“Esto no es un oso”, nueva campaña de Castilla-La Mancha contra la violencia de género

‘Juventud violeta’ es el nombre con el que se ha bautizado el programa para luchar contra la violencia de género del área de Juventud de Castilla-la Mancha, perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Conscientes de las actitudes machistas que ejercen los más jóvenes han diseñado un programa de sensibilización y formación que arrancaba este mes, y continuará desarrollándose durante todo el año, con la campaña en redes sociales ‘Esto no es amor’.

La adolescencia es “una etapa vital de desarrollo para intentar, o bien minimizar conductas sexistas, o bien prevenirlas”

“La mejor forma de llegar a los jóvenes es hacer una campaña en redes sociales muy visual y muy impactante”, explica Mario Arellano Córdoba, jefe de este área. “Parece que a los jóvenes no les atañe la violencia de género pero sí”.

La diseñadora toledana, Gimena López, ha creado los mensajes y las imágenes que dan forma a una campaña que se centra en identificar y describir las muchas formas de la violencia de género. “Lo que se está transmitiendo en los estudios es el problema es que no se detecta esa violencia que sí existe y cuando se detecta es tarde. Por eso nuestra campaña hace hincapié en este aspecto: la detención de los síntomas de que hay una violencia subyacente”.

La campaña “se divide en tres fases: en la primera quisimos generar intriga y expectación sobre lo que iba a ser. Por ello utilizamos el mensaje ‘Esto no es un oso’. No sabes muy bien de qué va”.

En la segunda fase el equipo del servicio de Juventud, ya relacionó la campaña con las violencias machistas. “Es una campaña para saber detectarlas por eso en la tercera fase publicamos imágenes con check lists para que las jóvenes puedan saber si están en esa situación, la identifiquen como violencia de género y puedan pedir ayuda”.

Tal y como recuerdan los mensajes, si temes cómo va a reaccionar tu pareja, “no es amor, es violencia”. Según Arellano, la campaña va dirigida tanto a chicos como a chicas para “que ellos identifiquen que lo que hacen no es un acto de amor, sino un acto de violencia de género, y que ellas detecten que pueden ser víctimas”.

Entre las dificultades del área de Juventud, Arellano señala “el amplio margen” de la población joven que abarca a aquellas personas de 14 a 30 años “Hay mucha diferencia entre unos grupos de edad y otros”, reconoce el director quien aún así considera que los mensajes que están difundiendo ayudan a arrancar el debate entre los jóvenes y “hace pensar a los chavales”.

A veces es difícil saber si tu relación es insana, por eso os traemos estos checklists de posibles situaciones de... Posted by Juventudclm on Tuesday, January 19, 2021

¿Influye el confinamiento en la violencia de género ejercida por los jóvenes?

Según Arellano, todavía no se ha identificado ningún factor que relacione el confinamiento con un cambio en las violencias de género realizadas por los jóvenes. “No tenemos nada que nos indique que pueda haber cambiado”.

La pandemia y el confinamiento tienen numerosos efectos negativos pero estos no han afectado a las áreas relacionadas con la juventud. Y es que, tal y como reconoce Arellano, “llegar a los jóvenes nunca es fácil pero la pandemia no lo ha complicado más”. De hecho, el jefe de área recuerda que “ahora los centros educativos están abiertos, cosa que el año pasado no pasaba”.

Es en los colegios e institutos donde entran en acción los y las corresponsales juveniles quienes juegan un papel clave en la difusión de las campañas de sensibilización. “Son chavales y chavalas que estudian en un centro educativo y ahí hacen la labor de transmitir información del Centro Juvenil al que estén adscritos. Esta información entre iguales, de tú a tú, llega mejor que si se lo cuenta cualquier otro”.

Arellano cifra en 94 los servicios juveniles repartidos por toda Castilla-La Mancha y ensalza su función. “Allá donde hay una figura de corresponsal juvenil es mucho más fácil llegar. Han recibido formación sobre violencia de género y reciben la información y la transmiten, siguen estando físicamente unos con otros”.

Todo el material de ‘Esto no es amor’, campaña enmarcada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se ha difundido a través de las redes sociales de Juventud Castilla-La Mancha (Facebook, Twitter e Instagram) y llega a su fin durante la próxima semana, aunque continuará su presencia en los centros educativos de la región gracias a los y las corresponsales.