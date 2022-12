Elena López, con su proyecto de pastelería Sweet Gastronomy, gana décima edición del programa Sherpa

La hellinera Elena López, con su proyecto de pastelería Sweet Gastronomy, ha ganado la décima edición del programa Sherpa impulsado por FEDA y al que el Consistorio albaceteño aporta 10.000 euros.

El vicealcalde de Albacete, Vicente Casañ, ha participado en el acto de entrega de premios en la sede de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), que impulsa esta iniciativa, patrocinada por la Diputación y en la que colabora el Ayuntamiento de Albacete.

Junto al proyecto de Elena López pasaron a la final otras siete iniciativas; de entre ellas el jurado eligió a los cuatro premiados. El primer premio está dotado con 6.000 euros y los tres siguientes con 3.000 euros cada uno.

Al acto de entrega de premios, junto a Casañ, ha asistido la concejala de Emprendimiento e Innovación, Promoción Económica y Asuntos Europeos, Laura Avellaneda, así como otros miembros de la Corporación municipal. El vicealcalde ha felicitado a todos los participantes en esta edición subrayando su valentía al apostar por iniciarse en el camino del emprendimiento. Un camino que, como ha explicado, no siempre es fácil de transitar ya que no está exento de baches y de dificultades. No obstante, ha recalcado a los finalistas y a los ganadores que, pese a todo, “emprender en tiempos difíciles es ya un éxito, un hecho que os distingue”.

Y es que, como ha asegurado, la cultura del emprendimiento en España no goza del mismo arraigo y, sobre todo, de reconocimiento que en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos. “Hay quien prefiere quedarse quieto para no equivocarse. Eso es ir a lo seguro: el que nunca se equivoca es el que nunca hace nada o hace lo justito. También están los que nunca emprenden nada y se dedican a esperar a ver si el de al lado, que sí ha emprendido, se equivoca para poder restregarle los errores. Esos son los peores”, ha asegurado el vicealcalde.

También ha aprovechado para reconocer el importante apoyo que ofrece FEDA, a través del programa Serpha, a quienes tienen una idea y no se quedan ahí, sino que caminan, sueñan en grande y no dejan de perseguir sus sueños hasta ver materializado su proyecto. En este sentido, ha resaltado que en este tipo de iniciativas el Ayuntamiento de Albacete tiene “que estar siempre”, al igual que otras instituciones o colaboradores del sector privado como BBVA en este caso concreto.

Para terminar, ha reconocido que el empleo lo crea la gente, quienes emprenden, quienes se lanzan a una aventura empresarial. “El empleo no lo crea el alcalde, ni el vicealcalde ni el concejal. Ni siquiera el presidente del Gobierno. El empleo lo creáis vosotros”, ha dicho animando a los futuros emprendedores a seguir haciendo camino.