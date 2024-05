Vecinos y comunidad educativa promueven por tercera vez cambiar el nombre al colegio Miguel Primo de Rivera de Ampuero

¿Puede un colegio público llevar por nombre el del dictador Miguel Primo de Rivera? 'No' es la respuesta de vecinos y comunidad educativa que han puesto en marcha una campaña para el cambio de nombre que, si sale todo como se ha anunciado, acabará llamándose CEIP Ampuero.

Miguel Primero de Rivera, padre del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, dio un golpe de Estado y protagonizó una dictadura en España entre 1923 y 1930, que se caracterizó por su autoritarismo, la defensa de valores ultracatólicos y la represión de libertades como la de prensa.

Un grupo de vecinos de Ampuero está impulsando un cambio de nombre del colegio, que sería la tercera vez que se intenta. El claustro de profesores del centro ha elevado ya una propuesta para que el centro lleve el nombre de la localidad y, a finales de mes, concretamente el día 30, el asunto será llevado al Consejo Escolar, que lo aprobará después de rechazar la retirada en dos ocasiones, años atrás.

Una vez aprobado, el trámite pasará al Ayuntamiento de Ampuero, el cual se ha mostrado partidario de la iniciativa, e incluso ha sugerido una encuesta entre los niños del centro para buscar nuevo nombre al mismo. Nadie duda en Ampuero que la Consejería de Educación acabará aceptando el cambio como ya se aceptó en Laredo para el colegio que llevaba también el nombre del dictador.

La ley avala que los gobiernos regionales inicien el proceso para modificar la denominación de un centro educativo aunque el procedimiento habitual es que lo pida cada colegio.

La campaña se está promoviendo mediante colectivos, vecinos, profesores y padres del centro, y ya cuenta por anticipado con el parecer favorable del Claustro docente según ha manifestado la directora del centro, Mar Iglesias. El próximo día 30 el Consejo Escolar votará el cambio y no se espera sorpresas.

Mar Iglesias ha asegurado que la figura del dictador no está afectada por la Ley de Memoria Histórica, pero no por ello “deja ser chocante” que el colegio lleve su nombre.

La compaña consiste en la remisión de escritos a la dirección del centro, el Ayuntamiento y la Consejería de Educación pidiendo el cambio de nombre (ceip.miguelprimoderivera.ampuero@educantabria.es, ayto.ampuero@aytoampuero.es, informacion@educantabria.es).

Según han declarado los promotores del cambio, el nombre de un dictador que, a su vez “padre del fundador de la Falange y de la creadora de la Sección Femenina”, no es “compatible con una educación democrática e igualitaria para todo el mundo”.

“Es un deber moral -se justifica en la petición de cambio-. Es la imperiosa necesidad de no homenajear ni dar legitimidad a una persona que decidió que la democracia no era el mejor camino. Es la creencia de que una de las mayores victorias de la ciudadanía es habernos dado entre todas un sistema educativo público, gratuito, con voluntad universal y peleas constantes por la búsqueda de la calidad, y el nombre de un dictador no representa ninguno de los valores que promueve la escuela en este país”.