García-Page da por ganada su batalla contra el basurero nuclear en Cuenca tras enterrar el Gobierno el proyecto

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado ante los planes del Gobierno de la nación de desechar la opción de construir un único Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, proyecto que fue a parar a la localidad conquense de Villar de Cañas, ante lo que ha considerado que su Gobierno y su partido han ganado la batalla que arrancó hace 11 años cuando estaban en la oposición.

Desde un acto en la localidad toledana de Cazalegas, García-Page ha indicado que se ha conseguido “desterrar el cementerio nuclear” diseñado para Cuenca. Un proyecto que estaba “mal planteado”, pero que será “peor” cuando “se sepan todos los que intermediaron en el negocio”. “Cuando eso se sepa, sí que va a ser basura”.

En este mismo sentido se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, quien ha asegurado que el Ejecutivo central lleva tiempo descartando el ATC en Villar de Cañas y en los últimos ejercicios presupuestarios no se ha contemplado ninguna partida. De ahí que haya tildado de “baldío” que el PP siga intentando reabrir el debate. “Si el PP quiere optar a traer a Castilla-La Mancha infraestructuras de dudosa rentabilidad, lo tendrá que explicar. Pero el Gobierno de España lo tiene claro: no habrá ATC en Villar de Cañas”, ha certificado Tierraseca.

También ha arremetido contra el PP el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro ha pedido a su líder regional, Paco Núñez, que “tenga valentía” y solicite a la dirección nacional del partido que retire la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que insisten en la instalación del cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas.

“Que vuelva a sus orígenes porque cuando era alcalde de Almansa, en Albacete, estaba en contra de que el ATC estuviera al lado de su localidad -uno de los municipios candidatos a albergarlo, perteneciente a la Comunidad Valenciana, está muy cercano a Almansa -, pero no le ha importado que esté en Villar de Cañas. No sé qué le hemos hecho a Núñez los conquenses. No tiene sentido que el Partido Popular siga insistiendo en el silo nuclear” y ha instado a que asuman ese modelo de gestión de residuos que plantea el Gobierno central “y que no va a haber un cementerio nuclear centralizado ni en Castilla-La Mancha ni en ningún lugar de España”.