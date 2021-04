El personal de Airbus en Illescas se moviliza para seguir defendiendo el sector aeroespacial en España

Los trabajadores de Airbus en Illescas se han sumado a las movilizaciones de la empresa en toda España para evitar el cierre de cualquier centro no sólo en la región, sino en toda Castilla-La Mancha. "Por el empleo, por el sector, por los centros de trabajo, Puerto Real no se cierra", reclaman en el manifiesto que se leyó en las concentraciones en todo el país. "Llevamos más de un año reivindicando y defendiendo el sector aeroespacial, como lo que es, un sector esencial y estratégico. En un país como España, el cual basa erróneamente, su economía en el sector servicios y el turismo, no ya solo el no crear sino destruir tejido industrial, es un suicidio económico, laboral y de avance en el conjunto del estado, difícilmente entendible y explicable", afirman.

Es por eso que los sindicatos CCOO, UGT-AIRE, ATP-SAe, SIPA y CGT, reclaman el cumplimiento del acuerdo y comunicado conjunto del gobierno de España y Airbus, en el que se contemplaban "inversiones y compromisos de compra y no destrucción de empleo, de futuro industrial y laboral a los centros con mayor desequilibrio carga - capacidad".

"Queremos reseñar la resolución del SEWC, comité de empresa europeo, que abogaba por no cerrar ningún centro y ninguna solución traumática en el empleo. Si todo está escrito y comprometido, ¿Dónde está el problema de interpretación?. ¿En la falta de comprensión ectora o en la falta de voluntad por cumplir los compromisos acordados?", recalcaba.

Los sindicatos han señalado que se encuentran en "plena negociación colectiva". "Ya adelantamos que ni siquiera vamos a sentarnos a negociar sin el compromiso claro de mantenimiento del empleo y los centros de trabajo. Somos perfectamente conscientes de la situación del año durísimo que hemos vivido", recalcan desde los sindicatos.

"Muchos de nosotros y nosotras hemos perdido familiares y seres queridos, pero apostamos por una forma de superar esta crisis basada en la solidaridad, el compañerismo, y sobre todo por el trabajo y el futuro de nuestro sector en nuestro país", recuerdan, por lo que afirman que tienen propuestas y alternativas industriales, "que no destruyen empleo, que permiten redistribuir las cargas de trabajo, la jornada laboral y la hibernación del empleo".

"Hay carga de trabajo, hay futuro industrial y hay alternativas, lo que tiene que haber es la misma voluntad negociadora", aseguran las organizaciones sindicales y han señalado que no "cejarán" en la defensa del sector, los puestos de trabajo y los centros. "Acudiremos a cuantas medidas sean necesarias, por ello pedimos la colaboración, apoyo y comprensión del conjunto de la sociedad. Hacemos un llamamiento a la participación en las movilizaciones que se convoquen. No es un ataque a un centro, a una empresa o a trabajadores, es un ataque hacia el conjunto de la sociedad, porque donde se destruya empleo afectará a todo el mundo de Airbus o no", concluyen.