"Empeoramiento de la conciliación" y otras razones por las que el paro femenino se ha convertido en un problema estructural

El paro femenino "siempre ha sido un problema" para Castilla-La Mancha. Son palabras de la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, tras conocerse los últimos datos del paro registrado en la región. Las cifras revelaban que más del 60% de las personas que figuran en las listas de las oficinas de Empleo son mujeres. "En los momentos en los que el desempleo ha estado bien, siempre veíamos como la tasa de paro masculino estaba casi siempre debajo de la media nacional y el femenino, siempre estaba muy alto", explicaba Fernández.

Desde la Consejería de Igualdad han explicado también que esto se debe a que los sectores económicos importantes de la región se han basado en el agrario, agroalimentario, la logística y la construcción. "Sectores hipermasculinizados, no nos llevemos al engaño", recalcó la también portavoz de Gobierno. Además, insistió en que en las zonas rurales la presencia del sector agroalimentario ha sido "más fuerte todavía". Este diagnóstico que se refiere a los sectores "muy masculinizados", recalcó Fernández, son los que han llevado a cabo las acciones "positivas" para incorporar el relevo generacional en el campo. De hecho, la consejera insistió en que "más del 30%" de los jóvenes agricultores, son mujeres. "Una cifra histórica".

Para el Gobierno regional, explicó la portavoz, es "esencial" conservar a las mujeres en el medio rural. "Sin ellas el medio rural no tiene futuro y para ello los servicios son importantes, pero también lo es el empleo y el Estatuto de la Mujer Rural hemos establecido medidas concretas para la formación e impulso del emprendimiento femenino", explicó Fernández. Además, recordó que las políticas de empleo "siempre" priman a las mujeres. "La pandemia se va a cobrar mayores victimas dentro de las mujeres, esencialmente porque se trabaja en sectores más precarizados. Cuanto más precarizado tu sector, más vulnerabilidad", señaló, recordando que los cuidados siguen recayendo esencialmente sobre las mujeres. "Si esa carga no se comparte, si la responsabilidad no se comparte, las mujeres seguimos en situaciones de desigualdad".

Es por eso que señaló que la Consejería de Igualdad trabaja en el plan 'Corresponsables' para llevar un programa de corresponsabilidad y conciliación que contribuya a aliviar la carga de los cuidados de las mujeres. "Especialmente, las que se encuentran en desempleo, mayores de 45 años, que tienen familias monoparentales o son víctimas de violencia de género", concluyó.

Más trabajadoras en ERTE

La catedrática en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UCLM, María José Romero, explica que el aumento del desempleo femenino "se debe principalmente a que la mayoría de las mujeres paradas trabajaban en los sectores servicios, hostelería y comercio, que están sufriendo en mayor medida la crisis pandémica". "Esto explica también el descenso de la contratación femenina y explica que mas trabajadoras estén en estos momentos en ERTE", señala la experta. Sin embargo, también advierte que los datos se vienen sufriendo "hace mucho tiempo".

Como posible solución, Romero explica que "la perspectiva de género en las políticas activas y pasivas de empleo debe ser una realidad". Y apunta también a que las cargas familiares o el empeoramiento en la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar y laboral influyen "negativamente en la participación de las mujeres en el mundo laboral". Por eso, destaca la "necesaria inversión" en servicios públicos de cuidados y de calidad. "Constituirían desde mi punto de vista una propuesta clara por la reducción de la desigualdad", concluye.