CCOO denuncia que la contrata de la limpieza de Cabañeros y las Tablas de Daimiel retrasa por "enésima vez" el pago de las nóminas

Edifica Vías e Infraestructuras, contrata de la limpieza de los edificios de los Parques Nacionales de Cabañeros y Las Tablas de Daimiel desde el pasado mes de mayo, no ha abonado a día de hoy la nómina de noviembre y las diez trabajadoras que prestan el servicio tampoco ven cercano el día de cobro, pues la empresa no les comunica cuándo hará efectivo el pago. Así lo denuncia Comisiones Obreras, que ha anunciado que comenzarán acciones judiciales contra la contrata y volverá a denunciar a EVeI ante la Inspección de Trabajo. El sindicato no descarta tampoco la convocatoria de huelga para finales de este año, afirma Antonio Sánchez-Carnerero, responsable de CCOO-Construcción y Servicios en Ciudad Real.

“No ha estado la suerte del lado de las trabajadoras durante este año 2020. Su anterior empresa se declaró en concurso de acreedores y la actual no les ha pagado ni una sola mensualidad en tiempo y forma, entre los días 1 y 5 como contempla el convenio", describen desde el sindicato. Además, lamentan que no se haya dado "jamás ninguna explicación" sobre los retrasos y que, además, han "negado los hechos" durante la mediación que comenzó el sindicato.

"Y ahora, EVeI ha avisado a las trabajadoras, con cierta actitud grosera y chulesca, que tampoco abonará la paga extra de Navidad. Si esto ocurriera, la huelga será inevitable porque las trabajadoras no disponen de recursos económicos para poder desplazarse con su propio coche de un lugar de trabajo a otro", asegura Carnerero, quien explica que los retrasos en el cobro de las nóminas les supone pasar "penurias" debido a que su sueldo medio es de 400 euros.

"Esperemos que la suerte de la plantilla cambie, puesto que el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, del cual las trabajadoras están recibiendo atención y apoyo, ha sacado a licitación este contrato. Esperamos que Edifica Vías e Infraestructuras no presente oferta en este concurso público si no va a cumplir el convenio colectivo", señala el sindicalista. "Aunque vaya a caer en saco roto", añade Sánchez-Carnerero.