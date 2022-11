Así se prepara el personal sanitario para el tercer invierno 'COVID': “Es fundamental la previsión, no podemos llegar tarde”

Se avecina el tercer invierno del coronavirus. Las temperaturas ya bajan y además de esta enfermedad llegan todas las otras dolencias relacionadas con afecciones respiratorias que llevan inevitablemente los servicios de Urgencias y Atención Primaria a una situación de presión asistencial. “Tenemos mucho miedo, porque se está juntando ya la campaña de la gripe con la de ingresos por el COVID”, explica Ángel García, secretario de Acción Sindical de SATSE, sindicato de Enfermería. “Es fundamental la previsión, no podemos llegar tarde a la situación y la mejor manera de hacerlo es aumentar los recursos humanos”, asevera el profesional.

Las cuatro organizaciones sindicales, CCOO, UGT, SATSE y CSIF coinciden en que el aumento de personal se ha mantenido desde el inicio de la pandemia, pero también resaltan que es cada vez más imperantes que los llamados 'contratos COVID' que hasta ahora se mantendrán sólo hasta diciembre, adquieran calidad de estructural. En el caso del personal de enfermería, García recuerda que España es uno de los países europeos con la menor media de enfermeros y enfermeras por habitante. “Tenemos que llegar por lo menos a los niveles europeos para poder hablar de un nivel estable”, afirma.

Pandemia “cronificada”

“La pandemia está cronificada ya sanitariamente hablando, va persistiendo en el tiempo. Ya estamos en la campaña de vacunación de la cuarta dosis en la población diana, pero los centros sanitarios están nuevamente saturados de trabajo porque no ha desaparecido ni la COVID-19 ni el resto de enfermedades”, explica Fernando Peiró, responsalbe del sector sanitario de UGT Castilla-La Mancha. Por eso, desde UGT piden que todas las plantillas se admiten al nuevo ritmo de trabajo, siguiendo el ejemplo de hospitales como el Universitario de Toledo o la ampliación llevada a cabo de los servicios en Guadalajara.

La previsión es un concepto que trae también Peiró a la mesa. “Lo único que pedimos realmente es que la administracións eea previsora. Recordamos que los contratos COVID realmente ya finalizaron y que este personal se ha acogido a una nueva modalidad denominado 'de acumule de tareas'. Pero lo que pedimos al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) es que convierta el empleo temporal en fijo y estable y que saquen adelante las segundas fases de afloramiento de plazas estructurales para crear empleo estable”, recalca.

Peiró también recuerda que estos contratos 'de acumule de tareas', sólo pueden extenderse por un máximo de nueve meses y comenzaron alrededor de septiembre. “Además no se pueden hacer sobre una misma plaza de un contrato de seis meses, es decir, si se hace un contrato nuevo en enero, no podrá ser de más de seis meses. Y por eso es que apostamos por lsu conversión a plazas estructurales”, recalca. Y de este modo, el personal está “a la expectativa” mientras “aumenta el número de ingresos COVID, bajan las temperaturas y afloran nuevas enfermedades como la gripe u otros procesos respiratorios agudos. Nos tememos otro invierno duro”, concluye.

Reforzar la Atención Primaria

Desde CCOO son más optimistas, pero resaltan que se debe trabajar en el refuerzo de los servicios de Atención Primaria. “Sí, creemos que en principio la cobertura de recursos humanos será suficiente, a pesar de las bajas de contratos que sí ha habido, aunque la mayoría de las personas contratadas durante el periodo de pandemia seguirán como mínimo hasta diciembre”, explica Chelo Cuadra, responsable del Sector Sociosanitario del sindicato. Además, Cuadra resalta que los contagios serán menores que otros años, pero también “de otro tipo”.

“Por lo tanto, necesitaremos que haya recursos suficientes que entendemos que ahora mismo hay, pero que necesitamos que se mantengan a lo largo del tiempo y con más refuerzo, sobre todo en Atención Primaria. Creemos que dentro de la organización sanitaria es la que más apoyo necesita”, recalca la profesional. Pero no sólo para hacer frente a la pandemia que sigue todavía entre la población española, sino para “apostar de verdad por la sanidad pública”. “De este modo podremos hacer más por la prevención, el fomento de la salud y para prevenir todo tipo de enfermedades. Este refuerzo es la hoja de ruta más inmediata que debemos seguir”, recalca.

“Lo peor está por llegar”

“Todavía no ha hecho frío, sólo lo hemos tenido puntualmente pero muy poco y lo peor está por llegar”, asevera Sacramento Rodríguez, presidenta del sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha. “Sabemos que en diciembre, enero y en febrero siempre se provoca la saturación de los servicios. No sólo las urgencias hospitalarias, sino también en Atención Primaria”, recalca. Por eso, también se une para pedir preparación y previsión. “La vacunación es una manera de prevención, pero no es lo mismo que al principio y los síntomas ya no son iguales, sobre todo entre la gente mayor”.

Desde el sindicato, asegura Rodríguez, se ha pedido a las gerencias que entreguen los planes de contingencias, con “agilidad de contratación” y no esperando a que esté “todo colapsado” para aumentar las contrataciones. “Debemos ser ágiles, sobre todo en los picos puntuales, para tener claros los circuitos limpios y los contaminados para que no se produzcan más las mezclas que ocurrieron al principio. Ya tenemos que ser expertos y ser pioneros en poner soluciones”, resalta la sindicalista. “Ya no existe la excusa de la imprevisibilidad. Esto ya es previsible, el COVID y el invierno. No queremos llegar a los colapsos de las Unidades de Cuidados Intensivos”, zanja.

Por parte del SESCAM todavía no se ha entregado una respuesta concreta del personal que estará contratado o de las medidas que se han tomado de contingencia para el invierno.