Luis Perea, reconstruyendo una historia desde Socuéllamos hasta el campo de concentración de Mauthausen

Luis Perea fue uno de los últimos supervivientes españoles al campo de concentración de Mauthausen. Una figura cuya historia ha sido muy documentada y que la asociación Socuéllamos Histórico ha querido rescatar para la localidad a través del libro 'De Socuéllamos a Mauthausen: Prisionero 3612', un homenaje escrito por Alain Martín, autor bilbaíno con raíces en la localidad ciudadrealeña. Alfonso Montero, de la asociación socuellamina, explica que Perea fue uno de los cuatro que sobrevivieron al campo de concentración de la localidad y el último en fallecer, con 96 años, el año 2014 en Hendaya.

La asociación planteó una "biografía novelada" para recordar la historia de Perea entre los vecinos de la comarca, para que la narración tuviese "más cuerpo". "Se lo encargamos a Alain por su vinculación con nuestro pueblo y porque ya tenía experiencia en libros históricos", explica Montero. "La idea era que fuese real en un 90%", asegura. La presentación del libro se hizo en verano en el Museo de la torre del Vino, y el éxito de convocatoria fue tal que hubo que organizar tres presentaciones diferentes.

"De los supervivientes de Mauthausen se ha escrito mucho, pero cada historia resulta tan particular que siempre sorprende", explican desde Socuéllamos Histórico. "¿Cómo es posible que terminara una persona que vivía tan tranquilamente en Socuéllamos y termine en el campo de concentración? Queríamos narrar el peligro que vivía y la vida diaria en el campo", relata Montero. Perea nunca logró volver a Socuéllamos, y la pregunta siempre quedaba en el aire. "¿Qué habría pasado con él si hubiese vuelto con su familia? Los familiares del deportado que siguen en la provincia se "volcaron" en reconstruir la historia de Perea, cuya mujer e hija también se entrevistaron con el escritor en Hendaya. "Leoncio, un primo de 90 años, acudió a la presentación muy emocionado con la sorprendente historia", explica Montero.

Desde Socuéllamos Histórico recalcan que ha sido uno de los libros con "más éxito" en relación temática local, por lo que la asociación quiere aprovechar el impulso para seguir publicando libros que ahondan en la historia del pueblo.

Reconstruyendo el pasado

Alaín Martín no era novato en escribir novelas que estuviesen situadas en La Mancha, gracias a sus vínculos a través de su familia materna. "Me sorprendió la repercusión mediática de la vida de Perea, fue entrevistado un montón de ocasiones y en muchísimos medios de comunicación al ser uno de los últimos supervivientos de Mauthausen, que llegó a recibir menciones del Gobierno francés", explica el autor vasco, que recalca que no dudó en acercarse a Hendaya, a pocos kilómetros de su casa, para entrevistarse con la mujer y la hija de Luis Perea.

"En la vida de Luis Perea, durante muy poco tiempo, pasó por muchísimos lugares y momentos históricos. Nos centramos en su presencia en Mauthausen, pero con 17 años ya luchaba en la Guerra Civil Española, en la que estuvo en las batallas más importantes como la de Guadalajara, Madrid, la caída de Teruel, Lleida y el éxodo de Barcelona. Le pilla todo", recuerda el autor. Tras estos hechos consigue exiliarse, tras la caída de Cataluña, y huye por los Pirineos, para acabar enrolado en el ejército francés en plena Segunda Guerra Mundial, hasta que fue interrogado por la Gestapo y destinado a Mauthausen", señala Martín.

Sin embargo, Perea nunca estuvo afiliado a ningún partido político. Su participación en el bando republicano durante la Guerra Civil Española obedece, especula el autor, más bien a una tendencia ideológica natural más que a un afín partidista. "La mayoría de la gente del pueblo no sabía que había un socuellamino que había pasado por todo esto. Primero llegaron atraídos por la curiosidad y luego movidos por la sorpresa de saber que hubo un vecino que tuvo experiencias de este tipo. Tuvo muchos reconocimientos en Francia, pero ninguno en España, entonces era importantísimo publicar un libro así en España", concluye.