Olivia García, 13 años, busca apoyo para participar en la 'Marruecos On Bike' y visibilizar la enfermedad neuromuscular degenerativa que padece

Olivia García, de 13 años de edad, padece la enfermedad neuromuscular degenerativa 'Charcot Marie Tooth' pero eso no le ha impedido lanzar un reto, coincidiendo con la celebración, este 3 de diciembre, del Día Internacional de la Discapacidad. Quiere participar con su bicicleta adaptada (tribike) en la próxima edición de la 'Marruecos On Bike', una carrera de MTB que se celebrará en el país norteafricano el próximo mes de octubre. El objetivo es terminar cada una de sus cinco etapas junto al equipo, con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad que padece.

La pequeña vive en Cabanillas del Campo (Guadalajara) y los vecinos del municipio y de otras poblaciones aledañas conocen su historia y la intensa lucha contra la enfermedad que le afecta a los nervios periféricos, y a día de hoy le produce una discapacidad tasada en un 33%, lo que en su caso se traduce en dificultad para subir o bajar escaleras, andar, saltar o correr.

Eso no es ningún impedimento y con la ayuda familiar y de la Asociación 'El Motor de tus Pasos' para potenciar la investigación de su dolencia degenerativa se propone nuevas metas después de haber acompañado en otras ocasiones al equipo ciclista de la asociación 'El Motor de tus Pasos' -que fundaron sus padres- en carreras de MTB como la 'Pilgrim Race' o 'La Cabra Tira al Monte'.

Además, ha recorrido con su 'tribike' los 20 kilómetros de la última 'Carrera Ponle Freno', celebrada en Madrid, en la que fue segunda de su categoría.

El pasado año el Ayuntamiento de Cabanillas le concedió en la Gala del Deporte 2019 de la localidad la Medalla al Esfuerzo y Afán de Superación, que recogió de manos del ex seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque.

“Yo tengo una discapacidad si me pones un escalón delante; si no, soy como cualquiera”, explica Olivia.

Busca patrocinio y una beca para la que se puede votar: 'Where is the limit?'

Por eso, en esta celebración del 3 de diciembre, Olivia lanza un nuevo reto para el que pide el apoyo de su pueblo, a través de un voto y de patrocinios. Hay que señalar que la pequeña Olivia se ha presentado a las becas 'Where Is The Limit?', una iniciativa de mecenazgo con la que se premian retos deportivos en todo el país.

Si logra la beca, destinará el dinero a un proyecto de investigación que está en curso en el laboratorio 'In Vivex', donde se trabaja en la búsqueda de una cura para la Charcot Marie Tooth.

Para ayudar a Olivia a conseguir su beca sólo hay que votar en la web de las becas 'Where is the limit?', en el enlace . Dentro de la web se puede ver un vídeo de presentación en el que Olivia y su familia explican su historia y sus objetivos con esta iniciativa.