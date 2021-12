Page: "La Atención Primaria tiene que ser como antes, presencial, directa y reduciendo al máximo la espera"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho hoy en Cenizate (Albacete) durante la inauguración de un nuevo consultorio médico que "la Atención Primaria tiene que ser como antes, presencial, directa y reduciendo al máximo la espera de la gente".

Ha agradecido "la paciencia" de los ciudadanos en lo que tiene que ver con la telemedicina por videoconferencia o por teléfono, “sobre todo a las personas mayores” y cree que "hay que recuperar el nivel que nos llevó a una red tan extensa y que seguiremos extendiendo", ha anunciado.

También ha dado las gracias por "el trabajo" en este ámbito sanitario "aunque el éxito siempre se cifre en los hospitales. No descuidamos, sino que potenciamos la Primaria, no solo porque tenemos la región muy grande sino porque no hay sistema serio en el mundo que no solo cure, sino que haga prevención", ha dicho.

En este sentido, incidía, "el trabajo es intentar que la gente no llegue al hospital".

También se refería a los datos de la pandemia. Hoy Castilla-La Mancha es la segunda región de España, tras Andalucía, con menor riesgo de transmisión del coronavirus pero advertía: "No puedo presumir de las mejores cifras de incidencia de España porque las hemos tenido de las peores y esto puede cambiar. Nos obliga a tener siempre una permanente prudencia, pero nos hemos ganado el derecho en esta tierra a no tener miedo".

"El texto inicial de la financiación autonómica parece un sudoku pero apunta maneras"

Además, se ha referido también a la reforma del sistema de financiación autonómica que sigue negociándose con el Gobierno central. "Agradezco el debate inicial planteado por el Gobierno de España sobre la financiación en España en el que empieza a pesar más la Sanidad, la demografía… pero hay que seguir insistiendo en ello porque no es suficiente", ha dicho.

Ha explicado que ya se han conocido algunos documentos del nuevo modelo y "parece un sudoku, es difícil entenderlo" pero “apunta maneras y una voluntad”, decía, porque en algunos aspectos está más cerca de las reivindicaciones de Castilla-La Mancha

"Vamos a insistir en la dirección en la que ya trabajábamos. Tiene que que pesar la Educación y la Sanidad. Los caprichos de algunas autonomías que se las paguen ellas", zanjaba.