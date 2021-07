Condena judicial a Educación, que tendrá que reconocer como indefinido no fijo a un trabajador con contratos temporales desde 2010

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha condenado a la Consejería de Educación a reconocer como indefinido no fijo a un trabajador tras acumular contratos temporales desde 2010, según ha dado a conocer el sindicato CSIF.

El trabajador, con un contrato de interinidad por vacante de Personal de Limpieza y Servicios Domésticos de la Junta de Comunidades, lleva desarrollando su labor desde 2010 en la Escuela Infantil Santa Teresa de Jesús de Malagón (Ciudad Real).

Sin embargo, y a pesar de que el puesto de trabajo se había ofertado en los diferentes concursos de traslados de personal laboral fijo, no se ha llegado a adjudicar en ningún momento.

A ello se suma que esta plaza ocupada interinamente no fue incluida en ningún proceso selectivo anterior a 2017, y en las sucesivas oposiciones tampoco fue cubierta. Además, la sentencia deja bien claro que la ofertas de empleo público correspondientes a 2017, 2018 y 2019 excedían el plazo de tres años, fijado como máximo por la normativa vigente, desde que se produjo la contratación de interinidad.

A pesar de todo ello, dice el sindicato, "la Consejería de Educación no sólo no ha abusado de la relación contractual temporal con este trabajador, sino que incluso litigó en los tribunales para evitar la declaración de indefinido no fijo". Así, el fallo del TSJCLM, del pasado 8 de julio, da la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sobre el recurso de suplicación presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ciudad Real, de 25 de febrero de 2020.

Hay otra treintena de procesos judiciales abiertos en la misma línea

CSIF lamenta que la Administración autonómica "incluso ponga trabas al legítimo reconocimiento de los derechos laborales de sus trabajadores". No en vano, la Central Sindical desarrolla en la actualidad más de treinta procesos judiciales en esta misma línea.

En este sentido, el sindicato firmó la semana pasada un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública "para poner coto de una vez por todas al abuso de la contratación temporal".