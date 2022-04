Galicia, comunidad autónoma invitada al 45 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Galicia será la Comunidad Autónoma invitada de la edición número 45 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que se celebrará entre el 30 de junio y el 24 de julio, y cuya programación se presentará próximamente.

La comunidad gallega sigue, de este modo, la senda abierta por el festival para descentralizar el canon eminentemente castellano del Siglo de Oro, y compartir las lenguas cooficiales y los acentos de otras teatralidades clásicas, que representaron en anteriores ediciones Valencia y Navarra.

Según destaca el director del Festival Internacional de Teatro Clásico, Ignacio García, Galicia presentará en Almagro una “rica propuesta de teatro contemporáneo sobre textos clásicos, que ahondan en el pasado de nuestras teatralidades: desde los milagros medievales, las cantigas de Alfonso X o los autos de Gil Vicente, hasta llegar a lo contemporáneo”.

La mirada gallega, según García, será “feminista y transversal”, con nombres actuales como Rafael Rey Domech, Marcos Carballido o Quico Cadaval, que reflejan “la creatividad contemporánea gallega y que nos enseñará que el Siglo de Oro es más plural, más mestizo y más plurilingüe de lo que creíamos. Escucharemos esos acentos gallegos dialogar con los que llegarán del otro lado del Atlántico, y además en este año con un país vinculado históricamente con la inmigración gallega, como es Uruguay”.

A través de coproducciones realizadas bajo el amparo del Centro Dramático Galego, la comunidad gallega presentará 'En trobar xace entendemento'; 'Estrela do día', de Quico Cadaval, sobre las Cántigas de Santa María de Alfonso X; 'La Toffana', escrita por la novelista Vanessa Monfort a partir del juicio histórico contra una mujer acusada de facilitar, en el siglo XVII, un veneno a otras mujeres para que se deshicieran de sus maridos; 'A barca do Inferno', sobre la obra homónima de Gil Vicente, y 'Arte sen guión', una propuesta que investiga e indaga en la posibilidad de la existencia de un teatro medieval en gallego del que no existen obras escritas.

La propuesta gallega ha sido canalizada a través de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic) y el Centro Dramático Galego, y su elección por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro pretende destacar el rico patrimonio cultural de la comunidad, su acercamiento continuo al teatro barroco y su lengua tan musical y exquisita.