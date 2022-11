Vetusta Morla y Leiva serán los cabezas de cartel del Festival Sónica 2023 de Castro Urdiales

El grupo madrileño Vetusta Morla y el artista Leiva serán los cabezas de cartel del Festival Sónica, que celebrará su tercera edición los próximos 14 y 15 de julio de 2023 en el Estadio Riomar de Castro Urdiales.

Este viernes en el Ayuntamiento de la localidad castreña se ha desvelado este primer avance del cartel en una rueda de prensa protagonizada por Pablo Zuloaga, vicepresidente de Cantabria y consejero de Cultura; Susana Herrán, alcaldesa de Castro Urdiales, y Ernesto Castañeda, en representación de la organización de Festival Sónica.

Según han explicado, en los próximos meses se irán incorporando nuevos artistas y grupos al cartel aunque por el momento ya han confirmado a otros artistas de la talla de Ginebras, Dani Fernández, Marlon, Amatria o Marlena. Aunque también han dejado espacio para bandas más nuevas y pequeñas como Karavana, Siloé, Chica Gang, Pipiolas o Me fritos and the gimme cheetos.

Asimismo, tal y como han anunciado, los primeros abonos estarán a la venta a partir de este domingo 20 de noviembre a las 12.00 horas, y contarán con un precio de lanzamiento de 39 euros.

No obstante, y sobre las cabezas de cartel, por el momento se cuenta con la confirmación del grupo de indie-rock Vetusta Morla, que ya participó en la primera edición del Sónica y que arrasó tanto en la venta de entradas como en la satisfacción del público que acudió. Esta banda presentó su último disco, 'Salto a la tierra', en 2021, y aunque su trayectoria se remonta al verano de 1998, no fue hasta 2008 cuando lograron tener el reconocimiento que les convertiría en uno de los grupos más famosos del panorama nacional. Fue gracias a 'Un día en el mundo', que alberga algunos de sus temas más emblemáticos como 'Copenhague' o 'Valiente', cuando se convirtieron en el grupo indie por excelencia.

Asimismo, el también madrileño Leiva, uno de los excomponentes del grupo Pereza, también visitará Cantabria para presentar su nuevo disco 'Cuando te muerdes el labio', en el que comparte sus 14 temas con mujeres “amigas y artistas”. Así, el artista de pop-rock presentará canciones como 'Histéricos' o 'Diazepam' con el público cántabro.

Por su parte, la banda Ginebras dará el toque de color al festival con la peculiaridad que les caracteriza. Este grupo, formado por cuatro mujeres, se ha convertido en una de las promesas del panorama musical pese al poco tiempo que llevan en escena (su primer LP salió hace apenas dos años) gracias a temas como 'La típica canción' o 'Con altura'.

El cantante Dani Fernández también estará en Castro Urdiales a mediados de julio. El artista, que fue miembro de la exbanda Auryn, ha conseguido labrarse una carrera en solitario que se consolidó en 2019 con la publicación de 'Incendios', un álbum en el que se pueden encontrar algunas de sus canciones más conocidas como 'Clima tropical'. En febrero de este año presentó su segundo disco 'Entre las dudas y el azar' con el que recibió el Premio Ondas 2022 por ser considerado 'fenómeno musical del año'.