Un 80% de cancelaciones en las cenas de Navidad en Castilla-La Mancha: entre positivos y miedo al contagio

El 80% de las mesas reservadas para celebraciones de grupos grandes que estaban reservadas desde hace semanas en los restaurantes de Castilla-La Mancha se está cancelando, aunque en la mayoría de los establecimientos se está compensado con mesas mas pequeñas.

Así lo han señalado los responsables de diversos establecimiento hosteleros de la región. En el caso de Toledo, restaurantes consultados han señalado que se están cancelando grupos de más de 50 personas con reservas y menú cerrado con 24 horas de antelación, perdiendo incluso la señal, al tener constancia de que algunos de los asistentes han dado positivo en COVID los últimos días.

En otros casos, no se está cancelando la reserva total, pero los grupos están quedando muy mermados, pasando de mesas de 25 a mesas de 12 comensales.

Según han señalado, esto hace "muy difícil trabajar" ya que hay menús cerrados y género comprado y tienen que reorganizar toda la planificación realizada para estos días.

No obstante, en la mayoría de los casos, estas cancelaciones de grupos numerosos se están compensado con nuevas reservas de mesas pequeñas de cuatro, seis u ocho personas, que están entrando en estos días, en algunos de los casos que estaban incluso en espera de que se cayese alguna reserva previa.

Así, según ha señalado presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo y responsable del asador del mismo nombre en Toledo, Tomás Palencia, “estamos teniendo bastante cancelaciones debido a que la gente tiene miedo. Nos está demostrando que la gente tiene responsabilidad y en el momento que tiene una mínima sospecha de que han podido tener algún contacto con COVID están cancelando, y luego hay mucha gente que tiene mucho respeto, miedo y prefieren no hacerlo y se están dando de baja”.

No obstante, “de esas cancelaciones de mesas grandes están naciendo mesas pequeñas porque hay amigos, grupos de compañeros que quieren reunirse y celebrar y se animan”.

"Creo que estamos cambiando las mesas grandes típicas de Navidad por mesas más pequeñas pero también con celebraciones de navideñas"

Así, las perspectivas de los establecimiento están cambiado aunque siguen siendo positivas. “Se nos presentaba un diciembre espectacular, con muchas reservas, pero al final el adjetivo espectacular lo tenemos que quitar y se va a quedar en un buen mes”.

Esta es la tónica general de todos los establecimientos consultados por elDiarioclm.es, las personas tienen ganas de salir y están decantándose por hacer celebraciones más pequeñas para controlar el número de contactos.

“Creo que estamos cambiando las mesas grandes típicas de Navidad por mesas más pequeñas pero también con celebraciones de Navidad, creemos que va a ser un buen mes, que vamos a cerrar el mes muy positivo pero esas grandes cenas se están cancelando”, ha señalado Palencia.

Responsabilidad

Por su parte, José Antonio Medina, responsable del Hotel-Restaurantes, El Coto de Quevedo, en Torre de Juan Abad (Ciudad Real), y reciente nueva Estrella Michelín, ha señalado que en su caso también se está produciendo esta situación. El restaurante ha cancelado en los últimos días mesas grandes de grupos de amigos que vienen de otras zonas a celebrar la Navidad en la comarca con sus familiares y aprovechan estos días para juntarse. “Teníamos grupos grandes de amigos y ya hemos tenido cancelaciones de esos grupos, y es razonable, porque al final esas cancelaciones que estamos viendo son amigos, que llegaban estas Navidades, se juntaban y celebraban una cena con nosotros, pero tiene que ser cautos porque vienen a pasar estas fiestas con sus familiares mayores, personas más vulnerables”, ha señalado.

En su caso, también se está compensando con mesas más pequeñas, “porque nosotros llenamos todos los fines de semana y siempre normalmente se completa una semana antes. Estamos perdiendo esos grupos pero están viniendo mesas de dos, y de cuatro personas, en los últimos días atraídos por la Estrella”, ha señalado.

Por su parte, también Tomás Palencia ha destacado la responsabilidad que ve cada día en las personas que llegan al restaurante. “La gente está siendo responsable, en general cuando vamos a los restaurantes sabemos cuándo tenemos la mascarilla puesta y cuando la tenemos que tener quitada, ayer mismo me sorprendió una mesa de chavales jóvenes que tuvieron las mascarillas puestas durante toda la comida y solo se la quitaba para ingerir. Habrá también gente que no lo haga, pero no sólo hablemos de jóvenes, también de gente mayor, hay gente que no lo hace pero la mayoría lo hace, somos responsable y sabemos lo que tenemos entre manos”, ha señalado.

“La peor Navidad de los últimos 10, excepto la de la COVID” en Albacete

Sin embargo, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Albacete, David Giménez, considera que estas cancelaciones de última hora van a hacer de ésta “la peor Navidad de los últimos 10 excepto la de la COVID, porque todas las comidas y cenas de empresa canceladas eran de muchos comensales”.

En Toledo, pendientes de las migas: una de las citas gastronómicas del año

Al margen de las comidas o cenas en los establecimientos, en Toledo el sector está pendiente de la celebración, los días 24 y 31 de diciembre, de la tradicional cita gastronómica con las migas navideñas. Este lunes, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, anunciaba que no asistirá al evento y que el Consistorio hará lo que le marque la autoridad sanitaria en cuanto a la concesión de licencias municipales para permitir que se instalen barras en la calle.

Hay que recordar que el próximo miércoles 22 de diciembre, por la tarde, está prevista una Conferencia de Presidentes en la que se abordará la evolución de la pandemia y la conveniencia o no de introducir nuevas medidas ante el aumento de la incidencia COVID que está en riesgo extremo en el conjunto del país, aunque no es el caso de Castilla-La Mancha.

"Hay hosteleros que no van a pedir barra, que no van a abrir", ha afirmado la edil, añadiendo que con la previsión de lluvia para el próximo viernes 24, el Consistorio está más preocupado de lo que pase en el interior de los negocios de hostelería que en el exterior.

En todo caso, la alcaldesa de Toledo ha dejado claro que acatará lo que le marque la autoridad sanitaria, porque por el momento no hay ninguna cuestión jurídica que vaya en contra de la concesión de licencia de barras.

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) se reunía el domingo con el Ayuntamiento de Toledo y, el plazo de solicitud para su instalación en la vía pública los días 24 y 31 de diciembre en Toledo estará abierto a través de la sede electrónica del Ayuntamiento hasta las 14:00 horas de este martes 21 de diciembre.

"Desde la AHT queremos pedir prudencia tanto al sector hostelero como a los propios clientes". "A los hosteleros os pedimos vuestro máximo compromiso, evitando todos aquellos comportamientos que puedan favorecer un paso atrás en la lucha que se mantiene contra la pandemia del COVID-19".

Y por otro lado, señalaba "con el mismo objetivo, llamamos a la colaboración de los clientes, de ahí, que apelemos a su responsabilidad individual en el cumplimiento de las directrices generales marcadas".