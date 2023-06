Castilla-La Mancha gestiona el retorno del ganado retenido por la viruela con ayuda de Aragón, sin respuesta de Castilla y León

Castilla-La Mancha espera que la Comisión Europea de entre hoy mismo y mañana luz verde a la autorización para que los ganaderos trashumantes que permanecen en el Valle de Alcudia, en Ciudad Real, a causa de las restricciones impuestas por los brotes de viruela ovina, puedan salir con destino a sus lugares de origen a pasar el verano.

Tal y como elDiarioclm.es publicó hace unos días, estos 15 ganaderos que provienen cinco de Guadalajara, ocho de Teruel, uno de Soria y otro de Jaén, se encuentran inmovilizados en tierras de Castilla-La Mancha mientras la Comisión Europea no autorice su salida que tiene que realizarse con varias condiciones: la primera pasa por que que los análisis realizados a los animales den negativo para viruela ovina y la segunda es que cuenten con una ubicación en el lugar de destino donde puedan permanecer aislados durante un mes del resto de la cabaña ganadera en sus respectivas provincias de origen.

El problema es que los análisis tienen una vigencia de entre tres y cinco días y sólo cuando haya sitio en el destino y los animales tengan fecha de salida se pueden realizar las citadas analíticas.

Según han confirmado a AgrolimentariaCLM, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, en el caso de los ganaderos que vuelven a Guadalajara, ya tienen sitió a donde ir, de ahí que se hayan adelantado los protocolos: ya se han realizado los análisis a los animales y se espera que el resultado esté hoy mismo. Si están libres de la patología, y contando con la autorización de la Comisión Europea el ganado saldría con destino a los pastos en Guadalajara entre el jueves y el viernes.

La directora general de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, Cruz Ponce, ha mantenido hoy contactos con los Gobiernos de Aragón, Castilla y León y Andalucía. En el caso de los animales de Teruel, el Gobierno aragonés se ha comprometido a resolver esta situación y asignarles un destino de manera inminente para que los ganaderos puedan partir hacía su destino en cuanto se les hagan las analíticas, según ha señalado la Consejería de Castilla-La Mancha.

Sin soluciones de los gobiernos de Castilla y León y Andalucía para sus ganaderos

Según las mismas fuentes, en el caso de los ganaderos que tienen que volver a Soria, la directora general de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, Cruz Ponce, ha mantenido una conversación con el Gobierno de Castilla y León, hasta el momento infructuosa. El Gobierno de aquella comunidad autónoma, cuyo departamento de Agricultura gestiona Vox, no han ofrecido ninguna solución, así que el ganado soriano deberá seguir en Ciudad Real. Tampoco hay nada nuevo desde Andalucía, de momento.

Eduardo del Rincón, el ganadero soriano atrapado junto a sus mil ovejas en el Valle de Alcudia, ha declarado a AgroalimentariaCLM que desde la Administración de Castilla y León la única solución que le dan es que lleve a las ovejas a un vallado que él mismo posee en Soria: siete hectáreas destinada a las parideras de verano. “Yo no puedo tener a mil ovejas encerradas en siete hectáreas de tierra 30 días, allí se van a morir”, señala.

Además, un problema añadido es que allí no hay alimento para el ganado y deberán suministrarle pienso como está haciendo la Consejería de Castilla-La Mancha con el ganado trashumante que ha quedado inmovilizado este mes de junio por las restricciones exigidas para controlar la viruela.

Según este ganadero soriano, “hace poco rato he estado hablando con la OCA (Oficina Comarcal Agraria) de San Pedro Manrique (Soria) y me dicen que la única solución es que yo las lleve a mi cercado y las deje allí 30 días y allí el ganado no puede estar. Pueden estar dos días y luego quién me alimenta este ganado, la Junta de Castilla y León no dice nada, dice que una vez que estén allí se verá, pero una vez que estén allí las ovejas le dan igual, pues si no hay solución tendré que optar por llevarlas al matadero”.

“Yo podría tener a las ovejas aisladas siempre y cuando que me asignen una zona de pastos del pueblo y yo las custodio allí, pero dice que tiene que ser vallado, pero allí no tenemos vallas”, asegura.

Así las cosas, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha señala que no pueden programar las analíticas mientras no sepan cuándo pueden abandonar el Valle de Alcudia con destino a una ubicación definida en Soria y ha confirmado que seguirá suministrando agua, paja y pienso al ganado que permanezca en el Valle de Alcudía.