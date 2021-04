Así es la desigual 'hoja de ruta' de la vacunación en Castilla-La Mancha: un 48% de mayores de 80 ha recibido las dos dosis

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ceñirá estrictamente al criterio de vacunación por edades y tipos de vacuna aprobado en el último Consejo Interterritorial que reúne al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, según han asegurado fuentes del Gobierno regional a elDiarioclm.es.

Es decir, se está vacunando con AstraZeneca a la población entre 60 y 65 años y en próximos días, "cuando sepamos con cuántas vacunas contamos", han explicado las mismas fuentes, se continuará con los castellanomanchegos con edades comprendidas entre los 66 y los 69 años.

En paralelo, Sanidad sigue vacunando hoy a los mayores de 80 años en un proceso que ya ha concluido en determinados puntos de la región y se ha comenzado con el tramo de edades entre los 70 y 79 años, en este caso con dosis de Pfizer y Moderna.

Un proceso que ha generado cierta confusión en algunos puntos de la región donde, según testimonios a los que ha tenido acceso este periódico, ya se ha vacunado a personas de 76 años pero no a ciudadanos de mayor edad en la misma población, en concreto en la provincia de Guadalajara, algo que las fuentes de Sanidad consultadas por este medio no han sabido aclarar.

Desde el Gobierno regional reconocen que el proceso está siendo desigual en las distintas provincias e insisten en que, como línea general, se aplica el criterio de vacunar por edades, en sentido descendente, "de 80 para abajo" a partir de ahora, sin más detalles. El lunes está prevista, todavía sin confirmación oficial, una nueva comparecencia del director general de Salud Pública, Juan Camacho.

Ciudadanos reclama a Page que "pida disculpas" por "jugar" con los mayores de 80

Hoy el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha David Muñoz ha instado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, a que "pida disculpas por haber jugado con la esperanza de los mayores de 80 años" de la región, tras anunciar que esta semana iban a estar todos vacunados, no siendo así.

"Le pedimos que no se venga tan arriba cuando haga anuncios, que está buscando siempre un titular", ha criticado Muñoz en una rueda de prensa que recoge Europa Press, donde ha solicitado al responsable autonómico que, con un tema "tan sensible como este, no haga publicidad" y si no se cumple lo que anuncia salga después a reconocer que no se ha cumplido.

Fuentes de Sanidad aseguran a elDiarioclm.es que "hoy mismo" concluirá la inoculación de la primera dosis a todos los mayores de 80 años en la región.

Mientras, en Ciudadanos entienden que está "habiendo mucha problemática con el suministro de vacunas", que ni siquiera puede atribuirse a los gobiernos de las comunidades autónomas porque depende de un contrato centralizado de la Unión Europea, pero ha añadido que, aunque comprensivos, lo que no van a aceptar es "que se intente hacer propaganda política", en este caso con los mayores de 80 años.

Un colectivo al que se le dijo que se le iba a vacunar y "hoy no van a estar vacunadas todas las personas mayores de 80 años" de la región "ni con las dos dosis". "No sabemos si es que se vino arriba, o por la emoción, o porque alguien le dijo que eso era posible", ha destacado Muñoz, quien ha reclamado que cuando salga ante los medios el presidente autonómico "pida disculpas".

Un 87% de mayores de 80 años ha recibido una dosis y casi un 49% las dos necesarias para inmunización

Según los datos de vacunación ofrecidos por el Ministerio de Sanidad con fecha 8 de abril, en Castilla-La Mancha se ha inoculado una dosis al 87,2% de los mayores de 80 años. Es decir, se ha vacunado una vez a 117.834 mayores de 80 años del total de 135.194 que deben recibir la vacuna.

En cuanto al porcentaje de mayores de 80 años que han recibido las dos dosis, es decir se ha completado la pauta para su inmunización, ese porcentaje está en el 48,7%. Es decir, se ha vacunado a 65.818 personas del total de 135.194 que han de recibirla.