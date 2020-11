Collado propone un único debate electoral en la UCLM y Garde quiere cuatro

Los candidatos a dirigir la Universidad de Castilla-La Mancha durante los próximos cuatro años siguen desgranando sus propuestas de cara a la comunidad universitaria antes de la votación en primera vuelta del 3 de diciembre sin que de momento se haya concretado si habrá debate o debates entre Miguel Ángel Collado y Julián Garde.

Los dos candidatos a dirigir la Universidad de Castilla-La Mancha arrancan campaña presentando su programa

Saber más

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y candidato a la reelección, Miguel Ángel Collado, ha planteado este lunes que el debate electoral en CMMedia con su contrincante, Julián Garde, se realice el día 27 de noviembre con dos moderadores, uno miembro del propio ente público de Radio Televisión Castilla-La Mancha y otro de la Facultad de Comunicación.

Collado ha dicho hoy que no tiene "ningún problema en debatir" con Garde, según recoge Europa Press, pero considera "importante" la presencia de un profesor de la Facultad de Comunicación para "sensibilizar" y "poner en valor" dicha Facultad y así lo ha planteado al ente público.

La propuesta de CMM fija la cita a las 9.00 horas del miércoles 2 de diciembre, último día de campaña electoral, en directo y desde el auditorio que la sede regional del ente tiene en Toledo. La moderación correría a cargo de un periodista de la casa y se pondría a disposición la plataforma de contenidos digitales CMM Play para su difusión a través de Internet.

El rector ha incidido en que su calendario electoral es "muy apretado" pues tiene intención de visitar todas las facultades, reunirse con todos los colectivos, la Junta de Personal, el comité de empresa, las organizaciones sindicales, el centro de investigación y los estudiantes y que su obligación es ahora la de difundir su programa y sus propuestas a toda la comunidad universitaria "y oír sus interpelaciones, preguntas y preocupaciones y responder con respuestas concretas, claras, a lo que quiero hacer".

Ello no quita, ha añadido, que la UCLM es "una institución relevante para la sociedad", por lo que también le parece "pertinente" hacer un debate a través de un medio público "para que toda la sociedad pueda oír lo que planteamos los dos candidatos", por lo que la fórmula que él ha planteado busca "compaginar las dos cosas".

En cambio, la opinión de Julián Garde es muy distinta. Cree que se debería celebrar uno en Castilla-La Mancha Media, otro en la Facultad de Comunicación de Cuenca y otro abierto a las preguntas de los estudiantes. A esto ha añadido, que lo ideal sería un cuarto en un medio privado y que cambiaría su agenda para que estos encuentros pudieran ser posibles.

Las propuestas de Collado para Toledo

Además, Miguel Ángel Collado ha aprovechado hoy para anunciar que si sigue al frente del Rectorado buscará nuevos espacios en el Casco Histórico de Toledo para docencia e investigación, pues los que hay resultan "insuficientes", y solicitará los terrenos donde están los viveros de la Fábrica de Armas para construir instalaciones deportivas, tanto para uso universitario como de la ciudadanía, además de recuperar el campo de fútbol Carlos III al servicio de la Facultad de Ciencias del Deporte.

Ha precisado que el Campus de Toledo "crece mucho" y se necesitan infraestructuras, por lo que además de culminar las dos obras ya licitadas --el instituto de investigación vinculado a la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial, y la Escuela de Arquitectura-- y terminar la clínica vinculada a la Facultad de Fisioterapia y Enfermería, se están "explorando espacios" en el Casco Histórico.

Aunque no ha concretado, sí ha explicado que ya han visitado algunas instalaciones, pero las conversaciones "al final no avanzaron" ya que, debido a la situación actual, "corría prisa" adaptar San Pedro Mártir y los edificios de Madre de Dios y Padilla a la docencia presencial. No obstante, ha remarcado que San Pedro Mártir "ha crecido mucho" y tiene "todas las plazas llenas".

En este ámbito, también quieren dar un "uso permanente" al edificio Toletum --que ahora ocupa durante este curso académico la Escuela de Arquitectura hasta que se traslade al edificio de la nave de espoletas de la Fábrica de Armas-- y para ello ya cuentan "con disponibilidad" por parte del Ayuntamiento, ha señalado.

Miguel Ángel Collado ha defendido la existencia de "campus vivos" donde los estudiantes no solo estudien y convivan sino donde hagan vida cultural y deportiva, ya que la universidad, a su juicio, no solo implica docencia presencial sino también "intercambios de experiencias, conocimientos y reflexiones".

Propone dos nuevos vicerrectorados

Además, ha adelantado su intención de poner en marcha dos nuevos vicerrectorados, uno del Campus de Toledo, Formación Permanente e Internacionalización, como una "representación de la universidad en el campus y un vehículo de trasmisión hacia el rectorado de las preocupaciones de los compañeros" y otro de Sostenibilidad y Transición Energética.

"Queremos hacer campus sostenibles" y aplicar las convocatorias nacionales e europeas de campus sostenibles, para lo cual hay ya proyectos en marcha, convencido de que la Fábrica de Armas es un "escenario ideal" para impulsar el campus sostenible, algo que se hará no obstante en todos los campus de la UCLM.

De otro lado, Miguel Ángel Collado y dentro del programa social de su candidatura se ha comprometido a ejecutar el plan de igualdad de la institución, que se ratificará en la primera reunión del Consejo de Gobierno, nombrando a un vicerrector de Igualdad Social.

Su objetivo es que la UCLM sea una universidad "más inclusiva, sostenible" y por ello también se desarrollará un plan de sostenibilidad, para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Además, se impulsará la relación con la Formación Profesional, la internacionalización y la apuesta por el Erasmus, impulsando un "Erasmus sin papeles", e intentando captar estudiantes e investigadores extranjeros.

Además, el candidato a la reelección como rector de la UCLM quiere terminar aquellos proyectos que no se han podido culminar por falta de financiación, consolidar la plantilla docente e investigadora, hacer una nueva Relación de Puestos de Trabajo en la plantilla del Personal de Administración y Servicios y presentar proyectos europeos "ambiciosos", como un programa que se está diseñando para impulsar que los estudiantes hagan prácticas remuneradas en empresas e instituciones.

Garde: 13 vicerrectorados y limitar mandatos del rector

El candidato a rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha expuesto su modelo de gobernanza de la UCLM con una estructura de 13 vicerrectorados y ha destacado una propuesta de limitación de mandatos a dos de cuatro años.

Entre sus propuestas ha destacado la financiación sostenible, algo para lo que es fundamental, en palabras de Garde, la negociación del nuevo convenio de financiación con el Gobierno regional que vence a finales del próximo año. "Es vital porque de él depende que nuestra financiación sea sostenible o no", ha asegurado a la vez que insistía en la necesidad de ser una de las primeras acciones a realizar una vez acabe el proceso electoral.

Además de este convenio, también ha explicado que sería muy importante negociar también con el Gobierno regional para conseguir parte de los fondos COVID que vendrán desde Europa.

Un modelo de gobernanza que Garde ha explicado que se caracterizará por la "transparencia en todas las facetas", por lo que ha avanzado que propondrá una revisión de los estatutos y uno de los elementos más importante dentro de esto sería plantear la limitación del número de mandados para ser rector.

Algo que ha explicado que debe ser aprobado en el claustro universitario y para el que va a proponer dos mandatos como máximo de cuatro años, aunque lo ideal, en su opinión, sería un solo mandato de seis años. "Considero que es el modelo de gestión de gobernanza más eficiente".

Otros aspectos de este modelo de gobernanza están la de elaborar, publicar y cumplir un modelo de buenas prácticas, realizar un plan de comunicación interna bidireccional y la creación de grupos de trabajo para hacer una proyección de futuro de la institución.

Para poder llevar a cabo todo esto, Garde propone una estructura de 13 vicerrectorados en los que no solo se crean nuevos, sino que se limitan las competencias de algunos, porque entiende que si un negociado es vital no se le puede cargar de áreas de responsabilidad.

Ha confesado, a pregunta de los medios, que tiene decidido en un porcentaje muy alto las personas que le acompañarán en el gobierno de la UCLM en el caso de ser elegido, pero que no lo saben "ni ellos aún". Ha añadido que se trata de personas que en base a su trayectoria demostrada tienen un recorrido importante para el negociado que van a hacer frente.

Ha destacado las más de 600 sugerencias recibidas por parte de los estudiantes que básicamente responden a preocupaciones de tipo económico para poder empezar o continuar con estudios superiores, aquellos aspectos para mejorar su vida universitaria en el día a día y la revisión de los planes de estudios de algunas titulaciones especialmente de los dobles grados.

También ha señalado algunas de las respuestas que su programa incluye a estas inquietudes de los estudiantes como la propuesta de ayudas y convenios con el Gobierno regional para contrataciones de alumnos de la UCLM a través de fondos COVID o trabajar para que en un futuro las bibliotecas de los campus abran 24 horas todos los días.

Sobre el programa de su rival no ha querido dar su opinión concreta, pero ha manifestado que como detalle "curioso y que le sorprende" que las propuestas de Collado lleguen hasta las 500 porque "sabemos lo que cuestan y algunas no son decisiones que exclusivas de la universidad sino de organismos como el Gobierno regional".