Vecinos de Nueva Montaña dan su conformidad a las ayudas municipales de 30 y 50 euros por los daños del derrumbe

La Asociación de Vecinos de Nueva Montaña está conforme con las ayudas de 30 y 50 euros que ha aprobado el Ayuntamiento de Santander para los afectados por daños en vehículos y en garajes y trasteros a causa del desplome del parking subterráneo del barrio en 2020.

El derrumbe de un parking subterráneo en Santander se salda sin víctimas y con importantes daños materiales

Los vecinos afectados por el derrumbe de Nueva Montaña recibirán una ayuda directa del Ayuntamiento de Santander, de entre 30 y 50 euros, que se ha calculado tomando como referencia el coste de un trimestre del impuesto de vehículos y la cantidad media establecida como pago anual por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un garaje en la ciudad.

María Eugenia Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos, ha manifestado a este respecto que las cantidades se ajustan a lo prometido en su día por la alcaldes, Gema Igual (PP), por lo que no tiene nada que objetar. Asimismo, la presidente considera que el Ayuntamiento no está obligado a compensar los daños y sí las aseguradoras, las cuales todavía no han indemnizado a los vecinos, como es su caso, desde que se produjera el desplome hará ahora más de año y medio.

"Yo perdí mi coche y todavía no he recibido ninguna compensación", ha dicho la presidenta, quien ha añadido que esta es una situación generalizada ante cualquier tipo de seguro, tanto privado, como comunitario: no se ha cobrado compensación.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana las bases de concesión directa de ayudas para compensar gastos por el derrumbe del aparcamiento, así como la concesión de ayudas. Los beneficiarios serán personas físicas o jurídicas que hayan perdido su vehículo o no hayan podido usar garajes o trasteros por el derrumbe.

La cuantía máxima para cada titular de los vehículos afectados será de 30 euros. En total hay 39 beneficiarios según el Ayuntamiento y todos ellos han tenido que proceder a la baja definitiva de su vehículo en la Dirección General de Tráfico en el ejercicio 2020.

En cuanto a los titulares de los garajes o trasteros afectados por el derrumbe del parking del complejo residencial de Nueva Montaña, la cuantía máxima para los titulares será de 50 euros por cada referencia catastral. En total hay 350 beneficiarios.

Las modalidades de ayuda serán económicas, con cargo al presupuesto de este Ayuntamiento, hasta un máximo total de 25.500 euros.