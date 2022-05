Daniel Sánchez, director de cine: “Hay que seguir buscando la diversidad, no sólo la que muestra Netflix o Antena 3”

Daniel Sánchez López (Tomelloso, 199) llegó a Berlín hace siete años. Es la última parada, por ahora, del “típico exilio gay” con el que bromea. En la ciudad alemana, explica, se siente libre. Está enamorado de la ciudad. “Lo elegí porque es la ciudad más libre para el colectivo LGTB”, recalca. El exilio comenzó porque en la región no podía estudiar lo que quería. Cuando acabó la carrera era el año 2012. “El año de la burbuja, había que irse”. Por eso se fue a Londres a trabajar, desde donde se dirigió a Dinamarca para estudiar en el European Film College.

Tomelloso celebra su I Muestra de Cine LGTB para dar visibilidad y proteger la diversidad afectivo-sexual

En territorio danés conoció al equipo con el que ha fundado la productora 'queer' Cosmic, especializada en contenido LGTB, donde trabaja en el equipo con el que realizó su primer cortometraje, 'Saft', un trabajo de plano fijo en el que una madre y un hijo discuten en el momento en el que él sale del armario. Su primer largometraje 'Boy meets boy' es la piedra angular de la primera muestra de cine LGTB de Tomelloso, que comenzó el pasado miércoles y que acaba este viernes con su proyección ante los centros educativos de la localidad.

“Estamos especializados en temática queer porque hablo de mi propia experiencia. Para mí es mucho más honesto y sincero hablar de lo que conozco, y no es algo que yo decidiese sino que fue algo que vino de forma espontánea. Es lo que ocurre cuando eres un creador, un maker, que hablas de lo que sabes”, señala.

“Hacer” el exilio

“Como muchísimos adolescentes y niñes de la región tuve que hacer el exilio cuando eres mayor de edad”, recuerda Sánchez López. No sólo porque no existiese la posibilidad de estudiar comunicación audiovisual, sino porque también sentía la “necesidad” de crecer en un espacio más urbano. “Al final es el típico exilio gay”, resalta. Entonces llegó a Madrid a estudiar en la Universidad Complutense, donde encontró “toda la comunidad LGTB que no pudo encontrar en La Mancha”. “Esos años me ayudaron a identificarme y quererme a mí mismo, y fueron años muy bonitos aunque fueran en Madrid y no en mi casa”, reflexiona.

Fue en Berlín donde empieza a crear con la comunidad que crea en Dinamarca. Y es gracias a esa creación que llega la I muestra LGTB a Tomelloso, su ciudad natal. La iniciativa se ha dividido en dos, por una parte educación sobre visibilidad y protección LGTB, con la proyección de cuatro cortos que quieren dar visibilidad “a todas las siglas” que componen el colectivo. “Fue la concejala (Montse Benito) la que me pidió que trajese la película. Por un lado para ver que un tomellosero ha hecho una película. Lo relevante es que a mí me hubiera gustado a los 14 años que me hablaran de lo que pasa en esta película, abrir un espacio de reflexión o dialogo abierto para entender las realidades LGTB”, reflexiona. También es la razón por la que se creó la película, para mostrar una experiencia gay masculina.

Los cortos elegidos hablan sobre lesbianas, gays, transexuales y personas intersexuales. Son 'Tres centímetros' de Lara Zeidan, 'Lolo' de Leandro Goddinho y Paulo Menezes, 'El nombre del hijo' de Martina Matzkin y XY de Anna Karín Lárusdóttir.

Salir del armario en La Mancha

Sánchez recuerda cuando se legalizó el matrimonio homosexual, en 2005. “Ya antes de salir del armario, era legal casarse. Creo que en ese sentido hemos sido bastante privilegiados”, explica. Pero tampoco se puede dejar de estar alerta, advierte. “Tenemos que apretar las tuercas porque va a afectar la entrada de un partido de la ultraderecha en España y como van aumentando las denuncias. Pero claro también hay buenas noticias y hay que ser sinceros. Ya se está educando en diversidad”, resalta.

Celebra igualmente la aprobación por unanimidad de la primera Ley en protección de los Derechos LGTBI de la región. “Lo más positivo es que PP y Ciudadanos la hayan apoyado, porque a veces no lo muestran. Pero aquí sí lo han hecho y eso cuenta mucho”, señala. “Yo también fui víctima como en acoso en Tomelloso. Claro que fue difícil”. Por eso, también ha llegado a su pueblo para realizar un casting para su próximo cortometraje, con adolescentes de la zona y que se grabará en la localidad con el apoyo del Ayuntamiento y la Fundación CERES. Igualmente, tienen en el horizonte un largometraje para el que está investigando “hasta qué punto ha cambiado ser gay ahora, en relación a los años 2000 y hasta qué punto ha cambiado ser libre ahora”, explica.

Trabajar en representar la diversidad

“No podemos olvidar que el heteropatriarcado sigue ahí, aunque haya más recursos”, reflexiona. “La representación de personas gay, lesbianas y transexuales cuando éramos adolescentes era poca y muy estereotipada. Me cuesta pensar en referentes positivos que me ayudasen”, señala. Y es consciente también de que ahora existe una suerte de “boom” de personajes LGTB en la creación audiovisual. 'Heartstopper', 'Élite', 'Euphoria'... “A veces cuestiono si todos son tan positivos o si son estereotipados. Cuesta ver una serie en Netflix sin personajes LGTB, pero hay que pensar en el espacio que tienen, hasta qué punto son normativos, o no”, recalca.

“Siempre es mejor que haya representación a que no haya, pero siempre se debe tener cuidado de lo que se muestra”, explica. Porque tiene la “sensación” de que sólo se muestran personajes “más aceptados por el heteropatriarcado”. “Es importante seguir buscando la diversidad y no sólo la que muestra Netflix o Antena 3”, asegura.