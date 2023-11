La Europa que no ama a las mujeres

¿Sabíais que en 2023, hay países en Europa que aún no reconocen la violencia de género? ¿Que sólo España y Suecia tienen hoy una ley específica contra la violencia machista? ¿Que no podemos saber cuántas mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en Europa porque la mitad de los países miembros no tienen datos fiables? ¿Sabíais que 600.000 mujeres y niñas han sido mutiladas genitalmente en nuestras fronteras? ¿Que dentro de esas mismas fronteras una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, la mayoría por parte de su pareja o expareja?¿Que sólo nueve países europeos reconocen que el sexo sin consentimiento es violación? ¿Sabíais que es muy probable que Europa acabe por fin teniendo una directiva sobre violencia machista, pero que puede que no contemple la violación?

El equipo de Carne Cruda nos hemos venido hasta el Parlamento Europeo en un programa especial en el marco del #25N y de las Jornadas europeas contra la violencia machista. Hablamos de la “Europa que no amaba a las mujeres”, de cómo España es un país pionero en una Unión Europea que está muy lejos de acabar con la violencia machista y respondemos a algunas de estas preguntas con juezas, políticas, activistas y víctimas de violencia machista.

Nos acompaña María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada del Grupo de la Izquierda Europea y hablamos con la actriz argentina Thelma Fardin, que denunció en 2018 la violación que sufrió por parte de su compañero de reparto Juan Darthés en la serie infantil ‘Patito Feo’ en 2009, durante una gira en Nicaragua. Thelma tenía 16 años y él 45.

Este es un ejemplo de lo que ocurre cuando la ley no ampara a las mujeres, no tiene perspectiva de género y revictimiza a las supervivientes. Para hablar de los recovecos, límites, posibilidades y retos de esas leyes nos acompañan Teresa Peramato, la Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer en España, expertas en la lucha contra la violencia machista y presidenta de la Unión Progresista de Fiscales; y Gloria Poyatos, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Por que esta lucha es global, se suma también la voz de Irene Rosales, del Lobby Europeo de Mujeres, la organización de asociaciones de mujeres más grande de la Unión Europea; y Lucy Polo, de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que está compuesta por 13 asociaciones de mujeres migradas y una decena de activistas latinoamericanas con base en España.