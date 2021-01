Fontanar pospone la ordenanza que regula los huertos municipales que había levantado rechazo entre los actuales adjudicatarios

El alcalde de Fontanar (Guadalajara), el independiente Víctor San Vidal, retiró ayer finalmente la ordenanza para la regulación de los huertos municipales que se iba a presentar en el pleno municipal para su aprobación.

Esta propuesta de ‘Ordenanza Fiscal Reguladora del Uso y Aprovechamiento de Huertos Familiares y de Ocio en el paraje de “El Olivar”’ que sustituía a la regulación anterior, había levantado reacciones contrarias tanto en las redes sociales como entre las personas que actualmente trabajan estos huertos y algunos colectivos de la comarca, al considerar que se les echaba de unos huertos que trabajan desde hacía años sin que hubiera demanda, ya que había varias parcelas que no estaban siendo utilizadas.

Algunos de los afectados y de los miembros de estos colectivos enviaron una serie de cartas al alcalde en las que manifestaban su disconformidad y pedían que “que retiren la nueva ordenanza y en su caso, la reformulen ajustándose al derecho de igualdad de participación e incluyan la posibilidad de que las actuales familias continúen con el uso y aprovechamiento de las tierras ya concedidas, en tanto en cuanto, no haya una demanda real y justificada que fuerce tomar medidas tan drásticas como la expulsión de estas familias”.

Según ha señalado a AgroalimentariaCLM Enrique Pérez, representante de ‘Unidas por Fontanar’, la única diferencia entre la anterior ordenanza y la que el alcalde presentaba era que ésta obliga a los actuales adjudicatarios a dejar las parcelas en un plazo de dos meses, una vez transcurridos los cuatro años por los que se concede, cuando actualmente un 60% de las mismas están sin trabajar.

Tanto la anterior ordenanza como la nueva que propone el Ayuntamiento establece una permanencia en estos huertos de tres años pudiendo ser prorrogado por uno más, pero la nueva establece que se pierde tras “haber disfrutado como usuario del mismo el tiempo máximo previsto en la presente ordenanza (máximo de cuatro años)”. Los usuarios actuales señalan que no ven objeto en que tengan que dejar estos huertos y esperar a una nueva adjudicación dado que no ha demanda suficiente y hay varios que no se trabajan.

Por su parte, Paulina Belinchón, hortelana de estos huertos y recientemente premiada por Ecologistas en Acción a la ‘Mejor conducta Medioambiental’, señaló que lo que demandan los actuales usuarios es tener opinión en esta nueva regulación. “No han contando con nosotros. Reclamamos tener participación previa. Ya había una ordenanza anterior que regulaba estos huertos” y consideran injusto que “de buenas a primeras se eche a toda la gente que está actualmente trabajando los huertos sin que haya demanda solo porque haya una ordenanza nueva”.

En la carta que ha remitido el alcalde a los que han mostrado su disconformidad, se señala que la ordenanza “ha sido pospuesta (por decisión de este alcalde) para otro pleno con el objetivo de recopilar más opiniones y promover este proyecto sostenible y comunitario”.

Además el alcalde asegura que la nueva regulación modifica aspectos como “endurecer las sanciones a aquellos usuarios que no cultiven la tierra y, por tanto, privan a otros de su usufruto”.

Asimismo, en la carta el alcalde invita a participar en el proceso de elaboración de la nueva ordenanza.

Premio Ecologistas en Acción

Precisamente Paulina Belinchón, agricultora ecológica de Fontanar y una de las concesionarias actuales de estos huertos municipales, recibe hoy en la Gala de Ecologistas en Acción Guadalajara, que se celebrará de manera virtual, uno de los premios que distinguen a las mejores conductas medioambientales de 2020.

Los socios de Ecologistas en Acción Guadalajara han premiado también a Pedro Rubio, ferroviario jubilado y portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Convencional en Guadalajara y a la asociación Guadalajara Antitaurina.

Por responsabilidad sanitaria, este año la Gala se retransmitirá desde el canal de Youtube de Ecologistas en Acción Guadalajara, bajo el hashtag #GalaEnCasaEAGU2021.