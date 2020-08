Hace 18 años, cuando terminaron la carrera de Bellas Artes en Granada, Juan Martínez y Conchi Hinojosa (hoy su pareja) decidieron comenzar una nueva vida en la Sierra del Segura para trabajar como monitores de manualidades. A los seis meses surgió la idea de abrir un estudio allí. Finalmente se instalaron en Elche de la Sierra y en 2002, la empresa ‘Cartel-Arte’ comenzó su andadura.

“Desde el comienzo de nuestra trayectoria hemos dado todo en cada trabajo. Nuestra visión del diseño, y por lo tanto de la comunicación, es el color, la ilustración y en la medida de lo posible, crear piezas bonitas y que provoquen una sonrisa. Y lo mejor de todo, es que, después de esto años, nuestros trabajos se reconocen, hemos conseguido crear un estilo propio”, explica Juan, diseñador, creativo, director de arte y gerente de la empresa.

Cartel-Arte es una agencia de publicidad y estudio de diseño gráfico dirigida por Conchi Hinojosa y Juan Martínez, que hace 18 años apostaron por quedarse en esta localidad albaceteña. “Su proyecto demuestra que es posible emprender, sacar adelante un proyecto empresarial en un entorno rural, y además hacerlo en un sector que requiere grandes dosis de originalidad, creatividad y talento como es el de la publicidad y el diseño”, señaló durante su visita al estudio este verano Blanca Fernández, consejera de Igualdad.

La decisión de quedarse en esta localidad les ha permitido sacar adelante su proyecto vital, en un entorno que les ha permitido conciliar su vida laboral y familiar. "Una de las grandes ventajas de emprender en el mundo rural es la conciliación familiar. Tenemos tres hijas y han crecido en el estudio. Tenemos el parque enfrente del estudio y el cole a la vuelta de la esquina. La vida es más fácil aquí y más tranquila. El trabajo es como en todos sitios, muchas horas pero el entorno es más afable. Luego, cuando necesitamos formación, asistir a ponencias o congresos, nos desplazamos, como todo el mundo y todo perfecto”.

Respecto a los inconvenientes Martínez recuerda que hace unos años no tenía fibra y por tanto el envío de artes finales a imprenta era muy complicado, aunque ya está solucionado. “Al ser un estudio de provincias es más complicado que las empresas más grandes tengan en cuenta tu trabajo. Si no estás en Madrid, Barcelona o Valencia no eres bueno aunque intentamos cambiar eso”, explica el gerente.

Actualmente la empresa la integran tres personas y cuentan con colaboradores puntuales. “Francis, diseñador gráfico total, se encarga de las páginas web y todo lo que tiene que ver con video. Conchi, licenciada en Bellas Artes, diseñadora gráfica e ilustradora. Una de las mejores ilustradoras, una máquina. Y yo, también licenciado en Bellas Artes"

“Ahora estamos con varios proyectos muy chulos. En Albacete estamos trabajando en una campaña de cuestación de Cáritas, al suspenderse la feria, la Tómbola de Cáritas, la segunda más importante del país, no puede abrir, y vamos a intentar que la gente participe de otra manera diferente. Acabamos de terminar la reforma de un café cultural en Elche de la Sierra, un proyecto de inserción social muy interesante también. Y también hemos participado en la última campaña de Castilla-La Mancha contra la violencia de género de la que estamos muy orgullosos, por la campaña en sí y por el apoyo y la apuesta de la Consejería en nuestro estudio”.

Además, entre otros trabajos han hecho la portada del último disco de Rozalen y las ilustraciones de su primer libro. Con ella colaboraron también en la comunicación de Leturalma, “el festival más bonito del verano, del que nos encargamos de toda la comunicación, gráfica y la web”.

“Y no queremos olvidarnos de Cantero de Letur, la productora de lácteos ecológicos número uno en ventas en España con los que colaboramos casi desde el principio de nuestra aventura. Para ellos hacemos la comunicación, el diseño de la web y el diseño de los productos”.

La crisis sanitaria les afectó de lleno. De hecho vieron como todos su proyectos se iban cancelando y estuvieron realmente preocupados. “Decidimos aprovechar el tiempo que siempre nos falta para formación y para terminar proyectos que teníamos atrasados. Y al final, entre colaboraciones y nuevas necesidades de comunicación de la COVID-19 resulta que no paramos de trabajar. Poco a poco hemos comenzado a despegar”, concluye.