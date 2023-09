El alcalde de Toledo (PP) hace balance de los 100 primeros días de su gobierno con Vox eludiendo polémicas

Los concejales y concejales que forman la coalición de gobierno de PP y Vox ha cumplido sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento de Toledo desde que juraron sus cargos el pasado 17 de junio. Una efeméride por la que el alcalde, Carlos Velázquez, ha aprovechado para hacer balance del trabajo que han desempeñado hasta ahora y que, a su juicio, ha servido para propiciar “un cambio que ya se ha experimentado, en las personas y en las políticas”.

“Hacía falta un cambio de fondo y en las formas. Creo que hemos conseguido estar a la altura de ese cambio... Había que pasar página de la arrogancia y el desdén y abrir la puerta a la humildad, la sencillez y la simpatía”, ha expuesto Velázquez en la comparecencia que ha ofrecido de alrededor de una hora en el patio del Ayuntamiento y que, por primera vez en esta legislatura, se ha retransmitido a través del canal de Youtube del Consistorio.

Estos poco más de tres meses, el 6% de los cuatro años que en principio tendrá de mandato hasta las siguientes elecciones, han servido, a su parecer, para “sentar las bases de lo que va a ser la legislatura”. En este sentido, ha apuntado algunos de los “principales retos” que afrontan: “Mejorar la salud del río Tajo, acabar con los problemas de tráfico y movilidad, redactar y aprobar inicialmente el Plan de Ordenación Municipal (POM), abordar el problema de la despoblación en el Casco, mantener lealtad institucional y un diálogo fluido entre administraciones y conseguir estabilidad política”.

Primeras polémicas en 100 días

Respecto a la estabilidad de la coalición que forman PP y Vox, Velázquez ha subrayado que ambas formaciones se han comprometido a “ofrecer un gobierno estable, sólido y duradero” y a poner en marcha “una política útil, la de solucionar problemas y no crearlos, la de juntar a los ciudadanos y no dividirlos”. Sin embargo, cabe recordar que el inicio de la legislatura en la ciudad arrancó con una polémica que no ayudó a fomentar esa última premisa: retirar la bandera arcoíris de la diversidad sexual que lucía en el balcón del Ayuntamiento con motivo del Orgullo desde 2016.

En su discurso, el alcalde no ha hecho mención a algunas otras acciones controvertidas del nuevo gobierno en sus 100 primeros días como el desistimiento -después retirado- para adjudicar la gestión de la iglesia desacralizada de San Vicente a la Asociación Círculo de Arte, la cancelada obra teatral 'La infamia' de Lydia Cacho -“censurada” según la periodista y autora de la misma- o la participación de concejales de PP y Vox en la imposición del fajín a la Virgen de la Alegría con el ultraderechista Blas Piñar.

Cuestionado por sus posibles errores de su mandato en estos meses, Velázquez ha manifestado que si los cometen los reconocerán: “No voy a esconder la cabeza bajo tierra. Pero lo importante es tener la responsabilidad de corregirlo”, ha agregado sin querer citar ninguna acción en la que considere que se hayan podido equivocar en este tiempo.

Río Tajo

Su discurso ha estado centrado en algunas de las acciones que ya han emprendido como equipo de Gobierno como es la eliminación de un punto de vertido al río Tajo en La Peraleda, una iniciativa a la que darán continuidad en los próximos meses clausurando otros dos: en el arroyo del Aserradero y en la Fábrica de Armas. También revisarán, ha dicho, los vertidos a la depuradora del Polígono, “un punto bastante complejo”.

Entre sus objetivos prioritarios ha mencionado también una de sus promesas electorales: la construcción de un vial entre el Polígono y Azucaica, cuyo estudio de trazado está pendiente de adjudicar. Una iniciativa que se enmarca en sus políticas sobre movilidad y que incluyen la creación de dos aparcamientos -en Santa Bárbara y en el Polígono, cercano al hospital-, propuestas que ha anunciado días después de celebrarse una Semana Europea de la Movilidad Sostenible.

Un equipo para redactar el POM

En el área de Urbanismo, Velázquez se ha comprometido a dotar el próximo presupuesto municipal de crédito suficiente para poder contar con un “equipo redactor” del POM, del que confía en contar con su aprobación inicial en esta legislatura. “La propia Junta comparte la necesidad de tenerlo. Eso no menoscaba seguir actuando en la ciudad de Toledo... Hay herramientas como las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (de 1986) que podemos utilizar”, ha agregado.

Casco Histórico: basura, pivotes y vivienda

Sobre las actuaciones que plantean desarrollar en el Casco Histórico, el alcalde se ha referido a la prueba piloto que han iniciado en el barrio con la instalación de casi una veintena de contenedores. “Ha sido un éxito. Aspiramos a que haya un sistema de recogida mixto, con contenedores integrados en el entorno y otros de quita y pon”, ha agregado, al tiempo que ha reconocido que “en algunas zonas con menos tránsito sí se podrá seguir manteniendo el bolseo”.

Otra de las medidas a mejorar en el Casco Histórico toledano es la implantación de un sistema de pivote único para todos los residentes, empadronados y con vehículo, puedan circular por todo el barrio. Velázquez ha avanzado que se está trabajando en un estudio para poder hacer realidad una iniciativa que sería “realmente atractiva”.

Asimismo, otro de los trabajos que el Consistorio está realizando a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), indica Velázquez, es un “mapa de suelo” para ver dónde se puede instalar vivienda pública, “accesible y asequible”, en el barrio histórico.

El cuartel, en Palomarejos

Respecto al futuro urbanístico de Palomarejos, ha recordado que ha mantenido conversaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social -propietaria de la parcela en la que se ubica el antiguo hospital o la antigua Escuela de Enfermería-, con el objetivo de poder revitalizar el barrio, aunque no ha concretado qué haría en la primera infraestructura. En la segunda, la idea es poder crear una residencia universitaria.

Respecto al cuartel de la Guardia Civil, Velázquez insiste en que la Peraleda “no es la mejor ubicación”. “Preferiríamos que siguiera en Palomarejos. Se está haciendo el anteproyecto en la Peraleda, vamos a ver qué resulta e iremos comunicando”, ha señalado, al tiempo que ha reconocido que “todo Toledo se siente afligido por lo que está ocurriendo allí -en Palomarejos-”. “Es necesaria una solución global, pero también ir dando pasos. Queremos evitar que se le dé otra puntilla como es trasladar el cuartel, una infraestructura importante en la que viven miles de personas”, ha añadido.

Fondos europeos

También ha aludido Velázquez en su discurso a la gestión que están haciendo de fondos europeos. Por un lado, los que provienen de proyectos a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), de la que afirma que han evitado “la pérdida de dos millones de euros” aprobando actuaciones como la pasarela peatonal del puente nuevo de Alcántara -ya adjudicada y cuyas obras comenzarán “en próximos días”-, la vía verde entre Santa Bárbara y Azucaica -adjudicada-, las obras en la calle Río Jarama o en el mercadillo del Polígono.

“No voy a negar ni un euro de ayuda que venga de otras administraciones, me gusta más o menos el proyecto. Hemos preferido ejecutar los proyectos aunque no fueran nuestros. No es normal que en solo 100 días hayamos licitado y adjudicado obras de tanta envergadura”, ha manifestado, pronunciándose también sobre otras iniciativas financiadas con los Next Generation como el pabellón de la Escuela de Gimnasia -en licitación- o el Mercado de Abastos, obras que “estarán finalizadas en septiembre de 2024”, ha afirmado.

Igualdad y servicios sociales

Velázquez sí se ha referido a otro de los asuntos que ha generado controversia en el inicio de su mandato, como ha sido la supresión de la Concejalía de Igualdad: “Para no interesarnos la igualdad -ha dicho con sarcasmo-, en solo cien días vamos a poner en marcha el III Plan de Igualdad en el Ayuntamiento. Ya se han iniciado los trámites. El anterior venció en 2021 y ni se ha realizado una evaluación final ni funcionaban órganos de seguimiento”, ha reprochado al anterior equipo de Gobierno del PSOE.

También ha destacado que, “a diferencia del mes de abril”, actualmente “no existe lista de espera en el servicio de Ayuda a Domicilio”. Y ha valorado la convocatoria del Consejo Municipal de Discapacidad: “Ya hay entidades que están participando y enviando propuestas a los proyectos de obras que están en ejecución”.

Emergencias, policía de barrio, turismo, cultura y deporte

Sobre la gestión que han realizado de la DANA del pasado 3 de septiembre, el alcalde ha lamentado que el plan de emergencias municipal estaba “caducado desde 2016”. “Hemos tenido que elaborar nuestro propio plan. No entendemos las críticas, hemos sido un ejemplo de colaboración para contribuir a pasar página, aunque no hemos podido todavía. La figura del coordinador de emergencias existe en la RPT pero la plaza no está cubierta ni dotada presupuestariamente”, ha señalado.

También ha mencionado que tienen la intención de poner en marcha el próximo año el servicio de policía de barrio, elaborar un “nuevo plan de turismo” o presentar la candidatura para ser Toledo se reunirá con los operadores para optar a ser Capital Europea de la Cultura 2026. De la misma manera, se ha comprometido a que la ciudad celebre “más noches del patrimonio” o a crear un “gran certamen de novela histórica” en la ciudad.

Igualmente, en materia deportiva, ha presumido de que el catálogo de este año del Patronato Municipal Deportivo ha supuesto “un récord de inscripciones”. Además, hay “cuatro actividades más que el año pasado”, pese a que han eliminado de la oferta los cursos de fútbol para niñas en Toledo.