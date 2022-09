ANPE pide que se reviertan los recortes educativos “de una década” y CSIF lamenta la “confusión” en el inicio del curso escolar

El sindicato ANPE ha exigido en el inicio del curso escolar que se mantienen recortes educativos que “perduran más de una década” y que afectaron con la reducción de “miles de docentes” a las plantillas docentes. Personal que ha estado “en primera fila durante este último curso escolar marcado también por la pandemia, consiguiendo, con su responsabilidad y esfuerzo, dar continuidad a la actividad lectiva presencial y crear entornos escolares seguros, con la colaboración fundamental del alumnado”.

“A día de hoy, no se ha implementado ninguna medida importante para su aplicación al inicio de este curso escolar, a excepción del Acuerdo de Itinerancias que consiguió este sindicato”, resaltan desde ANPE. El presidente regional, Martín Navarro, ha lamentado que se han “relegado” los asuntos “más necesarios” para la reversión de los recortes y la mejora de las condiciones calidad de la enseñanza pública.

Por eso, señalan, es el momento de “alcanzar acuerdos”. “Han sido muchos los calendarios de negociación que se han presentado, pero desgraciadamente se han incumplido año tras año”, resaltan. De este modo, han pedido que se recupere el compromiso de la Ley educativa de Castilla-La Mancha, que en el artículo recogía la inversión del 6% del PIB para Educación, y que en 2012 fue derogado. También han lamentado la desaparición de la “gran mayoría de refuerzos COVID”, a pesar de que la consejera cifró en menos de un 1% la bajada en la plantilla en relación al curso pasado.

Desde ANPE han hecho especial hincapié en el elevado número de docentes contratados a tiempo parcial, un total de 2790 docentes interinos, para los que no se ha regulado todavía la compatibilidad, que debería estarlo desde 2018. ANPE alerta de la precariedad a la que condenan al profesorado con contratos a media jornada o inferior, sin posibilitarles tener otro trabajo retribuido. Por eso, han solicitado la convocatoria de una mesa sectorial para urgir a la Consejería a plantear la negociación de la reversión de los principales recortes que soporta la Enseñanza Pública de la región.

Se plantea de esta manera alcanzar una reducción del “sobrecargado” horario lectivo del profesorado en todos los cuerpos docentes no universitarios. Igualmente, la reducción del alumnado por aula en todos los niveles educativos. “No vale con el anuncio de una bajada progresiva”, reclaman. Finalmente, que se recupere el cobro del verano entre el funcionariado interino. “Con la Ley de Estabilización este agravio se hace más latente, pues los interinos de Castilla-La Mancha irán en desventaja con respecto a interinos del resto de comunidades”.

“Confusión” en el inicio de curso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido, por su parte, de que el curso escolar 2022-2023 “comienza con una enorme confusión para los docentes por la ingente carga burocrática que deben soportar”. La organización afirma que la nueva ley educativa “implica una ciclópea burocracia extraordinaria para el profesorado sin que solucione ninguno de los problemas estructurales que tiene el sistema educativo”.

Así lo ha señalado el presidente del Sector de Educación, José Antonio Ranz, que añade que “si antes había una enorme gestión administrativa, ahora con la Lomloe se añaden las nuevas órdenes de evaluación y las adaptaciones de los currículos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Está siendo un inicio de curso terriblemente complejo, que afecta también a los alumnos y sus familias”.

De hecho, la publicación tardía de los currículums a mediados de julio “ha generado improvisación, no ha dado tiempo a la edición de los nuevos libros de texto y los docentes tienen dudas a la hora de realizar sus programaciones”. Por eso, han pedido el apoyo a los docentes para implantar la nueva normativa, así como contratación suficiente de profesorado. “Se exige más con menos recursos”, explica Ranz, ya que se “pretende mantener una atención individualizada sin que disminuyan las horas lectivas del profesorado ni se bajen las ratios”.

“No en vano, la educación pública de la región perpetúa los recortes desde 2011. A las ratios y el horario lectivo se suma que los interinos con menos de cinco meses y medio trabajados no cobran el verano, que no se recuperan los apoyos educativos en clases y que no se reduce el horario para los docentes mayores de 55 años, entre otros puntos”, concluyen.