online dado que se han saturado las líneas de descarga de las aplicaciones necesarias.

El personal de la entidad financiera esperaba que a lo largo de esta semana se fuera restableciendo la normalidad, tal y como explicaron desde la entidad a preguntas de elDiario.es, pero cuando está a punto de llegar el fin de semana las colas de usuarios siguen a las puertas de las sucursales, sobre todo en algunos puntos neurálgicos de Santander, como Cuatro Caminos, Vargas y en las oficinas centrales de La Porticada.

Los problemas derivados de la fusión ya habían empezado antes. La interfaz de los cajeros automáticos, la información que aparece en pantalla al operar, es tan compleja y poco intuitiva que algunos clientes, sobre todo mayores, prefieren no operar ante la inseguridad que les genera.