Felipe González remite a su discurso presidencial de hace 40 años para negar que ahora sea de derechas

El expresidente del Gobierno Felipe González ha querido enviar un mensaje a aquellos que ahora crean que se ha vuelto de derechas, remitiéndoles a su primer discurso presidencial cuando ganó las elecciones en 1982. “A ver si se caen del burro los que dicen esas tonterías”. Durante un acto organizado por su fundación en Toledo para hablar de lucha contra incendios, ha insistido en que lo que dijo “a los españoles” aquella noche es “lo mismo” que diría ahora. “Con las mismas palabras”.

“La gente dice: 'se ha hecho de derechas'... Si alguien quiere comprobar cuánto de derechas me he hecho, que lea el discurso de la noche del triunfo electoral del 82”, ha abundado. Ha estado acompañado en este evento por el ex presidente de Castilla-La Mancha y ex ministro de Defensa, José Bono, y el actual presidente autonómico, Emiliano García-Page.

Al hilo de este evento, el expresidente ha considerado que en la recién terminada campaña contra incendios en España ha sido el fuego el que “ha ganado la partida”, al tiempo que ha augurado que tragedias como la ocurrida en Portugal en 2019 podrían pasar en el país si no se articulan políticas de prevención para intentar evitarlo.

“De lo único que tengo certeza, y es duro decir, es que si no reaccionamos con políticas preventivas eficaces, esto nos va a caer muy pronto”, ha aseverado. Así, en 2019, viendo a la vecina Portugal, “se pensó que teníamos pocos años, ocho o diez, para actuar en España”, pero tras este verano, se constata que el tiempo “se ha adelantado”. Con todo, “este verano ha sido un punto de inflexión”.

Page, sobre González: “Había que gestionar la expectativa y la esperanza”

Por su parte, Page ha reflexionado al respecto de los 40 años de la primera victoria del PSOE en unas elecciones generales, aprovechando para ensalzar la figura de Felipe González. “Había que gestionar la expectativa y la esperanza y eso es de lo más difícil que hay en la vida política”. En este punto, ha señalado que en aquel momento el lema elegido fue 'Por el cambio', un pensamiento “complejo” pero que, a su juicio, “tenía sobrevivir mucho tiempo”.

José Bono también ha tenido palabras de elogio para Felipe González, de quien ha alabado su trayectoria y oratoria. Ha recordado la primera vez que habló en el Congreso, en 1979, con González como jefe del Grupo Parlamentario Socialista. “Han pasado muchos años, y por Felipe González sigo teniendo afecto, consideración y admiración que ahora incluso puedo declarar, porque es más gratuita”, ha indicado, recordando que ya no quiere ser “ministro”.

Posteriormente ha defendido el papel de la Unidad Militar de Emergencias y ha recordado cómo hoy hace justo 17 años que intervino en el Congreso de los Diputados, como ministro de Defensa, para abordar la creación de este cuerpo, un proceso muy polémico por aquel entonces.

Se ha remontado al año 2005 para recordar el incendio en Riba de Saelices (Guadalajara) en el que murieron varios efectivos antiincendios, motivo que originó el nuevo proyecto militar. “Pensamos que lo mejor era actuar en el ámbito militar, y eso lo tuvimos muy claro Zapatero y yo, no así algunos ministros. Pero era obligado. Una unidad militar tiene una disponibilidad permanente, genera disuasión y confianza, y puede permanecer en el terreno el tiempo que sea menester sin más reglas que las de la jerarquía militar”, ha señalado Bono.

En su alocución, ha criticado a los medios de comunicación presentes en el acto, ya que en el paseíllo de entrada hasta el auditorio se han dedicado a preguntar por la polémica en el PSOE en torno a la Ley Trans y no por el motivo central del acto, que son los incendios.