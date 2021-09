"Estoy encantado de que García-Page sea mi contrincante en las urnas": así inicia el nuevo curso político el PP de Castilla-La Mancha

"Lo que debe hacer la oposición es oponerse al Gobierno. Proponer soluciones distintas, y vigilar por si se comentan abusos.". Con esta reflexión comenzó su acto de inicio de curso político el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en el que comunicó muchos cambios internos en el político con el objetivo de hacer frente al PSOE en las próximas elecciones. Y es que ha dedicado muchos adjetivos a la labor del Ejecutivo liderado por Emiliano García-Page. Como caduco, agotado, vencido y derrotado.

"Estoy encantado de que García-Page sea mi contrincante en las urnas", afirmó el 'popular', que repasó la gestión hecha por la Junta durante la pandemia y ha llegado a muchas conclusiones, ninguna de ellas buena. "La oposición debe formar parte del juego constitucional y debe ser tan legítima y honorable como quienes accidentalmente ostentan el poder", reclamó. "Les garantizo que lideramos la oposición con la vocación de gobernar y ser intención política", insistió.

Vuelve Agustín Conde a Castilla-La Mancha

El partido reformó este lunes su Ejecutiva, con la salida del histórico Vicente Tirado, hasta ahora presidente del Comité Electoral; Tirado tuvo especial peso mientras gobernaba María Dolores de Cospedal, pero también durante la primera legislatura de Emiliano García-Page. En esta nueva estructura que presentó Núñez tendrá más peso el municipalismo, para así dar espacio también a alcaldes, alcaldesas y concejales. "Ojalá pudiera hablar con los dos millones de castellanomanchegos para preguntarles cómo me ayudarían a construir una Castilla-La Mancha de futuro", recalcó. Por suerte, añadió, el partido tiene más de 900 grupos municipales que pueden realizar esta función.

Agustín Conde vuelve también a tener presencia en el partido en la región, ya que asume el cargo del Consejo Asesor que aprobó el partido. De este modo, explicó Núñez, se quiere recoger "toda la experiencia de trabajo en el partido" y también contar con quienes han tenido cargos de responsabilidad. Otro organismo que ha aprobado el partido es el Consejo Político, que estará liderado por Ana Guarinos y que contará con nueve áreas de acción.

En cuanto a María Dolores de Cospedal, su predecesora y quien apoyó también la candidatura de Núñez como presidente regional del partido, el almanseño aseguró que se siguen manteniendo conversaciones "cordiales" y también que la abogada tiene "siempre" abiertas las puertas del PP. "Tengo conversaciones con Cospedal, con cordialidad absoluta. Como las tengo con Agustín Conde, o con otros que han sido presidentes provinciales del partido, como Carlos Cotillas, Marcial Marín o Arturo García-Tizón", insistió.

"Estamos listos"

Con todos estos cambios el partido quiere demostrar que está "listo" para gobernar cuando "lo decidan los castellanomanchegos". "Somos una esperanza de continuidad en las instituciones democráticas", recalcó Núñez que insistió en que su objetivo como presidente del PP es "la defensa de intereses de Castilla-La Mancha". "Soy taurino y nos ha tocado la peor de las ganaderías en la mejor de las ferias. Es la realidad", ironizó en relación al Gobierno socialista. "En el momento en el que más falta nos hacía un buen presidente, que escuchara, que se dejara asesorar, no lo hemos tenido", recalcó.

Incluso, llegó a señalar que "nadie ha insultado a tanta gente en tan poco tiempo" como lo ha hecho Emiliano García-Page. Y también insistió en que es el presidente que "ha incumplido" haciendo referencia a las críticas de Page a Alberto Garzón por la campaña de reducción de consumo de la carne. "Cuando pudo votar en contra de la campaña no lo quiso hacer y se ratificó esta campaña contra el consumo de carne y la guía de buenas prácticas recoge todos los principios de reducción del consumo de carne y no me atrevo a calificarlo", lamentó. También ha criticado que "nadie ha tenido tantas vacaciones" como el presidente regional. "Esta región es muy grande y tiene muchas cuestiones que resolver para que el presidente desaparezca a la mínima ocasión", lamentó.