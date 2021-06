García-Page: “El diálogo con los independentistas no puede conducir a nada porque no compartimos los fines”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a referirse hoy a los indultos de los presos del ‘procés’, que ha rechazado de manera reiterada en las últimas semanas. Concretamente, ha afirmado que el diálogo con los independentistas catalanes “no puede conducir a nada porque no compartimos los mismos fines”.

Ha realizado esta reflexión durante su intervención en un acto con empresarios y sindicatos con motivo de la constitución de un Consejo de Diálogo Social en la comunidad autónoma, refiriéndose a la necesidad de fomentar el diálogo entre instituciones, administraciones, asociaciones y sociedad civil cuando el objetivo es el mismo.

Pero en el caso de los independentistas ha dicho que ese diálogo no servirá porque no existe el mismo fin. “Compartir el camino sin compartir los fines, no es diálogo, es charla, y lleva a la melancolía”, ha subrayado. Posteriormente, ha defendido dialogar como herramienta pero reiterando que la función para conseguir un objetivo debe ser la misma.

Durante esta semana, García-Page se ha referido en varias ocasiones a los indultos de los presos del ‘procés’. Ha expresado su deseo de "equivocarse" en torno a este tema, confiando en que "el camino que hay que recorrer en los próximos tiempos no se convierta en un calvario para todos los españoles".