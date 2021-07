La alcaldesa de Toledo reorganiza el Gobierno municipal: “Iniciamos una nueva etapa que requiere un cambio”

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha decidido reubicar a los once concejales y concejalas de su equipo de Gobierno municipal. Sin prescindir de ninguno de ellos ya que “gozan de toda mi confianza y han demostrado sobradas capacidades en su gestión en estos dos años”. La edil de la capital regional ha recordado que su Ejecutivo ha gestionado en su primera mitad de legislatura “las más difíciles situaciones que ha tenido que vivir la ciudad de Toledo”, destacando no solo la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus si no también la tormenta 'Filomena'.

Así pues, esta reorganización de áreas y delegaciones responde más a una necesidad de adaptación “a las nuevas circunstancias surgidas tras la COVID-19”. “Iniciamos una nueva etapa que requiere un cambio en la estructura interna, orientados a la consolidación de la recuperación económica de la ciudad sin dejar a nadie atrás”.

Para la consecución de este objetivo Tolón ha decidido contar con José Pablo Sabrido, actual vicealcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda, que asume la concejalía de Hacienda. Según Tolón, “es importante que la gestión presupuestaria se afine con la ejecución de proyectos de forma coordinada” ante la llegada de los fondos europeos y la prioridad de la alcaldesa de “ejecutar estas inversiones”.

Por su parte, Noelia de la Cruz también seguirá siendo la portavoz y concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Agenda Urbana y Transición Ecológica. Además, será la concejala de Relaciones Institucionales. Según la alcaldesa, se trata de áreas “en coherencia con la relación que tiene que tener con las diferentes administraciones”.

Siguiendo la prioridad de la recuperación económica, el edil Francisco Rueda asumirá la gestión de Régimen Interior y Fondos Europeos, además de mantenerse al frente de la Concejalía de Empleo, aunque deja la de Turismo y Promoción Económica que será ocupada por la concejala Mar Álvarez, quien también suma Innovación.

La concejalía de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Participación Ciudadana, continuará en manos de Juan José Pérez del Pino, quien además asumirá desde hoy las competencias de Transparencia. Según Tolón, este cambio responde a la importancia de “unir participación ciudadana y transparencia”.

Cultura, Igualdad y Juventud, sin cambios

Las áreas de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico continuarán bajo el concejal Teo García quien además incorporará la gestión del Patrimonio Documental e Infancia ya que Tolón persigue “reforzar” su “actuación en el ámbito educativo” con esta integración.

Ana Belén Abellán seguirá siendo la concejala de Servicios Sociales, Mayores, Personas con Discapacidad e Igualdad, dada su “buena gestión durante la pandemia, ayudando a los más vulnerables”. Finalmente el concejal de Deportes y Juventud, Pablo García, seguirá con estas funciones pero añadiendo la viceportavocía del equipo de Gobierno.

Concejalías que mantienen a sus titulares

Los concejales y concejalas que mantienen sus cargos sin modificaciones son Maite Puig, que sigue el frente de Festejos y Cooperación y Educación para el Desarrollo, tras su reincorporación después de 18 meses de baja, además de Marta Medina, que continúa como concejala de Parques y Jardines y Cementerio Municipal; y Ramón Lorente, quien seguirá con la gestión de la Concejalía de Limpieza Viaria y Mantenimiento de Centros Municipales.

Asimismo, el área de Presidencia también mantiene su estructura con la Vicealcaldía, la Portavocía y la Viceportavocía del Gobierno municipal, junto a la Concejalía de Igualdad, ya que de esta forma, apuntaba Tolón, “la igualdad seguirá siendo transversal” en su gobierno.

“Es un equipo que ha hecho frente a la mayor pandemia de la historia de la ciudad y también a una tormenta inédita”, subrayaba la alcaldesa, quien asegura que “poco a poco estamos superando, con esfuerzo y dedicación” las consecuencias de la crisis sanitaria “gracias a la gran profesionalidad de nuestros técnicos municipales”.

¿Y qué pasa en los Consejos de Participación?

Otros cambios anunciados por la alcaldesa están relacionados con los consejos de participación. Juan José Pérez del Pino será el nuevo presidente del Consejo de Participación del Distrito Centro, en sustitución de Maite Puig, y Pablo García presidente del Consejo de Participación del Distrito Norte en sustitución de Mar Álvarez.

En cuanto al resto de consejos, mantienen sus presidencias. El Consejo de Participación del barrio de Santa Bárbara seguirá presidido por Teo García; el de Santa María de Benquerencia por Ana Abellán, y el del Casco Histórico-Azucaica por Francisco Rueda.

La alcaldesa de la capital regional asegura que la reestructuración de su equipo de gobierno responde a la búsqueda de la máxima “eficacia de la gestión de los fondos europeos que la ciudad va a recibir para seguir modernizando los servicios e infraestructuras y reforzar la posición de Toledo en Castilla-La Mancha y en toda España”.

Con los cambios que se efectúan este miércoles, Tolón pretende fortalecer la gestión y promoción económica, lo que será “una de nuestras prioridades” durante los próximos dos años al frente de la alcaldía de la capital regional.