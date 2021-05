Javier Mateo: “Es deseable que el espacio abierto por Más Madrid se repita en Castilla-La Mancha”

Los resultados electorales en la vecina Comunidad de Madrid “han dejado claro que hay un espacio verde, feminista, de izquierdas, práctico y pegado a los problemas de la ciudadanía que ha favorecido a Más Madrid".

Podemos Castilla-La Mancha: “Yolanda Díaz es el referente para seguir siendo una fuerza progresista en el país y el gobierno”

Lo dice Javier Mateo, el que fuera concejal de Ganemos Toledo y concejal de Bienestar Social durante la pasada legislatura, en la que es una de sus conclusiones sobre los comicios en la vecina comunidad autónoma.

En marzo de 2019 decidió rechazar encabezar la candidatura de IU-Podemos al Ayuntamiento de la capital regional.

Consideró entonces que el proyecto “no sumaba”, al dejar fuera a Ganemos Toledo y rechazó que las listas electorales se hubieran decidido “en un despacho en el que se han barajado unos nombres, se han excluido otros y ni siquiera se ha hablado de programa electoral”.

Hoy, y después de las Elecciones en Madrid considera “deseable” que el espacio abierto por Más Madrid se repita en Castilla-La Mancha y en el resto de España. “Ojalá encontremos la fórmula de encontrar el espacio alternativo de una izquierda tranquila y pegada a la realidad de hoy y no a tiempos pretéritos. Y además, hacerlo de modo general”.

En este sentido apunta al “importante trabajo” de Íñigo Errejón en el Congreso porque “a pesar de tener escasa representación, hay notoriedad en sus propuestas. Es un camino muy interesante a explorar, más allá de siglas”, asegura.

¿Se ve usted dentro de ese espacio en la región, e incluso liderándolo?, le preguntamos. Mateo responde tajante: “No tengo ni idea. En lo que sí me veo es empujando para crear las condiciones para que el espacio puede estar ahí, con las siglas que sea. Para apoyar esta forma de hacer política”.

Sobre si Unidas Podemos cabría o no es ese potencial espacio de izquierda señala que “mi experiencia en política me dice que toda aquella fuerza política que esté dispuesta a dejar su ego en un cajón y a construir para todos y no para sí mismo, tiene hueco. Quien se dedique a reforzar sus chiringuitos…Bueno, es otra forma de hacer política que yo no comparto y por eso dejé de estar donde estaba y no es lo que nos pide la gente”.

“El resultado no es extrapolable a otras elecciones”

Cuando le preguntamos por los resultados de Isabel Díaz Ayuso dice que "es una victoria de la derecha sin paliativos, sin matices ni excusas”, asegura, y añade que “hay que “sacar conclusiones, no solo en Madrid sino en toda España”.

Entre esas conclusiones cree que “ningún proceso electoral es extrapolable a otro. En 2019 tuvimos dos procesos generales y no lo fueron, ni siquiera entre ellas a pesar de celebrarse en el mismo año”.

Otra cosa, dice, es la necesidad de leer más allá de las cifras. “Hay una parte de la izquierda que ha hecho una campaña alejada de los frentismos, con propuestas, tono sereno, hablando de los problemas de la gente. Ahí están los resultados de Más Madrid”.

Y cita en este punto solo al proyecto liderado por Mónica García porque cree que “el PSOE dio por perdidas las elecciones desde el principio. Estaba claro que no tenían el candidato adecuado para unas elecciones como estas. Si eliges a un candidato, has de dejarle ser coherente y natural con su forma de ser. Lo que no vale es elegir a un candidato y dirigir su campaña desde otro sitio”.

¿Ha pesado demasiado la figura de Pedro Sánchez?, preguntamos. “Creo que sí. Este 'estar sin estar' en la campaña, no tenía demasiado sentido”. A eso le añade un matiz: “Gabilondo no era solo el candidato socialista, era el líder de una oposición y estuvo desdibujado durante los meses más terribles de la pandemia”.

En este sentido cree que al PSOE “le ha pasado también factura no tener una posición de oposición responsable a las barbaridades de Ayuso en la gestión de la pandemia”.

En el sorpasso de Más Madrid al PSOE cree que “han influido muchos factores”, pero sostiene que “la cara visible de la oposición a Ayuso durante la pandemia ha sido Mónica García, no lo discute nadie. Ha sido la jefa de la oposición de facto y con un tono de propuestas que evitaba la fiesta de banderas, los polos opuestos y los frentismos populistas, de unos y de otros”.

“El bailecito” del PP sin respetar las restricciones y un Ciudadanos que “tendrá que pensar qué quiere ser”

Sobre la presencia de dirigentes del PP castellanomanchego en la celebración de Génova señala que “tendrán que explicarlo. La celebración de ayer no parece muy acorde a las medidas de seguridad por la pandemia. Después vienen los llantos. El bailecito del PP de Castilla-La Mancha no es muy buen ejemplo cuando nos piden tener cuidado y respetar las normas”.

También se refiere a Ciudadanos. “Ha pagado su entrega a quien le ha denostado y despreciado, el Partido Popular. Nació para poder pactar con unos y con otros, pero ha dejado muy claro en los últimos tiempos que solo quiere pactar con unos y a esos no les ha hecho falta”.

¿Puede desaparecer?, preguntamos. “No creo que sea bueno. La diversidad ayuda mucho, pero tendrán que sentarse a pensar qué quieren ser. Aquello de ‘quiero ser lo que me convenga’ no funciona”.

A Podemos no le ha funcionado “la dinámica frentista de la campaña”

Sobre Unidas Podemos y la marcha de Pablo Iglesias, Mateo cree que “su figura ha sido fundamental durante estos años y lo digo con la tranquilidad de no haber militado nunca en Podemos o en alguna de sus coaliciones”.

Cree que “ha ayudado a cambiar algunas cosas, como la forma de ver la política y hoy España tiene algunos derechos más porque estaba Iglesias y más gente, por supuesto”, pero no le exime de la crítica por “la dinámica frentista de la campaña, basada en los extremos, denostando al contrario. No vale hacer con la derecha lo que tú criticas que hacen contigo”.

Asegura estar preocupado por las consecuencias en el resto del país y también en el Ejecutivo central. “Podemos no está solo en Madrid y no sé qué consecuencias tendrá en el Gobierno de España. Yo quiero que siga siendo el que es. Es importante la estabilidad”.

Ahora cree que les toca “reinventarse” advirtiendo de que “ eso de decidir uno solo quién va a ser y quién va a estar no es una fórmula política que a mí me guste”.