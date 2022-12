Castilla-La Mancha celebra su primera Navidad con el cordero manchego lechal con Indicación Geográfica Protegida

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha felicitado la Navidad y ha hecho un llamamiento “a todos los castellanomanchegos” para que en estos días celebren con “alimentos Campo y Alma”, destacando “un producto tan nuestro como el cordero manchego”, que ya se encuentra disponible tanto en comercio pequeño como en la gran distribución, avalado por la Indicación Geográfica Protegida Cordero Manchego y que se comercializa tanto recental como lechal, para atender lo que “busca mayoritariamente el consumidor”. Esto ha sido posible “porque hemos modificado el pliego de condiciones” de la Indicación Geográfica Protegida, tal y como ha remarcado.

“Ya no hay excusa para no disfrutar de los productos de Castilla-La Mancha, de manera particular el cordero manchego, en estas fiestas”, ha asegurado el consejero. Además, ha avanzado las líneas de la Consejería que dirige de cara al próximo año. En primer lugar, se va a aprobar la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra, “una normativa muy importante” que apuesta por un modelo “distinto” del que se está dando en otras comunidades autónomas, con fondos de inversión de grandes empresas. “Aquí apostamos por el modelo de la empresa familiar agraria”, ha dicho.

El anteproyecto será aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo martes y se espera que las Cortes regionales la aprueben de forma definitiva antes de que acabe la legislatura.

Gracias a esta norma, los jóvenes agricultores y ganaderos que se quieran incorporar al sector tendrán acceso a la tierra, aunque no tengan antecedentes familiares en la agricultura y la ganadería, una cuestión que es “importante”, sobre todo en determinados territorios de la Comunidad Autónoma, ha manifestado el consejero.

Ayudas para regantes

El regadío será otro de los elementos fundamentales en 2023, pues el próximo mes de enero se convocará una nueva ayuda para Comunidades de Regantes en la que se va a incrementar el porcentaje de ayuda: “vamos a llegar hasta el 90 por ciento”, ha señalado Martínez Arroyo, “cuando habitualmente es el 50 por ciento”. Para estos proyectos, “vamos a poner a su disposición más de 15 millones de euros”, apuntaba.

El consejero también ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas por su departamento a lo largo de 2022, destacando cómo se han afrontado las “dificultades” padecidas, sobre todo, “como consecuencia de la guerra”. Martínez Arroyo ha explicado que desde la Consejería que dirige y desde el Gobierno regional, “hemos estado siempre del lado de nuestro sector agroalimentario, de tal forma que, cuando fue necesario, facilitamos el acceso a las materias primas para la elaboración de piensos; cuando fue necesario, flexibilizamos las normas para poder acceder a las ayudas para llevar a cabo las inversiones; y también hemos flexibilizado el cumplimiento de la nueva política agraria común”, todo ello dando “las ayudas necesarias en los momentos precisos, sobre todo para la ganadería”.

Sector ganadero

Ha detallado que se han dedicado al sector ganadero “53 millones de euros extra en el año 2022”, una ayuda directa que les ha llegado y “no han tenido que hacer nada, ni siquiera pedirla, se ha ingresado directamente las cuentas generando liquidez en el medio rural”. Para Martínez Arroyo estas medidas son fundamentales porque los ganaderos “están de verdad viviendo en nuestro medio rural”.

Patronato de la Fundación Dieta Mediterránea

El consejero ha hecho estas declaraciones antes de presidir la reunión del Patronato de la Fundación Dieta Mediterránea. Martínez Arroyo ha destacado los principales eventos de este organismo para 2023, como la cumbre internacional “de primer nivel” sobre Sistemas Alimentarios, que se celebrará en el mes de marzo en Barcelona, organizada junto a las Cámaras de Comercio de España.

Además, también el próximo año tendrá lugar la presentación de la guía de restaurantes ‘Dieta Mediterránea’, que incluye más de 600 establecimientos de toda España, cuyas propuestas gastronómicas han sido certificadas por la Fundación.

Asimismo, se entregarán los Premios Columela en su cuarta edición, para reconocer el “compromiso” de personalidades y entidades en diferentes ámbitos “con las pautas de consumo y los valores de la Dieta Mediterránea, que tanto nos representa en nuestro país”.

Por último, el consejero y presidente de la Fundación ha afirmado que se seguirán realizando actividades con restaurantes y centros educativos, para seguir protegiendo esta dieta que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.