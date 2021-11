Castilla-La Mancha pide a Casado que explique cómo favorece a los regantes su propuesta de trasvasar el triple

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha pedido al presidente nacional del Partido Popular que "explique claramente" al sector agrario y ganadero, con el que se reúne hoy en Campo de Criptana (Ciudad Real), "su propuesta de trasvasar el triple de agua hacia el Levante".

Fernández se refería a la enmienda que presentó hace escasamente 48 horas el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados a los Presupuestos Generales del Estado y que finalmente fue rechazada. Una enmienda que, ha recordado Fernández, proponía “volver atrás” a las condiciones anteriores del Memorándum “para que se siga trasvasando el triple de agua que se trasvasa en la actualidad del Tajo al Segura en detrimento de los agricultores y regantes de La Solana, de Campo de Criptana y, por extensión, de toda la provincia y la región castellanomanchega".

En este sentido, Blanca Fernández ha considerado que “es una buena ocasión para que Pablo Casado dé explicaciones, porque si no las da, desde luego que evidencia que es capaz de decir una cosa distinta en Madrid que la que viene a decir a Castilla-La Mancha”, cuando en el fondo “nos está engañando y está traicionando los intereses del sector agrario”, el cual, por cierto, “está sufriendo restricciones”, tal y como ha recordado.

En contraposición a ello, la portavoz castellanomanchega ha dejado claro que “desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos con las reivindicaciones de los regantes; estamos redactando con ellos las alegaciones al Plan Hidrológico de cuenca del Guadiana, y vamos a mantener la misma posición en la Junta de Explotación, porque lo que hacemos es defenderles aquí y en Madrid”.

El Ejecutivo castellanomanchego recuerda que, de haber salido adelante la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, Castilla-La Mancha perdería los avances logrados desde el pasado mes de julio, cuando el Consejo de Ministros aprobó los cambios en el trasvase Tajo-Segura, cuya principal modificación afecta al nivel 2, llamado de ‘normalidad hídrica’, que hasta ahora fijaba en 38 hectómetros cúbicos (hm3)al mes el posible aporte de agua desde la cabecera del Tajo, y a partir de entonces el desembalse es de 27 hm3, reduciéndose considerablemente los aportes, incluidos los llevados a cabo para regadío.

Casado anuncia que su partido se sumará a las movilizaciones agrarias

Y mientras, el presidente del PP, Pablo Casado, ha comprometido en Ciudad Real el apoyo de su partido a las protestas del sector primario, asegurando que todas las movilizaciones que se están convocando son "justas" y dando por hecho que ha llegado el momento en el que hay que decir "hasta aquí hemos llegado", según recoge Europa Press.

Casado ha asegurado que el campo está sometido a "desprecio, rigidez laboral", ataques y acusaciones de que es un ámbito "arcaico, esclavista y contaminante", por lo que ha querido arropar las reivindicaciones de agricultores y ganaderos.

"Ya sé que hay políticos que no han pisado un campo en su vida y no han visto a un agricultor más que en una serie de Netflix. Se piensan que las cosas del supermercado se fabrican con inteligencia artificial, pero los que admiramos lo que hacéis no os vamos a dejar solos", ha afirmado.

Ahora, las cosas "van mal", sube la inflación, sube el precio de carburantes, faltan materias primas y suben los precios, "y eso al final repercute en los consumidores y se ensaña" con el campo. Ha sido en este punto donde ha querido hacer un "análisis objetivo de lo que está pasando", empezando por poner el acento en la transformación que ha acometido el sector primario gracias a las "ayudas justas e imprescindibles" recibidas de Europa.

Pero este año "se da por bueno que la PAC llegue con 5.000 millones de euros menos", lo que supone "un problema", tras lo que ha recordado que ministros del PP se quedaron "hasta las cuatro de la mañana" para defender una correcta financiación de la Política Agraria Común para España.

Los costes, ha dicho, crecerán un 10% aparejados a un 15% menos de producción, lo que junto a la reducción de las ayudas será contraproducente para el sector agroalimentario. Además, asegura que el Ministerio de Agricultura tendrá en los Presupuestos Generales del Estado un 3% menos para el próximo año, algo que va en contra de lo que ocurre con el resto de partidas, que sí que crecen. Esto es para Casado síntoma de que "no se cree en la agricultura" desde el Gobierno de Pero Sánchez.

La infrafinanciación del campo español, que tiene "un PIB del 11%, como poco", recibirá sólo un 0,75% del montante total de los fondos europeos que están por venir para la recuperación.

"Algo no cuadra. Quien ha negociado la recepción de fondos europeos no apuesta por el campo. No lo podemos entender, y más cuando lo que sabemos es que de ese total no se ha ejecutado nada", ha lamentado.