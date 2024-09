La gala de inauguración de la 26ª edición el Festival Abycine acogerá la proyección de la película 'Bodegón con Fantasmas'

La gala de inauguración del 26 Festival Internacional de Cine de Albacete (Abycine), que se celebrará entre el 17 y el 25 de octubre, será presentada por la actriz, cómica y presentadora Virginia Riezu y acogerá la proyección de 'Bodegón con Fantasmas', tras su paso por la sección oficial de Sitges.

Así lo ha desvelado este martes el director del festival, José Manuel Zamora, en un acto enmarcado en la Feria de Albacete, que ha sido conducido por el periodista Roberto Lancha, donde se ha realizado un primer avance de los contenidos de la programación del Festival-

Este festival, que el año pasado llegó a su cuarto de siglo, se sitúa entre los tres primeros mejores eventos culturales de Castilla-La Mancha, según la clasificación de Lo Mejor de 2023 elaborada por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea. La encargada de conducir la gala de inauguración será la actriz, cómica y presentadora Virginia Riezu, actualmente una de las colaboradoras diarias del programa 'Todo es Mentira' de Cuatro; y 'A vivir que son dos días' de la Cadena Ser.

Tras la gala, se proyectará 'Bodegón con Fantasmas', primer largometraje de Enrique Buleo (Villanueva de la Jara, 1979), conquense de nacimiento y albaceteño de adopción, que ha escrito y dirigido una comedia rodada en La Manchuela que destila lo mejor del humor de la tierra fusionado con una atípica y sorprendente historia de fantasmas. Una cinta que pasará previamente por la sección oficial de Sitges.

Una historia que se ha rodado en diferentes localizaciones de la Manchuela conquense, Castellón y Valencia, para la que Buleo se ha inspirado en sus raíces.

Cuenta en su reparto con Consuelo Trujillo, Fernando Sansegundo, Ferran Gadea, Enric Benavent, Eduardo Antu*a, Patty Bonet, Cristina García, Pilar Matas, Bianca Kovacs, Nuria Mencía, Jordi Aguilar y José Carablas, junto a actrices no profesionales, habituales en la filmografía del director, como Gloria Martínez y Laureana Descalzo.

Se trata de un proyecto que ganó el primer premio en Abycine Lanza 2021 y el Film Center Serbia Development Award en When East Meets West 2023. Además, ha participado en La Incubadora de la ECAM, el Filmmaker Lab del TIFF o el Focus Copro de Cannes.

Abycine Lanza

En este sentido, José Manuel Zamora ha destacado la importancia de Abycine Lanza, que este año llega a su novena edición y que se celebrará del 15 al 18 de octubre. Una iniciativa que ha consolidado su reputación como el crisol del talento emergente, proporcionando una plataforma esencial para nuevas voces en el cine.

Abycine Lanza cuenta con importantes alianzas, como el festival de Cine de Málaga, el ICAA, Ministerio de Cultura y operadores audiovisuales, como CMMedia, Filmin y TVE.

La 26 edición de Abycine acogerá también el estreno de dos películas que empiezan en Albacete su recorrido internacional.*Por un lado, 'El Instinto', la ópera prima de Juan Albarracín. Un thriller que cuenta la historia de Abel, un arquitecto agorafóbico que necesita desesperadamente una cura, y que se somete a la terapia experimental de un adiestrador de perros de caza. Un entrenamiento que le llevará a límites físicos y psicológicos que nunca habría imaginado.

La película, protagonizada por Javier Pereira, Fernando Cayo y Eva Llorach, supone el debut en el largometraje de Albarracín. Un director y guionista de 24 años nacido en Murcia y afincado en Madrid.

Por otro lado, 'From my cold dead hands', dirigida por Javier Horcajada Fontecha y producida por 3040 Cine. Armas, explosiones, números musicales, zombies, tanques y Youtube. Miles de horas de vídeos de Youtube convertidos en un enloquecido cocktail para mostrarnos a los amantes de las armas en Estados Unidos más extremos, salvajes y alocados. O quizás no tanto, tal vez sean norteamericanos normales y corrientes.

Zamora también ha anunciado que durante el festival podremos ver 'Marco', de Aitor Arregi, una de las tres películas españolas preseleccionadas para los Óscar 2025.

Iniciativas para acercar el cine al estudiantado

El director del certamen también se ha referido a 'Mi primer Abycine' y 'Abycinitos', iniciativas que forman parte del acuerdo de colaboración entre Abycine y la Diputación Provincial de Albacete.

Diseñadas para acercar el mundo del cine a los estudiantes, han sido iniciativas pioneras en el marco del festival, que ahora se ven reforzadas con propuestas como la anunciada recientemente por el Ministerio de Cultura sobre un programa piloto para llevar a los niños al cine en horario escolar.

La convocatoria para los centros escolares se abrirá en los próximos días.

Por último, José Manuel Zamora ha destacado la colaboración del festival con varias asociaciones y colectivos, como Amnistía Internacional, Aluex, Albanime, clubes de lectura de la provincia, cineclubs de Castilla-La Mancha o la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA).

Las entradas al festival estarán disponibles a partir de mañana, 11 de septiembre, a través de la página www.globalentradas.com, además de en las taquillas físicas de las salas del festival.