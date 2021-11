Un centenar de vehículos y 500 ganaderos recorrerán Talavera para pedir precios dignos para la leche

Un total de 120 tractores y vehículos comerciales y en torno a 500 ganaderos se espera que acudan mañana a la manifestación convocada por la Plataforma Basta Ya de Abusos en Talavera de la Reina (Toledo) para protestar por los bajos precios a los que las industrias están pagando la leche a los productores, que ni siquiera logran cubrir los costes de producción

Los ganaderos lácteos españoles anuncian que endurecerán las protestas para exigir precios justos para la leche

El portavoz de esta plataforma, José María Miguel Porras, define esta situación como “insostenible” que esta “dando lugar al cierre progresivo de las granjas” ya que “hace años nos costaba producir un litro de leche a los ganaderos entre 0,36 y 0,38 euros, ahora nos cuesta entre 0,40 y 0,45 y nos lo pagan entre 0,33 y 0,34 ese litro de leche.

Los costes se han disparado principalmente por la subida de los piensos con que se alimenta el ganado, aunque no es lo único que ha subido. “Los piensos han subido un 30%, la energía eléctrica entre un 20 y 30%, el gasóleo otro tanto, y así todos los productos”, señala. “Es imposible mantener una granja. Estamos produciendo a pérdidas, peor que ayer y, por desgracia, mejor que mañana”, ha señalado.

La reivindicación principal es que “los contratos reflejen los costes de producción porque así lo exige la ley y si no habrá que buscar la forma las idónea para que se puedan cumplir”, señala.

Por eso piden que tanto la industria como la distribución hagan frente a la situación y la administración aplique “una Ley de la Cadena Alimentaria que se aprobó para que se aplicara, donde todos los eslabones deben tener una rendimiento igual o superior a los costes de producción que esta publicados por el Ministerio”, señala el portavoz de la plataforma.

Esta manifestación, segunda que se celebra en Talavera en pocos meses, partirá a las 11 horas de Talavera la Nueva y llegará hasta las puertas de la empresa Shreiber Food, empresa suministradora de Mercadona y que según los convocantes de la manifestación “ha gozado de un trato especial desde el momento que presentó el proyecto de su implantación en la zona y teniendo las granjas suministradoras de leche a una distancia óptima” y sin embargo “es una de las empresas que menos paga a estos ganaderos por su leche estandarizada”.

Según José María Porras, “este último año han pagado lo precios más bajos a los ganadero y, como recoge entre el 40% y 50% de toda la leche de la comarca, es la que presiona a la baja a las demás industrias. Aquí también recoge Danone, García Baquero, Entrepinares, Dulcinea, pero entonces Shreiber Food presiona a la baja porque es la que marca tendencia en el mercado. Por eso nos manifestamos allí”.

Un sector estratégico en la comarca

La comarca de Talavera concentra el 80% del vacuno de leche de toda la región. Según los datos de la plataforma convocante, en la comarca hay unas 100 granjas de vacuno de leche con una media de 150 reproductoras cada granja. “Facturamos unos 90 millones de euros anuales, con un tejido empresarial importantísimo porque detrás de nuestras granjas hay fábricas de pienso, transportistas de pienso, transportistas de leche, veterinarios, laboratorios de todo tipo de productos, mecánicos, empresas agrícolas, salas de ordeño”, señala. “Estaríamos hablando de 2.000 puestos de trabajo directos y la verdad es que estemos pasando esto y nadie haga nada es lamentable”, argumenta.

José María Porras tampoco entiende que organizaciones agrarias como ASAJA y UPA no estén haciendo nada y no les apoyen en estas reivindicaciones y así lo han señalado en el manifiesto con el que han convocado esta protesta. “Nos hemos desmarcados porque ellos no han querido estar con nosotros, dicen que siguen de negociaciones con Mercadona y Shreiber Food y dicen que no ven normal que salgamos a presionar”, ha señalado.

Sin embargo, a su juicio es ahora cuando tiene que presionar y protestar ya que los nuevos contratos con las industria “cumplen el 31 de enero. Con dos meses se tiene que empezar a negociar y es el momento para presionar con manifestaciones para que estas negociaciones sean lo más efectivas posibles”, asegura.

Según informaba el portavoz de la Plataforma en su reunión con la Mesa por la recuperación de Talavera, las negociaciones "no van por buen camino porque se está barajando una pequeña subida del precio con unos números a todas luces insuficientes".

"Estos precios les obligaría a vender a pérdidas, algo que haría que peligraran, solo en la comarca de Talavera más de 100 explotaciones ganaderas, que supone prácticamente el 90% de las explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha en este sector", augura José María Miguel Porras.