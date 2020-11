El polémico cura de Valdepeñas que arremete contra sus fieles por no dar dinero y pinta su cara en los frescos de la iglesia

"No tiene ninguna vergüenza en señalar a los fieles que no dan el dinero que considera suficiente en las misas", asegura Francisco Gómez, que conoce desde hace años al párroco Emilio Montes. Montes se ha hecho viral en España debido a una homilía en la que regañaba a los fieles de la iglesia, por considerar que no se estaban ingresando suficientes donaciones a la diócesis de Valdepeñas. Esto que podría ser una anécdota, resulta ser un comportamiento que se ha repetido en los distintos pueblos en los que ha oficiado como sacerdote.

Se trata de hechos conocidos en las localidades ciudadrealeñas de Valdepeñas, Alhambra y Carrizosa, que ha sido donde ha oficiado como sacerdote. Francisco Gómez se enfrentó al párroco mientras ejercía como concejal de Cultura en Alhambra, en el año 2008, cuando, bajo el mandato de Montes, se iniciaron trabajos de rehabilitación de la iglesia de la pequeña localidad. Tal como recuerda el que fuera edil, el cura se "negó" a llevar a cabo un control arqueológico de las obras, que obligó a realizar una denuncia tanto al SEPRONA como a la consejería de Cultura castellanomanchega, debido a la sustracción "furtiva" de una pila bautismal de la capilla. "Se negó al control arqueológico y siguió con las obras. Nosotros denunciamos el hecho a Cultura y el SEPRONA tuvo que venir y paralizar la obra".

A raíz de estos hecho, Gómez recuerda que Emilio Montes "arremetió" contra él mismo, en los sermones "tratándome como delincuentes". "Pero fue él el que cometió un acto contra el patrimonio de Alhambra", recuerda Francisco Gómez, que se declara cristiano practicante. La pila finalmente fue recuperada, tras haber sido encontrada en la localidad de La Solana por los miembros de la Guardia Civil. "No me sorprende ver este tipo de situaciones, en él es lo normal. No le importa decir y arremeter con nombres y apellidos contra personas concretas", recuerda. Incluso, señala, él llegó a dirigir el coro de la parroquia, cargo que tuvo que dejar después de que las cosas "se comenzaran a torcer". "Digamos que él hace lo que él quiere".

El arqueólogo Luis Benítez de Lugo, de Valdepeñas, corrobora la denuncia hecha por el presunto delito contra el patrimonio y recuerda que la "extracción furtiva" de la pila se produjo del día 4 de abril del año 2008, y que fue vox populi en la localidad. "El hallazgo es excepcional", corrobora el experto, que señala que la manera de proceder del párroco fue "un expolio", ya que la excavación se realizó "sin metodología arqueológica" y dentro de unas excavaciones "ilegales". "La pérdida del contexto arqueológico de la pieza debido a la acción furtiva e ilegal fue lamentable. La estancia interior en la que se realizó el hallazgo fue rápidamente solada", señala. Además, el también profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, recuerda que el cura llegó a advertir a los fieles de no comentar lo ocurrido con el hallazgo, para que no se interviniese en la iglesia.

Benítez de Lugo también señala que el párroco pintó en la iglesia de Carrizosa, otra localidad ciudadrealeña cercana a Alhambra, ángeles sin alas, putti, con las caras de niños de familias que pagaron porque los menores fuesen retratados en los techos de la iglesia. Francisco Gómez corrobora que esto ocurrió y señala, que en esta localidad el párroco tuvo "muchísimos" problemas con la gente y afirma que el Obispado de Ciudad Real ha recibido quejas del párroco, si bien "no han hecho nada". De todos modos, explica que no se debe olvidar la capacidad del sacerdote para conseguir dinero y ayudar a restaurar las iglesias, aunque haya llegado incluso a pintar su rostro en un fresco de la iglesia del Santo Cristo en Valdepeñas, otra de las razones por las que se le ha criticado ampliamente tras su vídeo viral.

Centenares de miles de euros en la restauración de la iglesia

El concejal de Izquierda Unida en Valdepeñas, Gregorio López, recuerda que su formación llegó a presentar una enmienda en 2015 contra la partida de casi 400.000 euros que se quería destinar entonces a las obras de la parroquia del Santo Cristo. Recuerda que en ese momento no consideraban que fuera una prioridad para la localidad. La iglesia volvió a abrir sus puertas el pasado 9 de octubre y Montes recuerda en la polémica homilía que "nadie me ha preguntado cuánto ha costado, pero es que nadie me ha preguntado tampoco cuánto falta por pagar”. "Se ve que eso no es importa", criticaba el sacerdote.

"Pero 600.000 euros hemos puesto nosotros. ¿Cuánto falta por pagar? Pues 80.000 de ellos. 60.000 de ellos es un préstamo con Globalcaja y se pagan 300 euros al mes de préstamo, sólo faltarían 20, 24.000 que tendremos que juntar a lo largo de este año. Principalmente se ha pagado con las suscripciones de la gente, mucha gente está suscrita mediante el banco. Lo que más dan son 50, y los que menos, 6 euros", replicaba el sacerdote en la misa que se ha hecho viral, donde incluso llega a decir que hizo "trampas, haciéndose el tonto", para que la gente subiese el importe que dona a la congregación. El edil de IU en la localidad del vino asegura que este tipo de manifiestos son comunes y que incluso el cura ha llegado a cobrar a personas cuyos padres se comprometieron a aportar, pero luego fallecieron.

Emilio Montes también critica que el Ayuntamiento "ahora meta también lo que hicieron fuera", en la fachada", en el dinero mediante convenio a la iglesia, que suma 171.000 euros, según las cifras municipales. Por su parte, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana aportó 323.476 euros e Iberdrola, otros 50.000 euros para la iluminación del interior, donde se encuentran los frescos con la cara del sacerdote.