La mayoría absoluta del PSOE rechaza cambiar la Ley Electoral de Castilla-La Mancha "sin consenso preciso"

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha sacado adelante una resolución, pese al voto en contra de los 10 escaños del PP y la abstención de los cuatro de Ciudadanos, en la que se asegura que no se impulsará ninguna reforma del Estatuto de Autonomía “que conlleve un aumento del número de diputados a elegir en las elecciones a Cortes Regionales sin consenso preciso e imprescindible de las fuerzas políticas de estas Cortes, primero, y del Congreso de los Diputados como Ley Orgánica, después”.

De este modo se ha resuelto en la ronda de votaciones el debate general planteado por el PP sobre “la oportunidad de la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha”, en el cuarto punto del orden del día.

El texto aprobado “reprueba y rechaza” también “la actitud del PP por “obviar el consenso en temas tan fundamentales” cuando decidió modificar “de forma unilateral y partidista hasta en dos ocasiones” la ley electoral, cuando gobernó en la región con María Dolores de Cospedal como presidenta, "primero aumentando el número de diputados regionales existentes en ese momento, y posteriormente, reduciéndolo, obviando el consenso en temas tan fundamentales como la Ley Electoral Regional y la reforma del Estatuto de Autonomía".

A juicio de los socialistas, en este último caso, implicó "la reforma unilateral del Estatuto de Autonomía tan solo para realizar esta precisa modificación, y obviando los más elementales principios de diálogo y consenso en la reforma de una Ley tan fundamental para la Comunidad Autónoma".

La encargada de defender esta propuesta ha sido la diputada del PSOE, Ana Isabel Abengózar, que ha dicho al PP que se le "cae el debate", porque es un tema que no le preocupa a nadie en la región, pues el Gobierno regional está ocupado "en salir de la crisis", y reprochando a 'populares' que lo traen a la Cámara porque no le salen las cuentas con Vox, en sus previsiones para gobernar en la Comunidad autónoma.

Por ello, le ha recriminado al PP que le planteen este debate con "cinismo", cuando primero reformaron la ley electoral subiendo diputados para otorgar a los ciudadanos "más democracia" y luego los redujeron "recortando" democracia.

El PP no quiere aumentar diputados

De su lado, el PP ha mostrado su desaprobación con "toda pretensión de aumentar el actual número de diputados que integran las Cortes regionales", reflejada en su propuesta de resolución, que ha quedado rechazada con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos.

También los 'populares' han recogido "su voluntad contraria a una reforma de la vigente normativa electoral", coincidiendo con las apreciaciones del Tribunal Constitucional, que entienden que Castilla-La Mancha "tiene una ley electoral constitucionalmente impecable".

La diputada del PP Ana Guarinos ha dicho a los socialistas que no encontrarán a su partido en "pucherazos electorales" y ha manifestado que PSOE y Ciudadanos no han reformado la ley electoral en plena pandemia, porque es "inmoral". "No cuenten con el PP, porque va a ganar las próximas elecciones en Castilla-La Mancha".

A juicio de Guarinos, tanto PSOE como Ciudadanos están preocupados porque perderán la situación que tienen en las Cortes. "Todas las encuestas dicen que García-Page pierde las elecciones o está a punto de perderlas", ha manifestado.

Asimismo, ha desvelado que fuentes internas de Ciudadanos han contado al PP que la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, se reunió con el presidente regional en Toledo para negociar la ley electoral.

Ciudadanos propone rebajar sueldo a los diputados y diputadas

La diputada de Ciudadanos Carmen Picazo ha trasladado la propuesta de su grupo de rebajar los sueldos de los diputados y diputadas y de las asignaciones de los grupos parlamentarios, de modo que una mejora en la representación democrática de los ciudadanos no suponga para ellos ni un euro más de gasto público, aunque ha sido rechazada por socialistas y 'populares'.

Pide Ciudadanos que las Cortes de Castilla-La Mancha tienen que declarar la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral de Castilla-La Mancha para mejorar la representación democrática de los ciudadanos, evitando que opciones políticas que han sido votadas por más de 100.000 castellanomanchegos queden sin representación, como ocurre en la actualidad.

Esta propuesta se promueve, a juicio de Ciudadanos, para prohibir la presencia de cualquier persona imputada por delitos de corrupción en las listas electorales, "para reducir los gastos electorales y que cada campaña no suponga un despilfarro a costa del bolsillo de los ciudadanos y para garantizar que todas las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones".

Picazo ha rechazado la actitud de PP y PSOE frente a la reforma electoral, que solo promueven por "miedo a perder el poder", al tiempo que les ha apremiado a llevarla a cabo bajo la premisa del interés ciudadano. Del mismo modo, ha retado a Guarinos a desvelar quien le ha contado la afirmación incierta de que Arrimadas vino a Toledo a negociar la reforma electoral.