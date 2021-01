Polémica decisión de Castilla-La Mancha al trasladar pacientes COVID de alta a residencias de ancianos para pasar la cuarentena

Sindicatos y partidos políticos han mostrado en las últimas horas sus discrepancias con la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de trasladar pacientes COVID dados de alta en Hospital de Talavera de la Reina a la residencia de ancianos 'Virgen del Prado' de esta ciudad a terminar de pasar el periodo de cuarentena.

Ciudadanos propone a García-Page habilitar hoteles para alojar a enfermos COVID de alta que deban completar la cuarentena

Fue la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT la que daba la voz de alarma. “La saturación que sufre este centro hospitalario a causa de la pandemia ha motivado la instalación de 11 camas en la quinta planta de la residencia. Aunque por el momento tan solo hay un enfermo, está previsto que en pocos días se ocupen todas las camas”.

Las críticas se han sucedido desde otros sindicatos como CCOO, STAS o CSIF y este lunes el Gobierno regional ha explicado que el traslado de estos pacientes se debe a que aunque estos reciban “el alta hospitalaria” aún “precisan terminar su etapa de cuarentena y no pueden volver a su domicilio por determinadas circunstancias”.

La Junta dice que el Hospital de Talavera está "tensionado" pero no "saturado"

Según ha manifestado el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, este centro socio-sanitario (dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), dispone de “habitaciones aisladas, con un circuito sectorizado, independiente y totalmente seguro para los residentes del centro, con una entrada específica para las personas que puedan venir de fuera y sin que estén en contacto con los residentes”.

En este sentido, la Junta ha subrayado que hasta este lunes no se había incorporado “ninguna persona” a esta residencia desde el Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina que, “si bien no está saturado, sí está tensionado”, agregaba Gómez Arroyo.

“Estamos cerrando los últimos flecos para empezar cuanto antes a derivar gente, que ya no necesita estar en el hospital”, agregaba el delegado de la Junta, tal y como recoge Europa Press.

“Protocolo normal y habitual”

El Gobierno regional ha reiterado que “la derivación de altas hospitalarias a las residencias de mayores es un protocolo normal y habitual” -en la provincia también se lleva a cabo por ejemplo con pacientes del Hospital de Toledo a la residencia de Villacañas-. Así, justifica que en el caso de la Ciudad de la Cerámica “lo que no tendría ningún sentido es tener que trasladar a muchos kilómetros a gente que está en el Hospital de Talavera, cuando tenemos el mejor recurso a un kilómetro de nuestro hospital y a un kilómetro de los familiares de estas personas a las que se les está dando el alta hospitalaria”.

“Es algo que estamos haciendo en una de las mejores residencias de mayores de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha, un centro que está suficientemente dotado de personal formado, de equipos de protección, con los mejores medios que necesita una residencia de mayores y con unos protocolos de seguridad”, reiteraba Gómez Arroyo, que agrega que “se están siguiendo los protocolos más rigurosos que garantizan la total seguridad tanto de pacientes como de trabajadores de la residencia”. “Estas decisiones se toman en aras de garantizar también la mayor eficacia y eficiencia de nuestro sistema sanitario”.

La vacuna llegará “esta semana” a la residencia

A las críticas vertidas por sindicatos se unen también las realizadas por PP y Ciudadanos, que advertían “del peligro del traslado de enfermos de coronavirus a un centro en el que hay personas de alto riesgo”, según afirmaba el presidente del PP de Talavera y portavoz del grupo municipal del PP en esta ciudad, Santiago Serrano.

A su vez, el ‘popular’ reprochaba que “no se están vacunando ni a residentes ni a trabajadores” de este centro socio-sanitario. Una situación ante la que la Junta explica que “la Estrategia Nacional de Vacunación establece que la vacunación se iniciara en los centros que no tuviesen ningún caso positivo y en la residencia Virgen del Prado, contaba con tres casos de residentes positivos”.

“A partir de ahora que hemos vacunado todas las residencias limpias, a lo largo de esta semana vamos a vacunar tanto a residentes como trabajadores de esa residencia de mayores”, agregaba el delegado de la Junta en Talavera.

Según los últimos datos publicados por la Junta, la ciudad registró entre el 4 y el 17 de enero un total de 1.441 contagios -lo que supone una tasa de incidencia acumulada en 14 días de 1.727,46 casos/100.000 habitantes-.

Ciudadanos propone usar hoteles

De su lado, el diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha David Muñoz Zapata ha criticado la decisión del Gobierno autonómico de trasladar a pacientes afectados de COVID a la residencia Virgen del Prado de Talavera de la Reina ante el aumento de la presión asistencial. Desde la formación naranja proponen servirse del sector hotelero de la región para aislar a estos enfermos. Muñoz Zapata ha apuntado en rueda de prensa que la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, “va a tener que detallar muy bien por qué se ha tomado esta decisión y por qué no hay alternativa”.

Por su parte, Gómez Arroyo reprochaba sobre este asunto que “la desinformación es un efecto colateral de la pandemia que puede causar mucho daño”, al tiempo que lamentaba que este fin de semana “se hayan producido declaraciones e informaciones interesadas por parte de algunos partidos políticos que lejos de apoyar en la lucha contra el coronavirus, lo que hacen es usar la pandemia y la confusión, el dolor y el miedo de la gente como ariete político”.

CSIF lamenta que “Sanidad no dé marcha atrás”

Sobre esta actuación, el sindicato de CSIF ha lamentado este mismo lunes que “Sanidad no dé marcha atrás en el traslado de enfermos COVID a la residencia de mayores de Talavera de la Reina pues apunta que, “además no haberse vacunado todavía a los residentes ni a los trabajadores, no se cumple el protocolo de realización de pruebas PCR al personal ausentado durante 7 o más días y no se suministra el material de protección necesario”, unas exigencias que también planteaban este fin de semana desde UGT y CCOO.

CSIF considera “absolutamente incomprensible que se escoja una residencia de mayores como espacio para superar el periodo de aislamiento teniendo en cuenta que en este tipo de centros reside la población más vulnerable al coronavirus y con la tasa de mortalidad más alta”.

“Es más, el error es mayúsculo teniendo en cuenta que tanto los residentes como los trabajadores continúan sin ser vacunados”, señala Javier García, delegado del Sector de Autonomía de CSIF Talavera, que añade que rechazan “rotundamente esta decisión” pues es “una medida que denota la actual saturación de nuestro sistema sanitario”.

El sindicato ha participado esta mañana en una concentración a las puertas del centro junto a familiares de los residentes y las organizaciones sindicales STAS y CCOO, para exigir “la rectificación de la Administración, que sin embargo se obstina en seguir adelante con su decisión”.

CSIF va más allá y reclama a la Consejería de Sanidad que “no utilice ninguna residencia de mayores para albergar pacientes con COVID y habilite adecuadamente otros espacios dentro de la red sanitaria de Castilla-La Mancha, incluyendo la posibilidad de medicalizar hoteles o utilizar las instalaciones de Talavera Ferial”.