Soy Sonia y estoy encantada de conocerme

Hola a todos, me llamo Sonia Pastrano y tengo 26 años. Soy de Toledo, aunque viví de pequeña en Villafranca de los Caballeros. Cuando tenía 14 años, en plena adolescencia, mis padres decidieron venirse a la ciudad para darnos más oportunidades a mis hermanos y a mí.

Nada más llegar, mis padres buscaron un recurso en el que empoderaran todas mis capacidades. Mis objetivos principales: seguir estudiando, ser independiente, tener amigos y crear una familia. Recuerdo que la primera vez que entré en CECAP conocí a Andrés, el presidente de la entidad.

Entre otros sentimientos que tuve, me ilusioné muchísimo porque me prometieron que iba a hacer muchos amigos, algo que hasta entonces me había costado hacer. Y es que en los dos institutos donde estuve hasta ese momento se portaron bastante mal conmigo porque creían que era diferente, el bullying era algo constante. Afortunadamente esto es agua pasada y ahora miro hacia el futuro.

Después de llevar varios años en CECAP, conseguí entrar en el área de vida independiente. Vivo con tres compañeras y tengo que deciros que son como hermanas. Y mi pasión sigue siendo estudiar: comienzo en breve las prácticas de la Formación Dual Inclusiva del curso de auxiliar en Servicio de Comedor, Catering y Office y, a la vez, me he preparado las oposiciones de Auxiliar Administrativo a las que dedico más de cinco horas al día.

La capacitación e inclusión que ha conseguido hacer CECAP conmigo es increíble. Soy una más allá donde voy, y estoy segura que dentro de unos meses estaré hablando de que tendré un trabajo seguro de auxiliar administrativo gracias a mi esfuerzo.