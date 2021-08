Una escuela de teatro para impulsar el Festival Celestina y una obra que "marca la historia de la literatura universal”

“Hay mucha ilusión y muchas ganas. Se ha hecho un esfuerzo casi de titanes junto al Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán”. Así se pronuncia Israel Muñoz, el director artístico del ‘Festival Celestina. La España de Rojas‘, sobre el trabajo que ha supuesto preparar de nuevo este evento para que se pueda desarrollar de manera presencial, pues el año pasado la pandemia obligar a retransmitir por ‘streaming’ la representación de las obras teatrales que forman parte de su programación.

Para Muñoz, artista y emprendedor multidisciplinar, se trata de su segundo año al frente del festival. En declaraciones a este medio tras la presentación del mismo, señala que pese a las dificultades que ha generado la COVID-19 o la situación económica para trabajar en esta nueva edición -la 23-, han querido renovar “toda la figura del festival dándole una nueva imagen y una nueva línea“.

En este sentido, señala que los objetivos que persigue son claros: “Lo primero es poner el festival en pie. Me parece una pena que en Toledo, siendo la cuna de Cervantes y de Fernando de Rojas, incluso podemos hablar de don Juan Manuel, que están en muy pocos kilómetros, no haya una base o un colofón que marque un hito de esto porque marca la historia de la literatura universal. Lo queremos fomentar”. Además, remarca Muñoz, trabajan por hacer un evento “atractivo, culturalmente llamativo y que sea honestamente sincero”.

“Aunque estamos dentro de las líneas del teatro clásico hemos hecho una apuesta muy fuerte”, reconoce el director artístico, sobre todo, con los siete estrenos teatrales que han sacado adelante y que giran en torno “al mundo que hay alrededor de La Celestina”. Estas obras, escritas por el dramaturgo Alberto Gálvez, tienen una duración de entre 28 y 40 minutos y se podrán ver entre el 26 y el 29 de agosto.

Escuela de Teatro ‘La Celestina’

Durante la presentación de las mismas, Muñoz lanzaba un reto al público: intentar diferenciar dentro de las obras del festival a los actores y actrices profesionales de los voluntarios porque, aseguraba, “os va a costar”. “Hay gente muy buena que ha hecho todo de una manera desinteresada. Tenemos un festival de nivel“, apuntaba sobre la labor que han desempeñado en la Escuela de Teatro ‘La Celestina’, un recurso formativo que ha nacido en paralelo al festival este mismo año junto a la Joven Compañía de Fernando de Rojas.

“La Puebla de Montalbán tiene una trayectoria de muchos años y mucho bagaje con lo que son estos movimientos culturales. Lo importante es el trabajo que hacemos de fusión entre profesionales y gente que no lo es, que se presenta como aficionados por el amor que tiene a la cultura. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en tener una atención dedicada a cada persona”, explica Muñoz sobre la labor que han hecho en, dice, “la primera escuela profesional de artes escénicas en Castilla-La Mancha”.

En esta escuela, que contó ya en su inicio con un centenar de alumnos y alumnas y siete profesores de diversas disciplinas, la formación se ha llevado a cabo a través de dos líneas, una ligada “directamente con el arte, sin estar enfocada en el teatro clásico”, y otra, si la intención del alumno/a es trabajar en el festival, que sí se centra más en el estilo clásico “aunque sin seguir un patrón ya que hay muchas maneras de hacerlo”.

“Se va a ver porque hemos trabajado en un espacio que hemos deconstruido -el Silo municipal- y vamos a hacer dos obras con una visión contemporánea, una de comedia y otra de drama. Tocamos todos los palos”, agrega Muñoz, que destaca también que el trabajo que están desempeñando por grupos es “muy anárquico” ya que dejan que “el juego teatral fluya por sí mismo”. “Es muy interesante porque no se hace normalmente. La gente suele venir y tiene rígidamente las cosas marcadas, y aquí no es así. No hay más que verles la cara, desprenden alegría por todos lados -los actores y actrices-“. Para seguir impulsando la misma, confía en contar con “una buena atención por parte de las administraciones”.

Estrenos teatrales: “Un universo nuevo” en La Puebla de Montalbán

Respecto a las sietes obras de teatro que van a estrenar en este festival, que también cuenta con charlas, conferencias y exposiciones, señala Muñoz que han llevado a cabo un trabajo de investigación con todo el entorno de Fernando de Rojas para saber “qué hechos eran fundamentales” en La Puebla de Montalbán, han creado un diccionario autóctono, han ahondado en el feminismo con la adaptación de ‘La asamblea de las mujeres‘ -una obra teatral del comediógrafo griego Aristófanes escrita en el 392 a. C.- o han impulsado el flamenco en otra de las obras que se podrán ver -‘Fantasía flamenca para Celestina y V Pecados Capitales‘-.

Entre las obras, destaca ‘Las brujas de Montalbán‘, en la que se reflejan los últimos juicios que se hicieron cerca de la Inquisición sobre dos brujas que eran de La Puebla: Inés Alonso alías ‘La Manjirona’ -coetánea de Celestina- y Ana de Borja. Otra de ellas es ‘Escuela de Celestinas‘, “dónde se ve cómo se llega y qué se necesita para ser una verdadera Celestina”, y también se podrá ver ‘¡Redención para Parmeno!‘, una tragicomedia en la que se descubre “que las cosas no son como parecen”.

También darán a conocer en este festival la figura de Francisco Hernández, “el pequeño Darwin” como le denomina Muñoz, que fue una de las primera personas que por encargo de Felipe II hizo un tratado de medicina. Asimismo, se ha trabajado en una propuesta infantil con la obra ‘En busca de Calisto y Melibea‘ en la que habrá habrá que descubrir a los verdaderos protagonistas de entre siete Calistos y siete Melibeas que participarán en una competición en directo.

Todo ello ha sido posible gracias a la creación de un nuevo equipo técnico y artístico conformado por profesionales de esta localidad toledana, de la capital regional, de Castilla-La Mancha y de otros rincones del país, con el objetivo de impulsar “un proyecto sostenible de cara a un futuro que se marca el objetivo de crecimiento natural de este festival y de la escuela, porque van fusionados”.

Como aperitivo para el próximo año, están trabajando también en “una obra grande” que no han podido presentar en esta edición sobre “un suceso histórico que ocurrió en La Puebla” y que tiene que ver con otra pandemia como la que paralizó un festival que vuelve este año renovado y con más ilusión para hacer honor a la literatura y a las artes escénicas.