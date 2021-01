CCOO advierte: "Si los trabajadores no son rescatados, las empresas no podrán sobrevivir"

Comisiones Obreras ha realizado su tradicional balance de comienzo de año, esta vez, de manera on-line. El secretario general del sindicato, Paco de la Rosa, insistió en la necesidad de una alianza entre las organizaciones sindicales como CCOO y UGT, con la patronal y el Gobierno de Castilla-La Mancha para hacer frente a los desafíos que plantea el 2021. De la Rosa recordó que la crisis continúa y que ahora se comenzarán a ver las consecuencias de los ERTE, cierres y pérdida de empleo que ha traído la pandemia del coronavirus. "Se nos antoja imposible salir de la situación, si no es con la complicidad máxima entre CECAM, UGT y Gobierno", aseguró.

"Somos conscientes de que nos enfrentamos a un año 2021 con un incremento de desempleo, una bajada de nuestro PIB y el cierre de no pocas empresas, un zarpazo en materia económica para Castilla-La Mancha para el que vamos a ver si entre todos somos capaces de salir adelante", explicó.

En este sentido, de la Rosa hizo referencia al balance que CECAM realizó un día antes, y explicó que "me gustaría escuchar que los trabajadores necesitan apoyo y ayuda". "Si los trabajadores no son rescatados, las empresas no podrán sobrevivir", aseveró el sindicalista. También recordó la importancia de las ayudas puesta en marcha, como los ERTE o las prestaciones por cese de actividad: "¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido un sistema de protección que ha sujetado a un montón de trabajadores y empresas en los peores momentos?", se preguntó.

De esta manera, destacó que la ciudadanía es "afortunada" de tener un Gobierno que se ha mostrado "muy proclive" a detener el "cataclismo de destrucción" de empresas y empleo. "El dialogo social ha funcionado", sentenció. También resaltó el papel del sidnicato a la hora de ayudar a los trabajadores. "Nos sentimos orgullosos de los centenares de las personas que se han encargado de la gestión de los problemas laborales", recalcó. Y por eso, insistió, que 2021 debe ser un año "para rescatar a las personas". "Para rescatar a las empresas, hay que rescatar también a los trabajadores".

Trabajadores y las consecuencias de la COVID-19

De la Rosa recalcó que el esfuerzo de la administración permitió que "al menos 3,5 millones de trabajadores no hayan perdido su puesto de trabajo". "Seguramente se podía haber hecho mejor, pero en la crisis anterior se hizo infinitamente peor, las cifras de paro llegaron en Castilla-La Mancha al 30%”. En este sentido, pidió que se esclarezca qué ocurrirá con las ayudas directas a los trabajadore.

"Nuestra pregunta al Gobierno es qué pasa con las ayudas a trabajadores que salen de un ERTE, las ayudas a despedidos que ya no tengan prestación, las ayudas a la conciliación a mujeres y hombres que necesariamente tienen que compatibilizar vida laboral y familiar en tiempos tan difíciles. A CCOO no nos valerán pretextos", explicó.

En cuanto a la situación de la pandemia, han pedido más información acerca de lo ocurrido en las residencias de mayores. "Es la cuarta vez que nos dirigimos a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, para tener una reunión, y no hemos recibido contestación. Creo sinceramente que la gestión se podía haber hecho mejor". De este modo, recordaban que ya son 1.855 los fallecidos en centros socio-sanitarios de la región, y que "alguna responsabilidad tendremos que asumir".

Congreso de CCOO

El secretario general del sindicato también aprovechó la oportundiad para hacer pública su intención de presentarse como candidato para renovar su mandato al frente de Comisiones Obreras. "Son muchos los retos y mucha ilusión la de las personas de esta organización, y es mi intención presentar mi candidatura a la Secretaría General de CCOO Castilla-La Mancha en un segundo mandato".

De la Rosa ha dicho que afronta esta etapa “con la idea de trabajar para cambiar las cosas, no queremos un sindicato continuista, la sociedad ha cambiado, las reglas están cambiando, los sistemas productivos y laborales están cambiando; el sindicato tiene que adaptarse a esos cambios, tiene que propiciarlos incluso, situando siempre al trabajo en el centro”.