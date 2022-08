Sobran los motivos

Mientras Teruel Existe y Soria ¡Ya! anuncian movilizaciones para este otoño para reclamar que se pongan en marcha las “Ayudas al funcionamiento” que tienen como objetivo favorecer de forma constante el funcionamiento de las empresas que se ubican en territorios con problemas de desarrollo para dotarlas de mayor competitividad, pareciera que para una gran mayoría de la sociedad conquense, al igual que está ocurriendo con la línea férrea “Aranjuez-Cuenca-Utiel”, este tema tampoco fuese con ellos.

Se podría decir que la gente de Cuenca, salvando a una minoría, es una sociedad paralizada cuyo mayor rasgo lingüístico es nuestro famoso “Eá” que se podría traducir en un “qué le vamos a hacer” y cuya esencia, tanto en el lenguaje como en el espíritu de rendición que marca esta expresión, se haya apoderado de las gentes de la provincia dejando a sus ciudadanos paralizados e inermes ante cualquier agresión que sufren como pueblo. Una situación que además ha sido promovida desde hace años por los sucesivos gobiernos que han dirigido los destinos de esta provincia y que se han dedicado a inculcar dicho desánimo y apatía en la sociedad conquense.

Lo peor de todo es que muchos conquenses siguen sin entender que una sociedad paralizada, una sociedad que no defiende sus derechos y su futuro, es una sociedad abocada al fracaso, fácilmente manipulable y que está condenada a ser dominada por caciques y vendedores de humo.

Por contra, algunos ciudadanos, independientemente de ideologías y servilismos, tenemos claro que no vale con decir que una persona está orgullosa de ser conquense por haber nacido o vivir en este territorio; que no vale decir que se ama una tierra y no mover un dedo por ella. Es por eso que seguimos luchando, porque para nosotros eso es el amor a una tierra y sus gentes. Lo demás, el decir que se ama al territorio desde un escaño desde donde solo se busca el beneficio de un partido político en vez de a la tierra que te ha elegido en las urnas, el ofrecer promesas de un futuro mejor para nuestra provincia, legislatura tras legislatura, para luego incumplirlas mientras se abandona a su suerte a las personas que aquí viven sin hacer nada por lograr un futuro digno para toda la provincia de Cuenca, incluida su capital, es solo una forma de postureo barato.

Es por eso que esta semana, una vez más varias personas han vuelto a acompañar a Fernando Casas Mínguez en la cruzada que ha emprendido para reclamar la reapertura de la línea del tren convencional “Aranjuez-Cuenca-Utiel” o lo que es lo mismo, exigir un futuro digno para nuestra provincia. Una acción que ojala consiga despertar a esta tierra de esa conciencia apática que la domina para que nadie pueda jugar con su futuro.

El tren convencional, el retraso en las ayudas al funcionamiento de las empresas, las macro-granjas, los macro-vertederos, el expolio del agua, la despoblación…

¿Que por qué deben los conquenses manifestarse? Sobran los motivos.