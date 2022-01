El consejero de Agricultura de Page apoya la ganadería extensiva, “que es lo que Garzón ha dicho”

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha pedido no entrar en la polémica generada por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería intensiva, y ha insistido en la necesidad de apostar por un modelo de ganadería extensiva, "que es lo que Garzón ha dicho". "Ese es el modelo de Castilla-La Mancha".

Preguntado por esta cuestión, tras la reunión que ha mantenido con el secretario general de CCOO-Industria de Castilla-La Mancha, Ángel León, el titular castellanomanchego de Agricultura ha defendido que "la implicación en política se manifiesta en el BOE y en nuestro caso en el DOCM, en reuniones y en la interlocución con las organizaciones. Es decir, trabajando y definiendo posición".

"No hay que entrar en polémica. Garzón ha aclarado sus palabras. Debemos ir a un modelo de ganadería extensiva, que es lo que Garzón ha dicho, y ese es el modelo de Castilla-La Mancha. No hay más. Hay que pensar en positivo, olvidar la polémica y trabajar por la gente, y quien trabaja poco por la gente es el PP, que es quien está aprovechando la polémica", les ha reprochado.

Preguntado por qué el presidente regional hizo esas declaraciones críticas contra el ministro de Consumo cuando su Gobierno apuesta por la ganadería extensiva, el titular de Agricultura del Ejecutivo de García-Page ha dicho que "todo tiene su punto y su momento".

"Es el presidente de Castilla-La Mancha y hace bien en decir lo que dijo. Cada uno defiende su postura de la forma considera más oportuna. Sus palabras no son contradictorias con lo que yo digo. Tenemos claro que nuestro modelo ganadero es el extensivo, pero eso no significa que no tengamos ganadería intensiva. La tiene toda Europa y todo el mundo", ha indicado el consejero.

"En algunas producciones es la única forma de producir, no solo en Castilla-La Mancha, sino en toda España e incluso en el mundo. Hay que ser menos demagógico y más proactivo, y el PP se está empeñando mucho en ser demagógico y hacer poco por los ganaderos. Me da pena porque les van a pillar más antes que tarde", ha añadido.

Dicho esto, Martínez Arroyo se ha mostrado convencido de la Unión Europea es la región del mundo donde mayor nivel de exigencia hay en el cumplimiento de la normativa de bienestar a nivel y de seguridad alimentaria.

"Me gustaría que esa exigencia sea recíproca cuando vienen productos de fuera y cumplan previamente los requisitos que aquí se exigen en bienestar animal, seguridad alimentaria y condiciones laborales. Sería muy interesante", ha concluido.