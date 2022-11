El acoso sexual en el trabajo, otra violencia machista “infradenunciada”

Desde la puesta en marcha de la Ley del 'Sólo sí es sí', el acoso sexual en el trabajo también se considera violencia de género. Sin embargo, este tipo de situaciones están “infradenunciadas”, como ocurre con todo el resto de las situaciones de violencia machista, y para poner remedio a esta situación CCOO ha puesto en marcha el Observatorio de Acoso Sexual y por Razón de Sexo, una iniciativa pionera en Europa con la que el sindicato pretende denunciar y visibilizar la violencia “tan escondida” y “cuya única causa es el machismo”.

Rosario Martínez, secretaria del área de Mujer de CCOO Castilla-La Mancha señaló que el 90% del acoso sexual no se denuncia. Al igual que en el resto de otras violencias, “sólo se ve la punta del iceberg”. “Las víctimas no se atreven a denunciar por miedo a que no se les crea, o por miedo a las represalias”, explicó Martínez. En cuanto a los datos, desde el sindicato explican que no hay datos estadísticos “fiables” porque son difíciles de conocer. Para eso, han puesto en marcha la herramienta que es accesible desde esta dirección.

Las cifras que maneja el sindicato es que mas de ocho millones de mujeres han sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, más del 40% de las mujeres mayores de 16 años, según la Macroencuesta de violencia contra las mujeres. En cuanto a los delitos de acoso sexual de los que sí hay referencia, el 93% de las víctimas eran mujeres. De los 528 delitos de este tipo contabilizados durante 2021, 19 fueron en Castilla-La Mancha con un total de 22 víctimas. Pero esto se refiere al acoso sexual, sin diferenciar si es o no en ambiente laboral.

La “mayoría” de los acosos ocurren en el centro de trabajo

Martínez resaltó que la mayoría de los acosos se producen en el centro de trabajo: una de cada cinco mujeres que ha sido acosada lo ha sido en su centro de trabajo. Según la inspección de Trabajo, en 2021 hubo 95 actuaciones con 45 requerimientos y en cuanto a los planes de igualdad, el organismo ha realizado, 140 actuaciones y 47 requerimientos en la región. “A efecto jurídico, el acoso es violencia de género y sexual y por eso es tan importante el Observatorio, este proyecto que acometen las Comisiones Obreras.

De hecho, y en conjunto con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se está realizando un estudio en concreto en el sector de la Ayuda a Domicilio.

“La violencia sexual tiene género”

Carolina Vidal, secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO a nivel federal quiso recalcar que los datos apuntan a que la práctica totalidad de delitos de violencia sexual se producen de un hombre a una mujer. “La violencia sexual tiene género y lo recalcamos aunque sea algo básico”, resaltó. Explicó también que las víctimas sólo comparten entre ella su sexo. “No hay otro perfil concreto”.

“Se tolera mucho más la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo y por responsabilidad sindical ponemos en marcha el Observatorio”, resaltó, que funcionará para toda la ciudadanía. De este modo, también se quiere luchar contra el “gran estigma” que puede suponer denunciar una situación de acoso en el trabajo, y recordó el triste caso de Verónica, la mujer trabajadora en Iveco que se suicidó tras la difusión de un vídeo íntimo. El caso fue archivado.

El Observatorio funcionará así como una “ventana abierta” para combatir el acoso en ámbito laboral, que se “tolera mucho más” que cualquier otro acoso laboral. “Las mujeres enfrentan los casos de acoso sexual en una tremenda soledad. Queremos proteger también y que pidan ayuda”, resaltó la sindicalista. Entre otras medidas, señaló, en casos de acoso se puede pedir la “separación” de acosador y víctima, para evitar así una baja voluntaria que haría la vida de mujeres “mucho más precaria y penosa”. “Se acabó que el acoso sea un estigma para la mujer que lo sufre”, resaltó Vidal.