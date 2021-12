Page rechaza aplazar el reinicio de curso escolar: “No puede estar todo el país moviéndose menos los colegios”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su rechazo a un hipotético retraso del reinicio del curso escolar, tal y como han solicitado algunas comunidades autónomas con motivo del aumento de la incidencia de COVID-19 durante la Navidad. En principio, tanto la consejera de Educación como el consejero de Sanidad habían emplazado esta posibilidad a la decisión que se adoptara en la Conferencia Sectorial con el Ministerio, pero García-Page se ha mostrado contrario a esta medida.

Tras la reunión de la Comisión de Salud Pública y Vacunas celebrada en la sede del Ejecutivo regional, el presidente autonómico ha remarcado que la decisión "evidentemente" debe abordarse en la Sectorial, aunque ha recalcado que cuando se inició el curso el septiembre "la situación era de más alto riesgo que la que tenemos hoy".

Según ha afirmado, todos los miembros de la comunidad educativa, entre padres, docentes y personal han demostrado que los centros educativos son seguros y han sido eficaces a la hora de aplicar los protocolos. "Es donde más observación hay".

"Puedo entender muchas cosas pero no estamos ahora marcando una pauta radical con la hostelería, que es de carácter festivo, por lo que no sería lógico suspender un servicio publico, eso tendría que ir precedido de decisiones más duras en movilidad y se me antoja complejo", ha añadido.

García-Page ha recordado que el cierre de los centros educativos tuvo sentido cuando había al mismo tiempo un confinamiento general durante la primera ola de la pandemia. Ahora, ha dicho, "no puede estar todo el país moviéndose menos los colegios". Además, ha insistido en que el hecho de que los niños no vayan a clase no se vayan a contagiar, porque pueden hacerlo igual en otros espacios.