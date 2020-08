Estival Cuenca celebra el éxito y las "excelentes sensaciones" de su novena edición, a pesar de la pandemia

El Estival Cuenca celebra una evaluación "muy positiva" de la novena edición del evento, celebrada entre los días 26 de julio y el 1 de agosto. "En este 2020 se ha colgado el cartel de localidades agotadas en las siete veladas consecutivas que se ha programado". Además, resaltan que ha sido "notoria" la calidad y diversidad de las actuaciones que han "abarrotado" los escenarios Solán de Cabras del Parador de Cuenca y del escenario Natura Restaurante Bistró del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha.

En lo referente a las actuaciones, fueron "sobresalientes" los conciertos del asturiano Rodrigo Cuevas, la barcelonesa de raíces conquenses Andrea Motis, el trío integrado por Carles Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo, los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, la trianera Rosario la Tremendita y los austraicos Sigrid Horn, Tubonika y Moritz Weiß Klezmer Trio.

Por otra parte, desde la organización destacan el "apoyo y espacio brindado a artistas" y agrupaciones conquenses, ya que es una seña de identidad del festival. De esta forma, entre los conjuntos y artistas conquenses que han participado y han mostrado también su calidad ante el público conquense, cabe subrayar al cuadro flamenco de Virginia García Vicente, The Teachers Band, Zas! Candil Folk, Paula Serrano, The Heart Swingers, Blues Sixty Four, la maestra yoguini Cristina de la Ossa, y el trabajo y exposiciones de los fotógrafos Eva Rus Martínez, Mario Gómez y Vicente Ortega Losa.

"Al mismo tiempo, el ambiente, la propuesta gastronómica y las vistas de la terraza de Natura Restaurante Bistró y el cuidado y atractivo menú que se ha podido disfrutar en la cena concierto celebrada en el Parador de Cuenca son otros atractivos del festival", además de las vistas emblemáticas de las Casas Colgadas y la hoz del río Huécar.

Medidas de seguridad

Desde la organización destacan también el "estricto cumplimiento" del plan de contingencia elaborado por el festival y aprobado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el exquisito y responsable comportamiento del público en todos los eventos. Del mismo modo, a través de CMMPlay, la plataforma digital de CMMedia, se han grabado y se pueden disfrutar de los conciertos de Rodrigo Cuevas, ZasCandil Folk, Andrea Motis, Paula Serrano, Rosario “La Tremendita” y Virginia García Vicente. También serán emitidos en próximas fechas por la Radio CMM y por los programas “Discópolis” y “Tatarataña” de Radio3.

El festival tiene todavía conciertos y espectáculos pendientes, como el de Miguel Poveda, Santiago Auserón y David Broncano & Mario Mora en próximos meses. El festival trabaja ya en su décima propuesta, que volverá a apostar "como base por los grupos y bandas locales" y "tratará de atraer a Cuenca agrupaciones de solistas de gran nivel de otras procedencias en sus fechas habituales", del último fin de semana de junio y la primera semana de julio. La mayor parte de actividades de Estival Cuenca se desarrollan al aire libre en lugares de gran belleza y el equipo de Estival Cuenca aprovecha sus vacaciones para trabajar y confeccionar el festival, por lo que es inviable situar la mayor parte de los eventos en otras fechas.