Frank-T: "El hip-hop es un gran altavoz político, que viene de los barrios pobres"

En medio de la polémica suscitada por las declaraciones de Vox, Frank-T finalmente sí fue el maestro de ceremonias del festival 'Hip Hop All Stars' de Toledo. "Llevo en el hip hop toda la vida. Donde haya rap, yo siempre voy a ir a aplaudir, a apoyarlo, estando aquí o desde las redes sociales. Me siento encantadísimo de haber presentado el evento, y más teniendo esta situación lo que ha ocurrido con Vox. Me anima a decir pues, encima es que voy. Sinceramente, no quieren perjudicarme a mí, con estas declaraciones perjudican a los raperos toledanos que quieren que se les escuche", reflexiona el rapero en conversación con elDiarioclm.es.

Franklin Tshimini Nsombolay, conocido como Frank-T, (Kinsasa, 1973) acaba de publicar su último trabajo 'Arroz', cuya recepción por el público califica de "asombrosa". El evento toledano ha coincidido con la publicación del trabajo, cuya gira de promoción todavía deberá esperar, porque ya es casi verano, explica y las giras son mejor hacerlas en primavera. Frank-T también es uno de los productores de música más importante del país, presenta el programa 'La cuarta parte' de difusión de la música rap RNE y es, como se define a sí mismo, "un ícono del hip hop español".

"Últimamente se escucha más a DH.SA y otros grupos, que he puesto en el programa. Creo que hoy en día estamos en un momento en el que los grupos pueden promocionarse con bastante libertad y de forma muy independiente, sin depender de grandes managers. Es una gran oportunidad para darse a conocer, y más viniendo de una época en la que no hemos podido tener muchos conciertos", reflexiona el rapero.

"Estoy muy contento porque el disco ha tenido muy buenas respuestas, mejor de lo que esperaba. En los últimos años sacaba discos sin muchas perspectivas o expectativas, lo sacas y pase lo que pase. Los últimos discos han tenido una acogida templada, pero con este la acogida ha sido calurosa y eso siempre se agradece mucho".

Como cabía esperar en 'Arroz' hay canciones con fuerte crítica social. "Llevo hablando de que la situación está jodida toda mi discografía. No es algo nuevo. A lo mejor hay nuevos personajes, porque ya no hablas de Zapatero o Rajoy, sino de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Casado. Pero siempre hablamos de pobreza, de machismo, ahora tenemos muchos guiños al feminismo porque es un momento en el que la mujer ha dicho basta aquí estamos. Por eso, desde el rap también reclamamos que hace falta igualdad y que hay que luchar contra la violencia machista", reflexiona.

El activismo político en la escena del hip hop, afirma, no es una cosa "de ahora". "He participado, y muchos de nosotros como Violadores, El Chojín, en muchos actos en contra de decisiones políticas controvertidas por parte de la derecha principalmente. Por ejemplo, en los 90' cuando el alcalde de Madrid, [José María Álvarez] Manzano, y sus declaraciones con la Ley de Extranjería", recuerda. Se trata, afirma, de una tendencia hacia la izquierda, a nivel político y social.

"Ahora la derecha busca un rap con un discurso más hacia su rollo, y ya vemos un par de raperos que van haciéndolo. Además, vemos que su manera de enfocarlo no es haciendo un rap de derechas, sino que es un discurso que dice que el rap no tiene por qué estar politizado. Pero todo está politizado. Cuando tienes problemas en su barrio, cuando no tienes un buen trabajo, cuando no vives bien al final hablaremos de eso", señala Frank-T. "Es cierto que no todas las letras tienen que tener contenido sociopolítico, pero el hip-hop es un gran altavoz político, que viene de los barrios pobres. Y, ¿qué te van a decir los pobres? Pues que te solucionen el problema que tienes", concluye.