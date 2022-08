El verano en Cantabria deja más agresiones al personal de las ambulancias por parte de personas ebrias

Como suelen decir en el mundo de las emergencias, “cuantas más personas, más incidentes”, y eso es lo que está ocurriendo este verano en Cantabria donde las agresiones a los técnicos de emergencias sanitarias no dejan de aumentar. Así lo ha denunciado este viernes el sindicato USO en una nota de prensa en la que han indicado que, solo en la última semana, dos trabajadores (un conductor de ambulancia y un técnico) han tenido que acudir a urgencias hospitalarias tras sufrir lesiones por parte de dos personas ebrias.

El primer de los incidentes se produjo el lunes cuando, al trasladar a un paciente en estado de embriaguez al Hospital Sierrallana, el hombre golpeó fuertemente al técnico que le asistía “ocasionándole lesiones que le han apartado del servicio”. Asimismo, el otro caso se produjo en Suances cuando una ambulancia que atendía un servicio urgente quedó bloqueada por un vehículo mal estacionado en el que uno de los acompañantes, que también estaba ebrio, decidió agredir al técnico sanitario provocándole una fractura en el rostro y daños en un ojo. Este trabajador, al igual que el otro, se encuentra de baja.

Y es que parece que el aumento del consumo de alcohol propio del verano sumado al incremento de las incidencias genera que estos trabajadores se encuentren en un riesgo más alto durante esta época que en el resto del año. Por este motivo, desde USO consideran que estos “graves hechos, cada vez más frecuentes, deben tener una respuesta por parte del Servicio Cántabro de Salud (SCS)”. Instando, por tanto, a la Consejería a aplicar el mismo protocolo con estos trabajadores que con el personal sanitario.

“El SCS debe personarse como acusación particular en las causas abiertas contra estos agresores, ambos identificados y denunciados”, aseveran en nota de prensa. De igual forma, desde el sindicato consideran que la empresa concesionaria de ambulancias en Cantabria, Ambuibérica, “debe apoyar a sus trabajadores y participar de manera activa en la acusación contra estos individuos para resarcir a los trabajadores agredidos por los daños ocasionados con la correspondiente indemnización”.

Sobre las agresiones a sanitarios habló hace unos meses con este periódico María Ángeles Vila, responsable de agresiones del Colegio de Enfermería de Cantabria. En aquel momento (noviembre de 2021) se acababa de conocer un dato: las incidencias habían aumentado un 12,5% en España. Algo que, en parte se achacaba a la saturación sanitaria generada por la pandemia.

Sin embargo, Vila no tuvo reparo en admitir que, pese al aumento, “hay muchos datos que no están registrados”. ¿El motivo? Pertenecer a un gremio poco acostumbrado a denunciar: “Los sanitarios minimizamos los ataques y los justificamos con que es por el tiempo de espera o porque están estresados, y tenemos que denunciar”, aseguraba.

Más allá de las agresiones físicas como las que se han visto en la comunidad este verano, Vila también hacía un alegato a favor de la denuncia de las agresiones no verbales debido a que los profesionales “tampoco tienen por qué aguantar insultos”. Además, según contaba la sanitaria a elDiario.es y aunque no haya sido el caso de estas dos últimas agresiones, la mayor parte de estos ataques son a mujeres sanitarias, y casi un 70% de estas son provocadas por pacientes y no por familiares. Por ello, Vila recordaba que se ha demostrado que aquellas comunidades que sensibilizan a su personal sobre lo que es una agresión para que sepan identificarla, aumentan el número de denuncias.