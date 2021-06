Pedro Barato señala en Toledo que a la reforma de la PAC “le sobra ideología y le falta agronomía”

El presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, considera que al acuerdo alcanzado en la Unión Europea para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) "le sobra muchísima ideología y le falta mucha agricultura" y ha deseado que el Gobierno de España no se "contagie" del espíritu que ha puesto en el acuerdo el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans. "Lo único bueno es que se ha aprobado", ha aseverado.

En declaraciones a los medios previas a su intervención en la Asamblea General Ordinaria de Asaja de Toledo, Barato ha apuntado que en el pacto "ha primado mucho el compromiso de Timmermans", apuntando que si el Gobierno de España no trabaja con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias para perfilar la PAC a nivel nacional "va a primar todo lo que es medioambientalmente sostenible" pero eso va a traer "más obligaciones para producir menos y con los precios cada vez más bajos". "Eso es lo que tenemos que intentar corregir", ha apostillado.

Barato ha señalado que ahora viene "la segunda parte" de este acuerdo, en la que el Gobierno central tiene que poner en marcha el plan estratégico y los ecoesquemas, una parte en la que, ha señalado, tampoco están satisfechos desde Asaja y que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hay que desarrollar.

Ayudas para los olivos

Por su parte, durante la asamblea, la presidenta de ASAJA Toledo, Blanca Corroto, ha defendido que el olivar toledano, principal damnificado en la región por el temporal ‘Filomena’, reciba las ayudas necesarias para hacer frente a las pérdidas reales del sector y atender a toda la superficie gravemente afectada en la provincia de Toledo, cifrada por la organización agraria en unas 70.000 hectáreas, y con más de 30.000 que han tenido que ser arrancadas o han precisado de podas severas, lo que mermará considerablemente el potencial productivo en al menos los próximos cinco años.

Los daños de Filomena han sido, junto con la reforma de la PAC y su repercusión en la agricultura y la ganadería provinciales, unos de los principales temas tratados durante la Asamblea.

En este sentido, la presidenta provincial ha incidido en que en una situación tan excepcional como la generada por el temporal de nieve y frío el pasado enero, y que ha supuesto una de las mayores catástrofes para el cultivo del olivo en la provincia, el seguro no puede ser puntuable a la hora de conceder las ayudas en las que trabaja la Consejería de Agricultura. “En Toledo -ha explicado- la superficie de olivar asegurada apenas supera el 7%”. Al mismo tiempo, ha resaltado la importancia de tener en cuenta las características específicas del olivar toledano (plantaciones tradicionales, de secano y dispersas) con el fin de que las futuras ayudas sirvan para su objetivo de recuperación de potencial productivo del cultivo.

Con relación a la PAC, ASAJA Toledo ha resaltado la escasa transparencia con la que se ha desarrollado el proceso final de reforma en cuyo acuerdo se ha optado por fijar en un 25% el porcentaje de los fondos de las ayudas directas a los ecoesquemas. La responsable provincial considera excesivo este porcentaje y ha resaltado que, si no se ajustan a la realidad productiva del sector en la provincia, pueden suponer en la práctica una importante pérdida de ayudas para el agricultor y el ganadero, que se sumaría a los recortes presupuestarios que ya trae la PAC para los pagos directos.

Respecto a la condicionalidad social, también incluida en la reforma, ASAJA considera que, realmente, solo implicará mayor burocracia y papeleo porque los derechos de los trabajadores en España son respetados, como no puede ser de otra manera, por la inmensa mayoría de los agricultores. En este sentido, ha recalcado que en nuestro país hay una rigurosa legislación en materia de trabajo y Seguridad Social que hay que cumplir y respetar, así como los distintos convenios colectivos del campo.

Zonas Zepa

Durante la Asamblea, los agricultores también han puesto de manifiesto su preocupación por el plan de gestión de las zonas ZEPA, pendientes de revisión por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible. ASAJA Toledo exige una revisión radical porque el plan es un atentado contra el sistema productivo. “Ahora es el momento de hacer lo que no se hizo en 2017, cuando no se contó con los agricultores, que son los dueños de las tierras de cultivo que sufren las limitaciones y, por ende, los principales afectados. Es el momento de consensuar un plan de gestión que no lastre la producción agrícola y cumpla, además, su función de conservación de las especies protegidas”, ha afirmado la presidenta provincial de ASAJA.