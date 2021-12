Han tenido que pasar 13 años hasta que La la love you pudo ver el resultado de su trabajo. 13 años en los que han tenido que compaginar su pasión con el pluriempleo y en los que Celia Becks se incorporó al equipo. Sin embargo, una mención imprevista de Amaia Romero en 'La Resistencia' les puso en el foco de todas las miradas, y así lograron pasar el examen del que se convertiría en su público. Ahora, y tras los éxitos sin precedentes de 'El fin del mundo' o 'Más colao que el Colacao', este grupo madrileño de Parla actuará en Santander este sábado dentro del ciclo de conciertos Magdalena Winter. Unos días antes de la cita, Celia Becks, la bajista de la banda, ha hablado con elDiario.es en una entrevista sincera y realista a partes iguales.

Les preguntan a menudo por su estilo musical y suelen contestar con ideas diferentes. ¿Nos gustan demasiado las etiquetas?

Creo que cada vez es menos necesario, la verdad. Sí que es cierto que es una pregunta que nos hacen mucho, pero a la cual sabemos contestar cada vez menos porque como no tenemos absolutamente ninguna barrera que nos pongamos para definir nuestro sonido, cualquier cosa puede pasar. A ver, sería muy raro que empezásemos a hacer flamenco, pero dentro de lo que es el pop-rock, indie, punk… Nos podemos mover en muchas bandas respecto a eso. Entonces, ahora mismo como lo de las tribus urbanas ya no existe, eso era muy 'dosmilero', creo que cada vez hace falta menos definirse en un estilo musical. Pero a nosotros nos gusta mucho que nos identifiquen con lo indie, nos parece una palabra muy positiva.

Son expertos en contar historias tristes de la forma más animada. ¿Cómo se consigue eso?

Te diría que con experiencias tristes y con mucha empatía, pero, honestamente, el poder de la imaginación a veces supera la propia realidad. David, que tiene una gran inventiva para el tema de los guiones, que es lo suyo, es capaz de redactar la historia más triste de amor aunque no la haya vivido. Y yo creo que eso también tiene su puntito de magia.

Precisamente en 'El Fin del mundo', la canción que les ha dado más alegrías hasta ahora, sacan su lado más dramático. ¿Cree que las frases motivadoras de Mr.Wonderfull ya han cumplido su etapa y ahora preferimos autocompadecernos?

Hay cabida para todo. No es que haya que dejar de automotivarse, pero tampoco hay que olvidar que a veces pasan cosas que son una mierda y que no hay consuelo para ellas. Ahí no te vale para nada que te digan que no pasa nada y que vas a estar bien porque es como… ¿Perdona? Pero ahora no lo estoy. Entonces, creo que está bien darse una palmadita en la espalda pero a veces cuando se está mal, se está mal y hay que desahogarse de otras formas, no consolándose con frases de Mr. Wonderfull.

Han estado de gira por Japón, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Quieren seguir recorriendo mundo?

¡Ha sido una locura! De hecho, me atrevería a decir que ha sido la locura más grande de nuestras vidas. Allí la gente es súper especial. No esperábamos ir y que nos acogieran así, y no solo porque estén al otro lado del planeta sino porque son una cultura tan distinta a la nuestra… Estaban totalmente volcados con nosotros, los conciertos se llenaban, el merchandising se agotaba… Y la verdad es que lo vivían todo con una pasión que no nos esperábamos. Estamos abiertos a todo lo que pase. Hace cuatro días hemos vuelto de Chile, donde hemos estado dos semanas y hemos tenido un par de conciertos en un festival. Y nos estamos dejando llevar… Eso lo dictan un poco las estadísticas de Spotify y donde más se nos escuche es donde más nos vamos a dejar ver. Así que vamos con eso. No nos vamos a quedar solo en España, desde luego.

¿Continúan manteniendo sus otros trabajos ajenos a la música? ¿En qué momento se da el salto?

No, ya no. Y esa es una buena pregunta, no sabemos si hemos esperado demasiado o si lo hemos hecho muy tarde, y creo que nunca lo sabremos. Lo que pasa es que con esto nunca se ve claro cuándo es el momento, no hay un momento en el que digas: tengo una estabilidad económica y emocional. Pues no, eso no existe y menos en el mundo artístico. Pero lo hemos hecho cuando veíamos que había una proyección a medio-largo plazo de conciertos y de actividad en general, y lo determinante ha sido que no podíamos compatibilizarlo con nada más.

Triunfar es complicado... ¿Considera que quizá haya cierta saturación de artistas?

Saturación puede haber de muchas cosas en la vida, pero de artistas nunca. Siempre va a haber cabida más en cualquier disciplina, nunca creo que vaya a ser suficiente porque además creo que todos aportamos algo distinto y necesario. En la vida hay saturación de prensa rosa, de farandulería, de cinismo, de morbo gratuito… Pero los artistas y el arte nunca van a sobrar. Además, cada vez es más democrático porque hay más vías de difusión y más formas de expresar el arte como tal, así que hoy en día es más fácil que nunca dejar ver tu proyecto sea cual sea y llegue a donde llegue, pero por lo menos las plataformas existen por y para todos.

El grupo lleva en la música desde 2007... ¿El éxito es solo cuestión de suerte?

La suerte es determinante. Nunca se sabe lo que va a pasar en la vida y está claro que hay un factor ahí de azar que tiene que darse para que te coloque en el punto de mira en el lugar adecuado y en el momento para ti, pero no puede olvidarse que esto no ha sido casual, y lo digo de verdad y orgullosa, que no hemos dejado de trabajar nunca. Hemos estado haciendo lo imposible por compaginarlo siempre con nuestros trabajos, por vivirlo con la pasión de siempre… Ha sido nuestro hobby, y lo sigue siendo, aunque ahora también sea nuestro trabajo, pero nosotros hemos estado trabajando desde que tenemos uso de razón para mejorar en la música, para disfrutarla… Pero esto no ha sido que de repente hayamos triunfado. Yo recuerdo la primera vez que toqué un instrumento y tenía siete años, y las clases de música que mis padres me han tenido que pagar no son pocas, y los sitios a los que me han tenido que llevar para hacer recitales, para tocar con mis primeras bandas… Al final no estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque nos lo hemos currado.

El boom de su carrera ha venido con la pandemia. ¿No tienen la sensación de que no han podido disfrutar plenamente de su éxito?

A medio gas no estamos ninguno de los de la banda... Es tan bonito que nos pase lo que nos está pasando que simplemente por estar donde estamos nos sentimos afortunados. Es como algo que no esperábamos vivir, y sí, la pandemia nos ha afectado a todos, pero también pensamos que el hecho de triunfar en plena pandemia ha sido loquísimo. Somos unos afortunados y estamos disfrutando esto como lo que más. Y como esto no va a durar para siempre y va a haber también otras formas de disfrutar esta dulce victoria, pasamos del medio gas. Estamos agradecidísimos porque además nos parece muy reconfortante el sentimiento de pensar también que hemos acompañado a mucha gente que lo ha pasado mal durante la pandemia.

Han optado por ir lanzando singles poco a poco, algo por lo que últimamente hacen muchísimos artistas. ¿Es por tener más tiempo para dedicarle a cada canción? ¿O porque lo pide el mercado?

Nosotros dedicamos mucho tiempo a cada canción. No somos de hacer canciones rápidas y grabarlas a tope. Cada uno aporta una cosa en el proceso y poner todas las piezas en conjunto lleva su tiempo y nos gusta hacerlo con dedicación. Pero también es verdad que el mercado a día de hoy funciona así… Dicho esto, vamos a sacar un disco el año que viene, aunque todavía no sabemos en qué fecha. Así que vamos con intención de sacar un disco pese a que estamos hasta ahora sacando singles, y muchos de ellos formarán parte de este nuevo álbum. Pero es que también la forma de sacar singles que se lleva ahora en todo el mercado musical hace un favor al artista también cuando pensamos que puedes hacer canciones de estilos más variopintos. Al final, si solo sacas un disco del que no has dado ningún adelanto de singles, si hay canciones muy dispares a veces no caen con tanto agrado al público. Pero si haces una canción de punk-rock y luego haces una balada y la sacas como single con dos meses de diferencia no es tan abrupto el cambio y se acepta mejor. Por eso yo creo que el mercado ahora funciona así, porque precisamente como ya no nos ceñimos a estilos de música concretos, tenemos esa libertad de crear de otra forma, si lo espacias así es como que la gente no lo asocia al anterior y te permite más libertad creativa.

¿Cree que los discos como tal terminarán desapareciendo?

Está claro que el streaming ha acaparado la escena musical y que a día de hoy el formato físico en general está viviendo un momento de vacas flacas. Pero yo creo que siempre va a tener un punto romántico tener un disco en la mano, no creo que desaparezca del todo porque creo que siempre será algo bonito como coleccionista, y siempre va a estar. Hace poco una banda conocida me regaló un casette y me pareció maravilloso, y creo que aunque solo sea para eso ahí lo tengo y me encanta. Es genial que nos atrevamos a reinventar formatos que parecían ya obsoletos. Nunca va a ser tarde.

El amor es el tema estrella de sus canciones. ¿La la love you se ve añadiendo algún mensaje reivindicativo o incluso político a su música?

No. Y no es porque no estemos concienciados o seguros o implicados, es porque nuestra música nace de un concepto naif, dulce ingenuo… Es un romanticismo muy adolescente y no queremos teñir eso con nada más. Es algo muy natural que nos sale el tener esta temática en nuestras letras y creo que es algo muy universal y que nos permite que nos pueda escuchar tu hijo, tu abuela, tu mejor amigo y tus padres independientemente del partido político al que voten. Y creo que conseguir eso, en sí mismo, es una reivindicación muy grande. Es algo que nos puede unir a todos y en nuestros conciertos así se ve porque me atrevería a decir que viene gente de ideologías políticas muy distintas, y durante un rato comparten el mismo espacio y nadie se preocupa de problemas más trascendentes. Quizá nuestra labor es simplemente la de entretener de la forma más dulce y agradable posible intentando olvidarnos un poco de toda la vorágine de cosas que están pasando.

¿Y en las entrevistas? ¿Dicen lo que piensan?

Jamás voy a blanquear nada con lo que no esté de acuerdo. Creo que una cosa es no mojarse y no decir abiertamente ciertas cosas, pero si me hacen una pregunta concreta la voy a responder concretamente. No hay tabúes, y creo que el hecho de hacer música para todas las personas que nos quieran escuchar y que sean respetuosas unas con otras, también dice mucho. Hay cosas con las que jamás vamos a estar de acuerdo, y que no vamos a defender nunca.

Da la sensación de que cada vez existen menos prejuicios musicales y más colaboraciones entre artistas. ¿Es solo una percepción o el mundo está cambiando?

El mundo está cambiando y debe cambiar. Precisamente, el tema de las colaboraciones no es otra cosas que democratizar todo. Antes, cuando iba al instituto y yo era la punky, jamás podría haber sido amiga de un bakala, y ahora mismo esa es la mayor tontería que alguien puede decir. ¿Por qué no va a poder colaborar La la love you con un dj de cualquier categoría? ¿O con Mai Meneses? A día de hoy todo puede pasar y eso es maravilloso. No hay prejuicios y creo que la música, y el arte en general debería ser eso, que nadie te mire por encima del hombro, que no haya etiquetas y que tú colabores con el artista que te apetezca. Eso va a seguir pasando y terminará siendo la tónica habitual para cualquier artista.